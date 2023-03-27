الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
النار بالنار
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مزرعة فرنسية تستخدم روث البقر لاستخراج نوع من المحروقات الحيوية لمركباتها

علوم وتكنولوجيا
2023-03-27 | 06:02
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مزرعة فرنسية تستخدم روث البقر لاستخراج نوع من المحروقات الحيوية لمركباتها
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
مزرعة فرنسية تستخدم روث البقر لاستخراج نوع من المحروقات الحيوية لمركباتها

مزرعة فرنسية تستخدم روث البقر لاستخراج نوع من المحروقات الحيوية لمركباتها

على مرمى حجر من الحظيرة، يزوّد مزارع في منطقة دوردون الفرنسية جراره بالميثان المُستخرج من براز أبقاره، في خطوة من شأنها تقليص الانبعاثات الضارة المتأتية من الزراعة من دون الإحجام عن تربية الحيوانات.

وشهدت مزرعة عائلة غيران الواقعة في بومونتوا آن بيريغور، تطوّراً كبيراً منذ إنشائها في العام 1926.

فباتت حظيرة الأبقار آلية إلى حد كبير، فيما يُحوِّل خزانان مطموران جزئياً روث هذه الحيوانات إلى مصدر للطاقة. وجُهزت المزرعة حديثاً بمحطة للمحروقات مع إمكانية الدفع عبر البطاقات المصرفية.

لكنّ الأنابيب لا تضخ البنزين بل غاز "بايو ان جي في" (غاز حيوي طبيعي للمركبات) الذي يُعتبر أقل تكلفةً وأقل تلويثاً للبيئة، ويجري إنتاجه في المزرعة المُحاطة بأشجار الجوز.

يغذّي هذا النوع من المحروقات كل مركبات المزرعة وجراراً جديداً هو الأول الذي يعمل على غاز "بايو ان جي في"، وطرحته الشركة الإيطالية الأميركية "نيو هولند" في الأسواق العام الفائت.

ويأمل بيرتران غيران (59 عاماً) أن تستخدم شاحنة الشركة التي تجمع الحليب، في المستقبل القريب، محطة المزرعة للتزوّد بالمحروقات، بالإضافة إلى مركبات الهولنديين والبريطانيين الذين يزورون المنطقة، والمجهزين بسيارات تعمل بالغاز أكثر من جيرانهم الفرنسيين.

وعلى المحطة ماركة "بايو غاز دو فرانس" التي أنشأتها جمعية المزارعين الذين يعتمدون الهضم اللاهوائي في فرنسا. ويشغل غيران منصب نائب رئيس الجمعية.

ويخشى المزارع من أن تستولي الشركات العملاقة كـ"إنجي" و"توتال إنرجي" التي تبحث عن بدائل للوقود الأحفوري، على السوق المتعلقة بالميثان المُستخرج من النشاط الزراعي. ويقول "ليدَعوا المزارعين يطوّرون هذه المهنة".

وفي الحظيرة الشاسعة، تسير بقرة من سلالة مونبيليارد نحو روبوت للحلب، وتوفر من دون أي تدخل بشري لترات عدة من الحليب، ثم تضع رأسها تحت فرشاة دوارة، ما يُشعرها بالراحة.

بعد ذلك، تصعد إلى مكشطة آلية تستخرج السماد من مئات الأبقار الحلوب في المزرعة.

وينزل روث الأبقار وبولها داخل بئر ثم تُضخ باتجاه الآلة التي تحوّلها إلى ميثان. وتُرسَل فضلات القش إلى هذه الآلة باستمرار لعدم ترك وقت كاف حتى يطلق السماد غاز الميثان، على حد قول المزارع.

وهذا الغاز الذي يتمتع بقدرة على التسبب بالاحترار تفوق بكثير تلك الموجودة في ثاني أكسيد الكربون، يُضرّ بالبصمة الكربونية الخاصة بتربية المواشي، إذ نحو نصف انبعاثات غازات الدفيئة الناتجة من قطاع الزراعة في فرنسا سببها الميثان، أكان ناجماً عن تجشؤ الأبقار أو مستخرجاً من روثها.

ويقول غيران "في كل مزارع تربية المواشي هناك انبعاثات لغاز الميثان".

وبهدف تحسين البصمة الكربونية المرتبطة بهذا الغاز وتقليص النفقات، يُحوّل المزارع مصدر التلوث هذا إلى أسمدة ومحروقات.

ويومياً، يوضع 40 طناً من المواد العضوية (ثلثا الكمية من الروث والثلث من نفايات ناتجة عن قطاع الأغذية الزراعية) داخل الآلة ليجري تخميرها على 38 درجة مئوية. ويشير غيران إلى أنّ الآلة "تخلط المواد ثم تخمّرها"، مضيفاً ان "مجموعة من البكتيريا تحلّل المواد وتستخرج منها ثاني أكسيد الكربون والميثان".

وتُستخدم معظم كمية هذا الغاز الحيوي لتشغيل محرك يولّد الحرارة والطاقة. وتُضخ الكهرباء في الشبكة لتزويد "ما يعادل احتياجات نحو ألف أسرة". وتتم تنقية قسم من الغاز الحيوي للحفاظ على الميثان فقط وضغطه لتصنيع غاز "بايو ان جي في".

