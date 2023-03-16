الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
أحمر بالخط العريض
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مصمّمة خصّيصاّ لرحلات القمر... "ناسا" تكشف عن بدلة جديدة لرواد الفضاء!

علوم وتكنولوجيا
2023-03-16 | 06:12
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مصمّمة خصّيصاّ لرحلات القمر... &quot;ناسا&quot; تكشف عن بدلة جديدة لرواد الفضاء!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
مصمّمة خصّيصاّ لرحلات القمر... "ناسا" تكشف عن بدلة جديدة لرواد الفضاء!

"ناسا" تكشف عن بدلة جديدة لرواد الفضاء مصمّمة خصّيصاّ لرحلات القمر

أصبحت البدلات البيضاء المنتفخة الكبيرة التي ارتداها رائد الفضاء نيل آرمسترونغ وزملاؤه في رحلتهم إلى سطح القمر ضمن برنامج "أبولو" قبل نصف قرن تصميماً عتيقاً، إذ تحتاج ملابس رواد الفضاء العصرية إلى تصميمات تأخذ شكل الجسم وتناسب كلاً من الرجال والنساء.

وكشفت إدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا) النقاب عن النموذج الأول لبدلة فضاء صمّمت حديثاً وبالتحديد للبعثة الأولى من رواد الفضاء الذين يتوقع صعودهم إلى القمر في السنوات القليلة القادمة.

وعُرض أحدث تصميم لبدلة رحلات القمر في مركز جونسون للفضاء في مدينة هيوستون الأميركية في فعالية نُظمت لوسائل الإعلام والطلاب واستضافتها شركة "أكسيوم سبيس"، ومقرها تكساس، والتي طلبت منها "ناسا" صنع بدلات رواد الفضاء المشاركين في برنامج "أرتميس" الذي يخلف برنامج "أبولو" لرحلات القمر.

وانتهت بنجاح في كانون الأول مهمة "أرتميس 1"، وهي الإطلاق الأول لصاروخ "ناسا" القوي الجديد ومركبة الفضاء "أوريون" التي بُنيت حديثاً في رحلة تجريبية دون طاقم دارت حول القمر ثم عادت.

وتعتزم "ناسا" ووكالة الفضاء الكندية الإعلان يوم الثالث من نيسان عن رواد الفضاء الأربعة الذين تم اختيارهم لمهمة "أرتميس 2" التى ستنطلق قريباً ربما في العام المقبل، وستكون أيضاً مهمة للدوران حول القمر ثم العودة إلى الأرض.

وستبدو البدلات الجديدة التي سيرتديها رواد فضاء بعثة "أرتميس" مختلفة كثيراً عن البذلات السميكة السابقة.

فالبدلات الجديدة تتميز بأنها عصرية وأكثر انسيابية ومرونة من تلك التي ارتداها رواد الفضاء في بعثات "أبولو"، وتتيح مجالاً أكبر للحركة وتتنوع في الحجم.

آخر الأخبار

علوم وتكنولوجيا

ناسا

بدلات جديدة

سطح القمر

نيل آرمسترونغ

LBCI التالي
واشنطن تطلب من شركة "بايت دانس" الصينية بيع "تيك توك" أو مواجهة حظره
للشركات والأفراد... غوغل تعرض أدوات جديدة للذكاء الاصطناعي التوليدي
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
علوم وتكنولوجيا
2023-02-27

قبل دقائق من الإقلاع ... ناسا وسبيس إكس تؤجلان إطلاق طاقم المحطة الفضائية

LBCI
منوعات
2023-01-22

ثاني إنسان وطأت قدمه سطح القمر... زواج باز ألدرين بعمر الـ93!

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2023-01-12

ناسا تكتشف كوكبًا جديدًا... يشبه الأرض!

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2023-01-10

لأول مرة منذ 50 ألف عام.. "ناسا" تكشف موعد ظهور المذنب الأخضر

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
علوم وتكنولوجيا
06:45

واشنطن تطلب من شركة "بايت دانس" الصينية بيع "تيك توك" أو مواجهة حظره

LBCI
علوم وتكنولوجيا
12:45

للشركات والأفراد... غوغل تعرض أدوات جديدة للذكاء الاصطناعي التوليدي

LBCI
علوم وتكنولوجيا
11:37

أداؤها يشبه أداء البشر في بعض المهام... نسخة جديدة من تشات جي بي تي

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2023-03-15

اصطدام كويكب بالأرض عام 2046... هل من خطر؟

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
06:20

مسلم يتعرّض لحادث سير: "حتى صوتي خسرته"

LBCI
آخر الأخبار
10:09

أسعار المحروقات تُحلّق...

LBCI
اقتصاد
2023-03-13

بيان من المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات موظفي المصارف..ماذا جاء فيه؟

LBCI
اخبار البرامج
04:14

الراحل عازار حبيب نجم حلقة هذا الأسبوع من "المسرح The Stage" على الـ"LBCI"

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:58

العلاقات الروسيةُ السوريةُ على قدمٍ وساق.. والعلاقاتُ التركية السورية تتأرجحُ

LBCI
أخبار لبنان
07:49

المكاري يعرب عن أمله في أن يعيد التقارب السعودي-الإيراني الهدوء إلى المنطقة

LBCI
أخبار لبنان
07:45

انتشار كثيف للجيشِ في محيطُ قصر العدل بالتزامنِ مع جلسةِ الإستماعِ الى سلامة

LBCI
أخبار لبنان
05:04

وصول حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إلى قصر العدل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:51

دوري أبطال اوروبا: مباراة نارية منتظرة في مدريد بين البطل والوصيف

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:46

دراسة لدعم الشباب اللبناني في بحثه المستمر عن فرص عمل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:44

إيليا طنوس: أصغر محلل للأمن السيبراني في الشرق الأوسط

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:38

تريدون تسديد قروض الإسكان؟ إليكم الحل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:34

قرى برمّتها في جرود الضنية تعيش في العتمة...

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
12:03

أدرعي: قضى الجيش الإسرائيلي والشاباك بعد ظهر يوم الإثنين على شخص ربما من حزب الله دخل إسرائيل من لبنان ووضع القنبلة في مجيدو

LBCI
اقتصاد
04:12

ارتفاع إضافي بأسعار المحروقات...

LBCI
آخر الأخبار
10:09

أسعار المحروقات تُحلّق...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:14

في لعبة الوقت... رياض سلامة يتفوق على الأوروبيين!

LBCI
خبر عاجل
04:35

وصول حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إلى قصر العدل

LBCI
أخبار دولية
12:04

المتحدث بلسان الجيش الاسرائيلي: القضاء على شخص ربما من حزب الله دخل اسرائيل ونفّذ عملية مجيدو (فيديو+صور)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:38

تريدون تسديد قروض الإسكان؟ إليكم الحل

LBCI
منوعات
11:39

ظاهرة غريبة ونادرة... وفاة معمر يمني ملقّب بـ"ذي القرنين" عن 140 عاما! (صور)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة