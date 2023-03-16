مصمّمة خصّيصاً لرحلات القمر... "ناسا" تكشف عن بدلة جديدة لرواد الفضاء!

أصبحت البدلات البيضاء المنتفخة الكبيرة التي ارتداها رائد الفضاء نيل آرمسترونغ وزملاؤه في رحلتهم إلى سطح القمر ضمن برنامج "أبولو" قبل نصف قرن تصميماً عتيقاً، إذ تحتاج ملابس رواد الفضاء العصرية إلى تصميمات تأخذ شكل الجسم وتناسب كلاً من الرجال والنساء.وكشفت إدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا) النقاب عن النموذج الأول لبدلة فضاء صمّمت حديثاً وبالتحديد للبعثة الأولى من رواد الفضاء الذين يتوقع صعودهم إلى القمر في السنوات القليلة القادمة.وعُرض أحدث تصميم لبدلة رحلات القمر في مركز جونسون للفضاء في مدينة هيوستون الأميركية في فعالية نُظمت لوسائل الإعلام والطلاب واستضافتها شركة "أكسيوم سبيس"، ومقرها تكساس، والتي طلبت منها "ناسا" صنع بدلات رواد الفضاء المشاركين في برنامج "أرتميس" الذي يخلف برنامج "أبولو" لرحلات القمر.وانتهت بنجاح في كانون الأول مهمة "أرتميس 1"، وهي الإطلاق الأول لصاروخ "ناسا" القوي الجديد ومركبة الفضاء "أوريون" التي بُنيت حديثاً في رحلة تجريبية دون طاقم دارت حول القمر ثم عادت.وتعتزم "ناسا" ووكالة الفضاء الكندية الإعلان يوم الثالث من نيسان عن رواد الفضاء الأربعة الذين تم اختيارهم لمهمة "أرتميس 2" التى ستنطلق قريباً ربما في العام المقبل، وستكون أيضاً مهمة للدوران حول القمر ثم العودة إلى الأرض.وستبدو البدلات الجديدة التي سيرتديها رواد فضاء بعثة "أرتميس" مختلفة كثيراً عن البذلات السميكة السابقة.فالبدلات الجديدة تتميز بأنها عصرية وأكثر انسيابية ومرونة من تلك التي ارتداها رواد الفضاء في بعثات "أبولو"، وتتيح مجالاً أكبر للحركة وتتنوع في الحجم.