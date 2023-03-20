"ميتا" توسع خدمة توثيق الحسابات مقابل المال

"ميتا" توسع خدمة توثيق الحسابات مقابل المال



أضافت شركة "ميتا" المالكة لفيسبوك وإنستغرام دولة جديدة، وهي دولة الولايات المتحدة، حيث يمكن للمستخدمين دفع أموال لتوثيق حساباتهم.



وكانت ميتا قد أطلقت هذه الخدمة في شباط الماضي في أستراليا ونيوزيلندا.



ومن المتوقع أن تتوسع الشركة بشكل أكبر في تقديم هذه الخدمة عبر مختلف دول العالم لاحقًا.



وتتيح الخدمة الجديدة للمستخدمين إضافة علامة التوثيق الزرقاء بجانب صور حساباتهم مقابل رسوم شهرية تتراوح بين 11.99 دولارًا على الكمبيوتر و14.99 دولارًا على الهاتف.