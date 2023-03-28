اكتشاف مصدر جديد للمياه على سطح القمر داخل حبيبات زجاجية

اكتشاف مصدر جديد للمياه على سطح القمر داخل حبيبات زجاجية



أعلنت دراسة جديدة نُشرت يوم الاثنين في مجلة Nature Geoscience عن اكتشاف مياه داخل حبيبات زجاجية متناثرة على سطح القمر قد تصبح قيد الدراسة في المستقبل.



وأشارت الدراسة التي أعدّها فريق من الباحثين الصينيين، إلى أنّ الحبيبات الزجاجية يُحتمَل أن تكون الخزان الأساسي المعني بدورة المياه على سطح القمر.



وهذه الحبيبات المكتشفة يُقدّر أنّها تشكّلت بفعل نيازك صغيرة اصطدمت بسطح القمر وأدّت إلى إذابة المادة المكوّن منها سطح القمر والتي تتحوّل إلى حبيبات زجاجية مستديرة عندما تبرد.



ولفت العلماء إلى أن الحبيبات قد تساعد رواد الفضاء في المستقبل على إنتاج مياه الشرب والهواء وذلك بحسب العينات التي تمّ جمعها خلال مهمة مركبة صينية أمضت أسبوعين على سطح القمر في العام 2020.