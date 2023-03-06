تويتر يشهد تعطل الروابط الخارجية في المنصة

شهد تويتر اليوم، عطلا كبيرا مع إبلاغ مستخدمين من كل أنحاء العالم عن عدم قدرتهم على فتح روابط مواقع إلكترونية خارجية.



وأوضح حساب القسم التقني للشركة في تغريدة، أن "بعض الميزات في تويتر قد لا تعمل كما هو متوقع في الوقت الحالي"، مشيرا إلى أن ذلك يعود إلى "خلل غير مقصود" ناجم عن تحديث للمنصة.