كذلك، تُستخدم النفايات المتأتية من الآلة كسماد للبساتين والمحاصيل والمروج في المزرعة، واستبدال بصورة جزئية الأسمدة النيتروجينية الاصطناعية التي تُصنّع من الغاز الأحفوري.

وترمي هذه العملية التي تُعنى بها خمس عائلات شريكة وثلاثة موظفين، إلى التخلي بأسرع ما يمكن عن البنزين الذي لا يزال يُستخدم في جرارات أخرى.

ويقول المزارع بحماسة إنّ هذه التقنية هي ليست سوى البداية للمزرعة التي تحتفل بعد سنوات قليلة بالذكرى المئوية على تأسيسها.

آخر الأخبار

علوم وتكنولوجيا

مزرعة

فرنسية

روث البقر

المحروقات الحيوية

ماسك يقدّر قيمة تويتر بـ20 مليار دولار بتراجع إلى ما دون النصف خلال أشهر
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
18:39

رئيسة الوزراء الفرنسية ستلتقي قادة الأحزاب المعارضة في مطلع نيسان

LBCI
فنّ
2023-03-26

اللبنانية مارلين نعمان تبهر لجنة تحكيم برنامج "ذا فويس" بنسخته الفرنسية!

LBCI
أخبار دولية
2023-03-22

وزيرة الخارجية الفرنسية تزور باكو ويريفان في نيسان

LBCI
آخر الأخبار
2023-03-21

التحكم المروري: قطع طريق كورنيش المزرعة قرب جامع عبد الناصر بالاتجاهين

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
علوم وتكنولوجيا
04:01

ماسك يقدّر قيمة تويتر بـ20 مليار دولار بتراجع إلى ما دون النصف خلال أشهر

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2023-03-25

"بلو أوريجن" تعتزم استئناف رحلاتها الفضائية قريباً بعد حادثة 2022

LBCI
منوعات
2023-03-25

يوتا ...أول ولاية أميركية تشترط حصول مواقع التواصل على موافقة والدي المستخدمين القصّر

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2023-03-24

لكشف لغز الشفق القطبي... هالات ضوء اصطناعية تغطي سماء السويد (فيديو)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
07:58

الشارع الاسرائيليّ انفجر..فهل يتراجعُ نتنياهو عن قراره القضائيّ؟

LBCI
أخبار لبنان
08:01

جلسة استثنائية للحكومة.. فهل تراجع ميقاتي عن ارجائه العمل بالتوقيت الصيفيّ؟

LBCI
فنّ
06:08

راغب علامة يعلّق على ما يحصل في لبنان

LBCI
فنّ
03:35

كانييه ويست يعلن تخليه عن الآراء المعادية للسامية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:01

جلسة استثنائية للحكومة.. فهل تراجع ميقاتي عن ارجائه العمل بالتوقيت الصيفيّ؟

LBCI
أخبار دولية
07:58

الشارع الاسرائيليّ انفجر..فهل يتراجعُ نتنياهو عن قراره القضائيّ؟

LBCI
أخبار لبنان
03:57

المدارس في لبنان: حسب أي توقيت؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:02

جونية تفتح آفاقا جديدة للرياضة عبر مسابقة ركوب الدراجات الهوائية الجبلية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

"الاسلحة القذرة" تشعل روسيا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

الأمن أمانة: ابرز التوقيفات التي قامت بها قوى الامن الداخلي خلال الاسبوع الماضي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

سخانات مياه على الحطب في قرى متنية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

للبنان حصة جديدة في نسخ the voice العالمية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

اليكم القرارات الـTop 5 التي أغرقت البلد أكثر…

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
09:42

وزير التربية: الانتقال إلى التوقيت الصيفي في المؤسسات التربوية

LBCI
خبر عاجل
02:57

انخفاض بأسعار المحروقات..

LBCI
خبر عاجل
07:14

معلومات للـLBCI : مجلس الوزراء يقرر العودة الى التوقيت الصيفي بعد ٤٨ ساعة اي مساء الاربعاء

LBCI
أخبار لبنان
17:30

ميقاتي يدعو لجلسة لمجلس الوزراء ظهر غد وموضوع التوقيت بند وحيد على جدول الاعمال

LBCI
خبر عاجل
07:21

ميقاتي: قرار الـ ٤٨ ساعة العودة الى التوقيت الصيفي هو لإعطاء الوقت لإصلاح بعض الامور والقرار لم يكن طائفياً

LBCI
أخبار لبنان
16:14

الحلبي يترك للمسؤولين عن المدارس والمهنيات والجامعات الرسمية والخاصة حرية اختيار وقت فتح مدارسهم ومؤسساتهم غدا

LBCI
امن وقضاء
05:38

جلسة استجواب للقاضية عون يوم الخميس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:15

ميقاتي لا يريد مجاراة الخطاب الطائفي... ودراسة علمية رفضت الإبقاء على التوقيت الشتوي

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة