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ايطاليا تحظر روبوت "تشات جي بي تي"

علوم وتكنولوجيا
2023-04-01 | 11:05
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ايطاليا تحظر روبوت &quot;تشات جي بي تي&quot;
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ايطاليا تحظر روبوت "تشات جي بي تي"

بعد إثارة روبوت المحادثة "تشات جي بي تي" الجدل في أنحاء العالم، أعلنت السلطات الإيطالية الجمعة حظره معللة قرارها بعدم احترام البرنامج التشريعات المتعلقة بالبيانات الشخصية، وبعدم وجود نظام للتحقق من عمر المستخدمين القصّر.

وأبهرت المنصّة التي أُطلقت في تشرين الثاني، المستخدمين بقدرتها على الإجابة بوضوح ودقّة على أسئلة صعبة، لا سيّما كتابة أغان أو شيفرات برمجية، وحتى النجاح في امتحانات.

ويمكن أيضاً استخدام "تشات جي بي تي" لكتابة رموز معلوماتية من دون الحاجة إلى امتلاك معرفة تقنية.

وبحسب وكالة فرانس برس، فقد أشارت الهيئة الإيطالية إلى أن "تشات جي بي تي" تعرّض في 20 آذار "لفقدان بيانات متعلقة بمحادثات المستخدمين والمعلومات المتعلقة بمدفوعات المشتركين في الخدمة المدفوعة".

ويأتي هذا الإعلان بعد أيام من تحذير وكالة الشرطة الأوروبية "يوروبول" الاثنين من خطر أن يستغلّ مجرمون منصّة "تشات جي بي تي" للذكاء الاصطناعي لممارسة عمليات احتيال أو ارتكاب جرائم سيبرانية.

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