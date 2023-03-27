الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
19
o
جبل لبنان
20
o
متن
20
o
كسروان
20
o
الشمال
24
o
الجنوب
20
o
البقاع
17
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
النار بالنار
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
19
o
جبل لبنان
20
o
متن
20
o
كسروان
20
o
الشمال
24
o
الجنوب
20
o
البقاع
17
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مزرعة فرنسية تستخدم روث البقر لاستخراج نوع من المحروقات الحيوية لمركباتها
علوم وتكنولوجيا
2023-03-27 | 06:02
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
مزرعة فرنسية تستخدم روث البقر لاستخراج نوع من المحروقات الحيوية لمركباتها
مزرعة فرنسية تستخدم روث البقر لاستخراج نوع من المحروقات الحيوية لمركباتها
على مرمى حجر من الحظيرة، يزوّد مزارع في منطقة دوردون الفرنسية جراره بالميثان المُستخرج من براز أبقاره، في خطوة من شأنها تقليص الانبعاثات الضارة المتأتية من الزراعة من دون الإحجام عن تربية الحيوانات.
وشهدت مزرعة عائلة غيران الواقعة في بومونتوا آن بيريغور، تطوّراً كبيراً منذ إنشائها في العام 1926.
فباتت حظيرة الأبقار آلية إلى حد كبير، فيما يُحوِّل خزانان مطموران جزئياً روث هذه الحيوانات إلى مصدر للطاقة. وجُهزت المزرعة حديثاً بمحطة للمحروقات مع إمكانية الدفع عبر البطاقات المصرفية.
لكنّ الأنابيب لا تضخ البنزين بل غاز "بايو ان جي في" (غاز حيوي طبيعي للمركبات) الذي يُعتبر أقل تكلفةً وأقل تلويثاً للبيئة، ويجري إنتاجه في المزرعة المُحاطة بأشجار الجوز.
يغذّي هذا النوع من المحروقات كل مركبات المزرعة وجراراً جديداً هو الأول الذي يعمل على غاز "بايو ان جي في"، وطرحته الشركة الإيطالية الأميركية "نيو هولند" في الأسواق العام الفائت.
ويأمل بيرتران غيران (59 عاماً) أن تستخدم شاحنة الشركة التي تجمع الحليب، في المستقبل القريب، محطة المزرعة للتزوّد بالمحروقات، بالإضافة إلى مركبات الهولنديين والبريطانيين الذين يزورون المنطقة، والمجهزين بسيارات تعمل بالغاز أكثر من جيرانهم الفرنسيين.
وعلى المحطة ماركة "بايو غاز دو فرانس" التي أنشأتها جمعية المزارعين الذين يعتمدون الهضم اللاهوائي في فرنسا. ويشغل غيران منصب نائب رئيس الجمعية.
ويخشى المزارع من أن تستولي الشركات العملاقة كـ"إنجي" و"توتال إنرجي" التي تبحث عن بدائل للوقود الأحفوري، على السوق المتعلقة بالميثان المُستخرج من النشاط الزراعي. ويقول "ليدَعوا المزارعين يطوّرون هذه المهنة".
وفي الحظيرة الشاسعة، تسير بقرة من سلالة مونبيليارد نحو روبوت للحلب، وتوفر من دون أي تدخل بشري لترات عدة من الحليب، ثم تضع رأسها تحت فرشاة دوارة، ما يُشعرها بالراحة.
بعد ذلك، تصعد إلى مكشطة آلية تستخرج السماد من مئات الأبقار الحلوب في المزرعة.
وينزل روث الأبقار وبولها داخل بئر ثم تُضخ باتجاه الآلة التي تحوّلها إلى ميثان. وتُرسَل فضلات القش إلى هذه الآلة باستمرار لعدم ترك وقت كاف حتى يطلق السماد غاز الميثان، على حد قول المزارع.
وهذا الغاز الذي يتمتع بقدرة على التسبب بالاحترار تفوق بكثير تلك الموجودة في ثاني أكسيد الكربون، يُضرّ بالبصمة الكربونية الخاصة بتربية المواشي، إذ نحو نصف انبعاثات غازات الدفيئة الناتجة من قطاع الزراعة في فرنسا سببها الميثان، أكان ناجماً عن تجشؤ الأبقار أو مستخرجاً من روثها.
ويقول غيران "في كل مزارع تربية المواشي هناك انبعاثات لغاز الميثان".
وبهدف تحسين البصمة الكربونية المرتبطة بهذا الغاز وتقليص النفقات، يُحوّل المزارع مصدر التلوث هذا إلى أسمدة ومحروقات.
ويومياً، يوضع 40 طناً من المواد العضوية (ثلثا الكمية من الروث والثلث من نفايات ناتجة عن قطاع الأغذية الزراعية) داخل الآلة ليجري تخميرها على 38 درجة مئوية. ويشير غيران إلى أنّ الآلة "تخلط المواد ثم تخمّرها"، مضيفاً ان "مجموعة من البكتيريا تحلّل المواد وتستخرج منها ثاني أكسيد الكربون والميثان".
