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"آبل" تطلق تطبيقاً مخصصاً للموسيقى الكلاسيكية

علوم وتكنولوجيا
2023-03-10 | 06:27
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&quot;آبل&quot; تطلق تطبيقاً مخصصاً للموسيقى الكلاسيكية
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"آبل" تطلق تطبيقاً مخصصاً للموسيقى الكلاسيكية

"آبل" تطلق تطبيقاً مخصصاً للموسيقى الكلاسيكية

تعتزم مجموعة "آبل" الأميركية العملاقة إطلاق تطبيق جديد يحمل اسم "آبل ميوزيك كلاسيكل" نهاية آذار الجاري، سيضم "أكبر مجموعة للموسيقى الكلاسيكية في العالم"، مع ألبومات حصرية وإمكانات للبحث المتقدم.

ومع 5 ملايين مقطوعة موسيقية كلاسيكية، يمكن لهذا التطبيق أن ينافس التطبيقات القليلة المخصصة حصراً لهذا النوع من الموسيقى، خصوصاً "إيداجيو" (Idagio)، وهو الاشتراك الوحيد حالياً في العالم لمقطوعات وحفلات الموسيقى الكلاسيكية (مع مليوني مقطوعة).

وينطلق تطبيق "آبل ميوزيك كلاسيكل" في 28 آذار، وسيتيح "العثور بسرعة وسهولة على أي تسجيل في أكبر مجموعة عالمية للموسيقى الكلاسيكية، مع بحث محسن بالكامل"، وفق بيان صادر عن المجموعة الخميس.

كما يوفّر التطبيق "إمكانية البحث عبر اسم المؤلف أو العمل أو قائد الأوركسترا، أو حتى عن طريق رقم الكتالوغ، من أجل العثور على تسجيلات محددة على الفور".

ويمكن للمستمعين "الاستمتاع أيضاً بأفضل جودة صوت متاحة والتعرف مجدداً على الكثير من الألحان بطريقة جديدة تماماً عبر تجربة انغماسية مع الصوت المكاني".

وسيحتوي التطبيق أيضاً على ميزات أخرى بينها "السير الذاتية للملحن" و"أدلة متعمقة للكثير من الأعمال الرئيسية".

وحتى الآن، بقيت الموسيقى الكلاسيكية متاحة ضمن عرض "آبل ميوزيك"، كما الحال بالنسبة لخدمات البث التدفقي الأخرى بينها سبوتيفاي.

وأوضحت "آبل" أن الاشتراك بخدمة "آبل ميوزيك" سيكون ضرورياً للاستفادة من التطبيق الجديد الذي سيكون متوفراً قريباً على الأجهزة العاملة بنظام "أندرويد".

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