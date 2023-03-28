آبل تطلق تحديث iOS 16.4... ما هي أهم ميزاته؟

آبل تطلق تحديث iOS 16.4... ما هي أهم ميزاته؟



أصدرت شركة آبل تحديث iOS 16.4 الذي يتضمن ميزات جديدة عدّة، مثل مجموعة موسعة من الرموز التعبيرية، عزل الصوت للمكالمات وإشعارات المواقع الإلكترونية...



ومع iOS 16.4، يحصل المستخدمون على رموز تعبيرية جديدة، ومنها وجه يرتجف والقلب الوردي الذي طال انتظاره.



وتشير ملاحظات إصدار التحديث أيضًا إلى بعض التعديلات والإصلاحات الأخرى، بما في ذلك ما يلي:



- عزل الصوت للمكالمات الخلوية التي ستعطي الأولوية لصوتكم وتحجب الضوضاء المحيطة من حولكم. وتمكّنكم هذه الميزة من سماع صوت الشخص المتحدث وليس كل ما يحدث في الخلفية. ولتمكين الميزة، افتحوا مركز التحكم أثناء المكالمة، وانقروا على وضع الميكروفون، ثم اختاروا عزل الصوت من القائمة.

- إشعارات المواقع الإلكترونية: تسمح هذه الميزة للمستخدمين بتلقي إشعارات من المواقع الإلكترونية التي يتم تثبيث تطبيقاتها على الشاشة الرئيسية.

- توسيع الدعم لاكتشاف الصور ومقاطع الفيديو المكررة في مكتبة الصور المشتركة على iCloud.



- توفير تقنية الصوت للخرائط في تطبيق الطقس



- إعداد إمكانية الوصول لتعتيم الفيديو تلقائيًا عند اكتشاف ومضات من الضوء أو التأثيرات القوية.