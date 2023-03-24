لكشف لغز الشفق القطبي... هالات ضوء اصطناعية تغطي سماء السويد (فيديو)

في مهمة لتحسين دراسة "الشفق القطبي"، غُطت سماء أقصى الشمال السويدي الخميس بهالات من الضوء الاصطناعي بعد إطلاق صاروخ-مسبار نشر موادَّ في الغلاف الجوي.

وهذه الظاهرة، الّتي يُطلق عليها أحياناً اسم "الشفق القطبي"، تُعطي انطباعاً بأن هذه الأضواء تخترق سماء القطب الشمالي خلال الليل بأشعة من الضوء الأزرق أو الأخضر أو الأرجواني، بحسب وكالة فرانس برس.

وفي التفاصيل، فقد أرسل باحثون من المعهد السويدي لفيزياء الفضاء صاروخاً من قاعدة الإطلاق "إسرانج" قرب مدينة كيرونا في منطقة لابلاند السويدية مساء الخميس، وأطلقوا مواد مماثلة لتلك الموجودة في الألعاب النارية على علو 100 إلى 200 كيلومتر.

وبدورهم، فقد تمكّن سكان المنطقة من رؤية موجات من الألوان البيضاء والخضراء المزيفة الّتي أضاءت السماء بعد الساعة 6:30 مساءً بتوقيت غرينتش، وأزاحت تدريجاً الشفق القطبي "الحقيقي" الذي كان يضيء السماء حينها.