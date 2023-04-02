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"قفل الدردشة"... واتساب يختبر ميزة جديدة لزيادة خصوصية المستخدمين

علوم وتكنولوجيا
2023-04-02 | 07:55
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&quot;قفل الدردشة&quot;... واتساب يختبر ميزة جديدة لزيادة خصوصية المستخدمين
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"قفل الدردشة"... واتساب يختبر ميزة جديدة لزيادة خصوصية المستخدمين

واتساب يختبر ميزة جديدة اسمها Lock Chat أو قفل الدردشة

يختبر تطبيق المراسلة الشهير واتساب ميزة جديدة اسمها Lock Chat أو قفل الدردشة، بهدف زيادة الخصوصية للمستخدمين.

 

وتسمح هذه الميزة الجديدة، التي يتم حاليًا اختبارها في إصدار أندرويد التجريبي، للمستخدمين بقفل محادثاتهم الخاصة، وهذا يعني أنه يمكنهم التحكّم بشكل كامل في من يمكنه الوصول إلى محادثاتهم الشخصية، وبالتالي تعزيز الخصوصية والأمان.

 

ووفقًا لتقرير Wabetainfo، فعند قفل الدردشة، يمكن للمستخدم فقط الوصول إليها باستخدام بصمة الإصبع أو رمز المرور، مما يجعل من المستحيل تقريبًا على أي شخص آخر فتح الدردشة.

 

وبالإضافة الى ذلك، فإذا حاول أي شخص الوصول إلى هاتف المستخدم بدون تقديم المصادقة اللازمة، فسيُطلب منه مسح الدردشة قبل الوصول إليها.

 

وتضمن ميزة قفل الدردشة أيضًا عدم حفظ، بشكل تلقائي، الصور ومقاطع الفيديو المرسلة في الدردشة المقفلة في معرض الجهاز.

 

وبحسب المعلومات، فتمنع طبقة الحماية الإضافية هذه من قدرة أي شخص آخر على الوصول الى الوسائط الحساسة، مما يوفر مزيدًا من راحة البال للمستخدمين.

 

وتعد ميزة قفل الدردشة خطوة مهمة نحو تحسين الخصوصية على واتساب وتمنح المستخدمين تحكمًا أكبر في محادثاتهم ووسائطهم.

 

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واتساب

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خصوصية

ميزة جديدة

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