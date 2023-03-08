البيت الأبيض يرحّب بمشروع قانون يسمح بحظر "تيك توك"

أعلن مستشار الأمن القومي في الولايات المتحدة جايك سوليفان أن البيت الأبيض رحّب الثلاثاء باقتراح قانون من شأنه أن يمكّن البلاد من حظر تطبيق تيك توك.

وبحسب وكالة فرانس برس، فقد قدّم اقتراح القانون كلّ من عضو مجلس الشيوخ الديموقراطي المخضرم مارك وورنر والسناتور الجمهوري عن ولاية داكوتا الجنوبية جون ثيون، ويعكس تفاهما سياسيا نادراً بين الحزبين في الكونغرس.

وبدوره، فقد شدّد سوليفان في بيان على أنّ مشروع القانون الحائز تأييد الحزبين "من شأنه أن يمكّن حكومة الولايات المتّحدة من منع حكومات أجنبية من استغلال خدمات تكنولوجية... بطريقة تعرّض بيانات حسّاسة لأميركيين وأمننا القومي لمخاطر".

وقال السناتور وورنر في بيان إنّ "التهديد الذي يتحدّث عنه الجميع حالياً هو تيك توك، وقدرته على تعزيز قدرات الحزب الشيوعي الصين على المراقبة، أو تسهيل نشر حملات تأثير خبيثة في الولايات المتّحدة".

ويتّفق الكونغرس والبيت الأبيض على وجوب إصدار قانون لكبح تطبيق تيك توك، وقد تعزّزت بشكل كبير فرص إقرار نصّ تشريعي بهذا التوجّه.

وشدّدت المتحدثة باسم تيك توك بروك أوبرويتر باسم التطبيق على أنّ أيّ حظر أميركي سيكون بمثابة "حظر على تصدير الثقافة والقيم الأميركية إلى أكثر من مليار شخص يستخدمون خدمتنا حول العالم".