وتُستخدم معظم كمية هذا الغاز الحيوي لتشغيل محرك يولّد الحرارة والطاقة. وتُضخ الكهرباء في الشبكة لتزويد "ما يعادل احتياجات نحو ألف أسرة". وتتم تنقية قسم من الغاز الحيوي للحفاظ على الميثان فقط وضغطه لتصنيع غاز "بايو ان جي في".
كذلك، تُستخدم النفايات المتأتية من الآلة كسماد للبساتين والمحاصيل والمروج في المزرعة، واستبدال بصورة جزئية الأسمدة النيتروجينية الاصطناعية التي تُصنّع من الغاز الأحفوري.
وترمي هذه العملية التي تُعنى بها خمس عائلات شريكة وثلاثة موظفين، إلى التخلي بأسرع ما يمكن عن البنزين الذي لا يزال يُستخدم في جرارات أخرى.
ويقول المزارع بحماسة إنّ هذه التقنية هي ليست سوى البداية للمزرعة التي تحتفل بعد سنوات قليلة بالذكرى المئوية على تأسيسها.
آخر الأخبار
علوم وتكنولوجيا
مزرعة
فرنسية
روث البقر
المحروقات الحيوية
ماسك يقدّر قيمة تويتر بـ20 مليار دولار بتراجع إلى ما دون النصف خلال أشهر
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
18:39
رئيسة الوزراء الفرنسية ستلتقي قادة الأحزاب المعارضة في مطلع نيسان
أخبار دولية
18:39
رئيسة الوزراء الفرنسية ستلتقي قادة الأحزاب المعارضة في مطلع نيسان
0
فنّ
2023-03-26
اللبنانية مارلين نعمان تبهر لجنة تحكيم برنامج "ذا فويس" بنسخته الفرنسية!
فنّ
2023-03-26
اللبنانية مارلين نعمان تبهر لجنة تحكيم برنامج "ذا فويس" بنسخته الفرنسية!
0
أخبار دولية
2023-03-22
وزيرة الخارجية الفرنسية تزور باكو ويريفان في نيسان
أخبار دولية
2023-03-22
وزيرة الخارجية الفرنسية تزور باكو ويريفان في نيسان
0
آخر الأخبار
2023-03-21
التحكم المروري: قطع طريق كورنيش المزرعة قرب جامع عبد الناصر بالاتجاهين
آخر الأخبار
2023-03-21
التحكم المروري: قطع طريق كورنيش المزرعة قرب جامع عبد الناصر بالاتجاهين
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
علوم وتكنولوجيا
04:01
ماسك يقدّر قيمة تويتر بـ20 مليار دولار بتراجع إلى ما دون النصف خلال أشهر
علوم وتكنولوجيا
04:01
ماسك يقدّر قيمة تويتر بـ20 مليار دولار بتراجع إلى ما دون النصف خلال أشهر
0
علوم وتكنولوجيا
2023-03-25
"بلو أوريجن" تعتزم استئناف رحلاتها الفضائية قريباً بعد حادثة 2022
علوم وتكنولوجيا
2023-03-25
"بلو أوريجن" تعتزم استئناف رحلاتها الفضائية قريباً بعد حادثة 2022
0
منوعات
2023-03-25
يوتا ...أول ولاية أميركية تشترط حصول مواقع التواصل على موافقة والدي المستخدمين القصّر
منوعات
2023-03-25
يوتا ...أول ولاية أميركية تشترط حصول مواقع التواصل على موافقة والدي المستخدمين القصّر
0
علوم وتكنولوجيا
2023-03-24
لكشف لغز الشفق القطبي... هالات ضوء اصطناعية تغطي سماء السويد (فيديو)
علوم وتكنولوجيا
2023-03-24
لكشف لغز الشفق القطبي... هالات ضوء اصطناعية تغطي سماء السويد (فيديو)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
07:58
الشارع الاسرائيليّ انفجر..فهل يتراجعُ نتنياهو عن قراره القضائيّ؟
أخبار دولية
07:58
الشارع الاسرائيليّ انفجر..فهل يتراجعُ نتنياهو عن قراره القضائيّ؟
0
أخبار لبنان
08:01
جلسة استثنائية للحكومة.. فهل تراجع ميقاتي عن ارجائه العمل بالتوقيت الصيفيّ؟
أخبار لبنان
08:01
جلسة استثنائية للحكومة.. فهل تراجع ميقاتي عن ارجائه العمل بالتوقيت الصيفيّ؟
0
فنّ
06:08
راغب علامة يعلّق على ما يحصل في لبنان
فنّ
06:08
راغب علامة يعلّق على ما يحصل في لبنان
0
فنّ
03:35
كانييه ويست يعلن تخليه عن الآراء المعادية للسامية
فنّ
03:35
كانييه ويست يعلن تخليه عن الآراء المعادية للسامية
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:01
جلسة استثنائية للحكومة.. فهل تراجع ميقاتي عن ارجائه العمل بالتوقيت الصيفيّ؟
أخبار لبنان
08:01
جلسة استثنائية للحكومة.. فهل تراجع ميقاتي عن ارجائه العمل بالتوقيت الصيفيّ؟
0
أخبار دولية
07:58
الشارع الاسرائيليّ انفجر..فهل يتراجعُ نتنياهو عن قراره القضائيّ؟
أخبار دولية
07:58
الشارع الاسرائيليّ انفجر..فهل يتراجعُ نتنياهو عن قراره القضائيّ؟
0
أخبار لبنان
03:57
المدارس في لبنان: حسب أي توقيت؟
أخبار لبنان
03:57
المدارس في لبنان: حسب أي توقيت؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:02
جونية تفتح آفاقا جديدة للرياضة عبر مسابقة ركوب الدراجات الهوائية الجبلية
تقارير نشرة الاخبار
14:02
جونية تفتح آفاقا جديدة للرياضة عبر مسابقة ركوب الدراجات الهوائية الجبلية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:58
"الاسلحة القذرة" تشعل روسيا
تقارير نشرة الاخبار
13:58
"الاسلحة القذرة" تشعل روسيا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
الأمن أمانة: ابرز التوقيفات التي قامت بها قوى الامن الداخلي خلال الاسبوع الماضي
تقارير نشرة الاخبار
13:52
الأمن أمانة: ابرز التوقيفات التي قامت بها قوى الامن الداخلي خلال الاسبوع الماضي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
سخانات مياه على الحطب في قرى متنية
تقارير نشرة الاخبار
13:44
سخانات مياه على الحطب في قرى متنية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
للبنان حصة جديدة في نسخ the voice العالمية
تقارير نشرة الاخبار
13:39
للبنان حصة جديدة في نسخ the voice العالمية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
اليكم القرارات الـTop 5 التي أغرقت البلد أكثر…
تقارير نشرة الاخبار
13:32
اليكم القرارات الـTop 5 التي أغرقت البلد أكثر…
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
09:42
وزير التربية: الانتقال إلى التوقيت الصيفي في المؤسسات التربوية
أخبار لبنان
09:42
وزير التربية: الانتقال إلى التوقيت الصيفي في المؤسسات التربوية
2
خبر عاجل
02:57
انخفاض بأسعار المحروقات..
خبر عاجل
02:57
انخفاض بأسعار المحروقات..
3
خبر عاجل
07:14
معلومات للـLBCI : مجلس الوزراء يقرر العودة الى التوقيت الصيفي بعد ٤٨ ساعة اي مساء الاربعاء
خبر عاجل
07:14
معلومات للـLBCI : مجلس الوزراء يقرر العودة الى التوقيت الصيفي بعد ٤٨ ساعة اي مساء الاربعاء
4
أخبار لبنان
17:30
ميقاتي يدعو لجلسة لمجلس الوزراء ظهر غد وموضوع التوقيت بند وحيد على جدول الاعمال
أخبار لبنان
17:30
ميقاتي يدعو لجلسة لمجلس الوزراء ظهر غد وموضوع التوقيت بند وحيد على جدول الاعمال
5
خبر عاجل
07:21
ميقاتي: قرار الـ ٤٨ ساعة العودة الى التوقيت الصيفي هو لإعطاء الوقت لإصلاح بعض الامور والقرار لم يكن طائفياً
خبر عاجل
07:21
ميقاتي: قرار الـ ٤٨ ساعة العودة الى التوقيت الصيفي هو لإعطاء الوقت لإصلاح بعض الامور والقرار لم يكن طائفياً
6
أخبار لبنان
16:14
الحلبي يترك للمسؤولين عن المدارس والمهنيات والجامعات الرسمية والخاصة حرية اختيار وقت فتح مدارسهم ومؤسساتهم غدا
أخبار لبنان
16:14
الحلبي يترك للمسؤولين عن المدارس والمهنيات والجامعات الرسمية والخاصة حرية اختيار وقت فتح مدارسهم ومؤسساتهم غدا
7
امن وقضاء
05:38
جلسة استجواب للقاضية عون يوم الخميس
امن وقضاء
05:38
جلسة استجواب للقاضية عون يوم الخميس
8
تقارير نشرة الاخبار
13:15
ميقاتي لا يريد مجاراة الخطاب الطائفي... ودراسة علمية رفضت الإبقاء على التوقيت الشتوي
تقارير نشرة الاخبار
13:15
ميقاتي لا يريد مجاراة الخطاب الطائفي... ودراسة علمية رفضت الإبقاء على التوقيت الشتوي
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store