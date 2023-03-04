"تشات جي بي تي" يدخل عالم الشرائط المصوّرة اليابانية

دخل برنامج "تشات جي بي تي" الرائج مجال الشرائط المصوّرة اليابانية من خلال تجربة أطلقها مؤلف سلسلة "وان بيس" إيتشيرو أودا، وذلك بعدما اجتاز امتحانات وأنشأ نصوصاً وإعلانات وأسطر شيفرة معلوماتية استناداً إلى تقنية الذكاء الاصطناعي.

وأقرّ مؤلف السلسلة التي تحظى بشهرة عالمية بيعت أكثر من 500 مليون نسخة منها، خلال الشهر الفائت بأنّه يواجه صعوبة في ابتكار قصة للمجلّد المقبل من السلسلة.

وأظهر مقطع فيديو نشره فريق عمل إيتشيرو أود عبر تويتر الكاتب وهو يستعين بخدمات "تشات جي بي تي"، وقال له "مرحباً، أنا المؤلف إيتشيرو أودا. أعجز عن إيجاد قصة للجزء الجديد من "وان بيس". هل يمكنك التفكير في قصة معينة تكون مذهلة من فضلك".

وفي غضون ثوانٍ، تمكّن "تشات جي بي تي" من ابتكار قصة يلتقي فيها الأبطال أصدقاء جدداً ويقاتلون مع أعداء مختلفين. وحاول البرنامج أن يقنع المؤلف بقصّته، مشيراً إلى أن الحبكة التي يقترحها عليه تضمّ قبيلة غامضة وأصحاباً جدداً ومنظوراً جديداً لشخصية ستلقى إشادة من القراء.

إلا أنّ المؤلف ردّ على البرنامج بالقول "متأسف، فالقصة مملة"، طالباً منه إعادة اقتراح قصة جديدة، وفق وكالة فرانس برس.

ليردّ "تشات جي بي تي" بقصة جديدة تتمحور على انضمام كائن فضائي إلى شخصيات "وان بيس" وبطلها لوفي، لمحاربة ساحرة وإعادة بناء كوكبه الأم الذي دمّرته مركبة فضائية معادية.

ومنذ نشر المجلد الأول من السلسة عام 1996، باتت "وان بيس" التي تتمحور على مغامرات قراصنة، تضم أكثر من مئة مجلد وتحقق أرقاماً قياسية في المبيعات.