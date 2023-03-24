فرنسا تحظر تيك توك على هواتف العمل لموظفي الخدمة المدنية

فرنسا تحظر تيك توك على هواتف العمل لموظفي الخدمة المدنية



كشف وزير الخدمة المدنية ستانيسلاس جويريني على حسابه على تويتر أن فرنسا ستحظر استخدام تطبيق تيك توك المملوك للصين على هواتف العمل لموظفي الخدمة المدنية.



وقال في بيان: "من أجل ضمان الأمن السيبراني لإداراتنا وموظفي الخدمة المدنية، قرّرت الحكومة حظر التطبيقات الترفيهية مثل تيك توك على هواتف موظفي الخدمة المدنية".



وأضاف أن "التطبيقات الترفيهية لا تحتوي على مستويات كافية من الأمن السيبراني وحماية البيانات من أجل نشرها على معدات الإدارات، وأن الحظر ساري المفعول على الفور".



وحظرت سلسلة من الحكومات والمؤسسات الغربية تيك توك في الأسابيع الأخيرة، بما في ذلك البرلمان البريطاني والإدارتان الهولندية والبلجيكية والبرلمان النيوزيلندي.



وفي أواخر الشهر الماضي، حظرت أكبر مؤسستين لصنع السياسات في الاتحاد الأوروبي، المفوضية والمجلس، تيك توك من هواتف الموظفين لأسباب تتعلق بالأمن السيبراني.