الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

في عملية أولى من نوعها... "جيمس ويب" يقيس درجة حرارة كوكب صخري مشابه للأرض

علوم وتكنولوجيا
2023-03-29 | 08:17
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
في عملية أولى من نوعها... &quot;جيمس ويب&quot; يقيس درجة حرارة كوكب صخري مشابه للأرض
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
في عملية أولى من نوعها... "جيمس ويب" يقيس درجة حرارة كوكب صخري مشابه للأرض

أفادت دراسة الاثنين بأن تلسكوب جيمس ويب الفضائي نجح في قياس درجة حرارة كوكب صخري يقع على بعد 40 سنة ضوئية من نظامنا الشمسي، في عملية تُجرَى للمرة الأولى على الإطلاق.

ووفق وكالة فرانس برس، فيضمّ نظام "ترابيست-1" الذي اكتُشف في العام 2017، سبعة كواكب تدور حول نجم قزم أحمر فائق البرودة، ويبعث حرارة أقل مما توفره الشمس بمرتين.

ويُعدّ هذا النظام الكوكبي هدفاً رئيساً لتلسكوب جيمس ويب الذي طوّرته وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" وأدخلته في الخدمة في تموز 2022. وتتمثل إحدى مهام التلسكوب في استكشاف الغلاف الجوي للكواكب الخارجية التي يُحتمل أن تكون صالحة للسكن.

وأوضحت ناسا في بيان أنّ "ترابيست-1 هو كوكب ممتاز للاختبار"، فهو قريب من النظام الشمسي ولا يضم سوى كواكب صخرية مماثلة في الحجم والكتلة لكوكب الأرض.

إلا أنّ معرفة خصائص هذه الكواكب مسألة صعبة لعدم إمكان رصد الكواكب الخارجية من مسافة بعيدة، على عكس النجوم التي تدور حولها. ولمراقبتها، يلجأ علماء الفلك إلى طريقة تتمثل في التقاط الاختلافات في سطوع الكوكب والناجمة عن مروره أمام نجمه المضيف، على غرار ما يحصل في الكسوف الصغير.

وتمكن جهاز التصوير "ميريم" الخاص بجيمس ويب والقادر على العمل في منتصف طول موجة الأشعة تحت الحمراء، من التقاط ما يسمى بالكسوف الثانوي عندما يمر الكوكب خلف نجمه. وفي هذه الحالة، إنّ الكوكب هو "ترابيست -1ب" الأقرب إلى نجم "ترابيست 1"، والذي تتسم دراسته بسهولة لأنّه يعبر كثيراً خلف النجم.

وتوضح إلسا دوكرو، وهي عالمة فيزياء فلكية لدى مفوضية الطاقة الذرية والطاقات البديلة وشاركت في إعداد الدراسة المنشورة في مجلة "نيشتر"، أنّ "السطوع الأكبر للكوكب يحصل قبل لحظات من اختفائه وراء النجم لأنّه يظهر جانبه النهاري بشكل حصري تقريباً".

واستنتج العلماء كمية الضوء المنبعثة من الكوكب من خلال مقارنة كمية الضوء المرصودة قبل اختفاء الكوكب وراء نجمه وبعده، والتي لا يمكن رصدها سوى في منتصف طول موجة الأشعة تحت الحمراء، وهو طول موجي لم يستكشفه علماء الفلك حتى اليوم ومن شأنه اكتشاف الانبعاث الحراري للكوكب. وعلّقت وكالة ناسا التي تولّى أحد علماء الفلك العاملين فيها وهو توماس غرين، إعداد الدراسة، أنّ جيمس ويب يعمل "كمقياس حرارة عملاق من دون اتصال".

ويُعتبر قياس درجة حرارة كوكب "ترابيست 1ب" أول عملية مماثلة تُجرى لكوكب خارجي صخري. وبلغت درجة الحرارة على الجانب النهاري من الكوكب نحو 230 درجة مئوية، في مؤشر على عدم إعادة توزيع الحرارة على الكوكب كله، وهو دور عادة ما يلعبه الغلاف الجوي"، بحسب مفوضية الطاقة الذرية والطاقات البديلة التي صممت جهاز "ميريم".

وتقول دوكرون إنّ الاستنتاج يتمثل تالياً في أنّ كوكب "ترابيست 1ب" "يفتقر للغلاف الجوي أو لديه نسبة قليلة منه"، مؤكدة ضرورة البحث في أطوال موجية أخرى للتوصل إلى نتيجة نهائية. وأضافت "أما الأمر المؤكد، فهو أن الغلاف الجوي، وإن كان موجوداً في الكوكب، يفتقر لثاني أكسيد الكربون".

ويحمل اكتشاف جيمس ويب تفاصيل فشل تلسكوب سابق هو "سبيتزر" في التوصل إليها "رغم رصده 28 خسوفاً ثانوياً لـترابيست -1ب". وتقول العالِمة "إنّ جيمس ويب استنتج هذه التفاصيل من خلال رصده خسوفاً واحداً!".

