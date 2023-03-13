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علماء يعيدون إحياء فيروس "زومبي"

علوم وتكنولوجيا
2023-03-13 | 05:13
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علماء يعيدون إحياء فيروس "زومبي"

علماء يعيدون إحياء فيروس "زومبي"

عثر العلماء على آثار للفيروسات والبكتيريا التي يمكن أن تصيب البشر محفوظة في التربة الصقيعية وتسمى بـ"فيروسات الزومبي"، وفقًا لـموقع سي أن أن، بعد اختبار قام به جان ميشيل كلافيري، الأستاذ الفخري للطب وعلم الجينوم في كلية الطب بجامعة إيكس مرسيليا في فرنسا.

وتحتوي عينة رئة من جسد امرأة تم استخراجها في عام 1997 من التربة الصقيعية في قرية في شبه جزيرة سيوارد في ألاسكا على مادة جينومية من سلالة الإنفلونزا المسؤولة عن جائحة عام 1918. وفي عام 2012، أكّد العلماء أن بقايا مومياء محنطة عمرها 300 عام لامرأة مدفونة في سيبيريا تحتوي على التوقيعات الجينية للفيروس المسبب للجدري.

كما تم ربط تفشي الجمرة الخبيثة في سيبيريا، الذي أثّر على عشرات البشر وأكثر من 2000 حيوان الرنة بين تموز وآب في عام 2016، بالذوبان الأعمق للتربة الصقيعية خلال فصول الصيف الحارة بشكل استثنائي، مما سمح للجراثيم القديمة من عصيات الجمرة الخبيثة بالظهور مرة أخرى من مقابر قديمة أو جثث الحيوانات.

وقالت بيرجيتا إيفينجارد، الأستاذة الفخرية في قسم الأحياء الدقيقة السريرية بجامعة أوميا في السويد، إنه يجب أن تكون هناك مراقبة أفضل للمخاطر التي تشكلها مسببات الأمراض المحتملة في إذابة الجليد الدائم، لكنها حذّرت من اتباع نهج ينذر بالخطر.

وتعمل درجات الحرارة الأكثر دفئًا في القطب الشمالي على إذابة التربة الصقيعية في المنطقة، وهي طبقة متجمدة من التربة تحت الأرض، ومن المحتمل أن تثير الفيروسات التي يمكن أن تعرض صحة الحيوان والبشر للخطر بعد أن ظلت خامدة لعشرات الآلاف من السنين.

ويحذّر العلماء مخاطر الوباء الذي أحدثه مرض من الماضي البعيد، والذي لديه القدرة على الإضرار بالحياة البرية وتعطيل النظم البيئية، أثناء ذوبان الجليد.

وقال كيمبرلي مينر، عالم المناخ في مختبر الدفع النفاث التابع لناسا في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا في باسادينا، كاليفورنيا إن "التربة الصقيعية تغطي خُمس نصف الكرة الأرضية الشمالي، بعد أن عززت التندرا القطبية الشمالية والغابات الشمالية في ألاسكا وكندا وروسيا لآلاف السنين". وهي بمثابة كبسولة زمنية تحافظ بالإضافة إلى الفيروسات القديمة، على البقايا المحنطة لعدد من الحيوانات المنقرضة التي تمكن العلماء من اكتشافها ودراستها في السنوات الأخيرة.

والسبب في أن التربة الصقيعية هي وسيلة تخزين جيدة ليس فقط لأنها باردة؛ إنها بيئة خالية من الأكسجين لا يخترقها الضوء. لكن درجات الحرارة في القطب الشمالي في الوقت الحالي ترتفع درجة حرارتها 4 مرات أسرع من بقية الكوكب، مما يضعف الطبقة العليا من التربة الصقيعية في المنطقة.

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فيروس "زومبي"

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