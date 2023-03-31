هيئة مراقبة الخصوصية الإيطالية تحجب موقع ChatGPT

اعلنت هيئة مراقبة الخصوصية الإيطالية أنها حجبت موقع ChatGPT، مشيرة الى أن تطبيق الذكاء الاصطناعي المثير للجدل لا يحترم بيانات المستخدم ولا يمكنه التحقق من عمر المستخدمين.



وشددت هيئة مراقبة الخصوصية الإيطالية على أنها فتحت تحقيقاً في الموضوع وأنه وتبعاً لعدم احترام البيانات فإن ايطاليا ستقيد موقتاً الموقع الى حين معالجة بيانات المستخدم الإيطالي.



وطالبت الهيئة الشركة الاميركية المطورة للموقع والتي ليس لها مكتب في الاتحاد الاوروبي ولكنها عينت ممثلاً لها في المنطقة الاقتصادية الأوروبية، أن تبلغ روما في غضون عشرين يوماً، عن الإجراءات المتخذة لتنفيذ ما تطلبه ايطاليا، تحت طائلة تغريمها بأكثر من عشرين مليون يورو أو ما يصل إلى 4٪ من حجم مبيعات الشركة العالمي السنوي.