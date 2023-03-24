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كويكب ضخم بحجم ساعة بيغ بن يدنو من الأرض لمسافة أقرب من القمر
علوم وتكنولوجيا
2023-03-24 | 09:09
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كويكب ضخم بحجم ساعة بيغ بن يدنو من الأرض لمسافة أقرب من القمر
كويكب ضخم بحجم ساعة بيغ بن يدنو من الأرض لمسافة أقرب من القمر
أفاد علماء الفلك أن كويكبًا ضخمًا بحجم الساعة بيغ بن الشهيرة في لندن وتمثال الحرية في نيويورك، سيمرّ بالقرب من الأرض على بعد 173000 كم أي ضعف قرب القمر من الأرض يوم السبت 25 آذار.
ويُقدر حاليًا أن قطر الكويكب "2023 DZ2"، يصل إلى 93 مترًا، بينما يبلغ قطر ساعة بيغ بن 96 مترًا.
كما إنه أيضاً أكبر بثلاث مرات من كويكب تشيليابينسك الذي ضرب روسيا في عام 2013، والذي تسبب بحدوث صدمة مرتين حول العالم.
ويقدّر أن 2023 DZ2 سيقترب من الأرض في الساعة 19:51 بتوقيت غرينتش، بسرعة 28،044 كم/ساعة.
ووفقًا لوكالة ناسا، فإن "جسمًا بهذا الحجم يمر بالقرب من الأرض يحدث مرة واحدة فقط كل عقد".
وتم اكتشاف الكويكب في 27 شباط من هذا العام من قبل علماء يعملون مع مشروع أبحاث الكويكبات الأوروبية القريبة من الأرض.
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