وأشارت إلى أنّ جيمس ويب، ومن خلال دراسته احتمال وجود غلاف جوي في كوكب صخري، يطلق "مرحلة جديدة" في دراسة الكواكب الخارجية.

ويقع "ترابيست 1ب" على مسافة قريبة من نجمه ليكون قابلاً لإيواء أشكال الحياة التي نعرفها. وقد توفر عملية رصده معلومات مهمّة عن كواكب أخرى، بحسب ناسا.

ومن بين هذه الكواكب "ترابيست -1اي" و"ترابيست 1 اف" و"ترابيست 1 جي" الموجودة في نطاق صالح للسكن، وهو مساحة تتميز بأنها ليست شديدة الحرارة أو البرودة، مما يتيح تشكّل المياه السائلة فيها، وهو شرط أساسي للحياة حياة خارج كوكب الأرض.

آخر الأخبار

علوم وتكنولوجيا

دراسة

تلسكوب جيمس ويب الفضائي

قياس

درجة حرارة

كوكب صخري

40 سنة ضوئية

نظام الشمسي

نظام ترابيست-1.

اكتشاف مصدر جديد للمياه على سطح القمر داخل حبيبات زجاجية
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
09:55

إقبال كثيف على استخدام مستشعرات لقياس الغلوكوز في الدم بهدف التنحيف

LBCI
صحة وتغذية
2023-03-28

دراسة... القهوة تجعلكم تنامون أقل وتسيرون أكثر!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-03-27

رونالدو يعزز ارقامه القياسية.. تغييرات فنية في انكلترا وعودة غير موفقة للملك

LBCI
صحة وتغذية
2023-03-27

دراسة... بكتيريا الأمعاء لدى الأطفال قد تتنبأ بمرض السكري في وقت لاحق

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
علوم وتكنولوجيا
2023-03-28

اكتشاف مصدر جديد للمياه على سطح القمر داخل حبيبات زجاجية

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2023-03-28

آبل تطلق تحديث iOS 16.4... ما هي أهم ميزاته؟

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2023-03-28

"يوروبول" تحذّر من استغلال مجرمين منصة "تشات جي بي تي"

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2023-03-27

مزرعة فرنسية تستخدم روث البقر لاستخراج نوع من المحروقات الحيوية لمركباتها

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
اقتصاد
13:53

كيف ستصرف رواتب القطاع العام غداً؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-03-22

بين تركيا والعراق أكثر من ملف...

LBCI
أمن وقضاء
08:27

توقيف سوريين في جزين بتهمة السرقة

LBCI
رياضة
2023-03-27

مارتينيس يؤكد على أهمية رونالدو في صفوف منتخب البرتغال

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

جلسة للجنة الأشغال النيابية غداً تتعلق بعملية تلزيم المبنى الجديد للمطار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

في بروكسيل: حديث التسوية الرئاسية حاضر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:15

توتر سياسي كاد أن يجر البلاد الى فصول من الاشتباك الطائفي

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:45

مقدمة النشرة المسائية 29-3-2023

LBCI
أخبار لبنان
08:47

سامي الجميّل: ما حصل أمس كان يمكن أن يأخذ لبنان الى مكان آخر!

LBCI
أخبار لبنان
07:46

رئيسة نقابة موظفي هيئة اوجيرو تردّ على القرم

LBCI
أخبار دولية
07:46

عبد اللهيان في موسكو... ماذا على طاولة البحث؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:41

الوفد النيابي في بروكسل يواصل لقاءاته مع عدد من المسؤولين الاوروبيين

LBCI
أخبار لبنان
06:27

القرم دعا هيئة اوجيرو إلى تعليق الإضراب والتشاور واستئناف العمل

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
13:53

كيف ستصرف رواتب القطاع العام غداً؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

ماذا ينتظر اللبنانيين على محطات المحروقات من الآن فصاعدًا؟

LBCI
خبر كاذب
01:22

حاكم مصرف لبنان: العمليات على منصة صيرفة مستمرة كالمعتاد

LBCI
خبر عاجل
08:10

سامي الجميّل: ما حصل أمس كان يمكن أن يأخذ لبنان الى مكان آخر ولو أننا تصرّفنا بطريقة مختلفة أو أن الحادث لم يحصل معي وحصل ردّة فعل لا أعلم أين لبنان كان موجودا اليوم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

هل يخسر موظفو القطاع العام نصف قيمة رواتبهم؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

أيّ سعر سيُعتمد في الفواتير الجديدة للكهرباء؟

LBCI
حال الطقس
01:29

منخفض جوي يؤثر على لبنان... هل تتساقط الامطار؟

LBCI
أخبار لبنان
13:09

تحذير للمشاة: حادث سير أدّى إلى إزاحة مكعبات إسمنتية عند جسر النقّاش!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة