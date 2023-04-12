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مسؤول في فيسبوك يكشف... "تشات جي بي تي ليس ثوريًا على الإطلاق"
علوم وتكنولوجيا
2023-04-12 | 08:21
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مسؤول في فيسبوك يكشف... "تشات جي بي تي ليس ثوريًا على الإطلاق"
مسؤول في فيسبوك يكشف... "تشات جي بي تي ليس ثوريًا على الإطلاق"
إعتبر مسؤول فرنسي في شبكة فيسبوك الأربعاء أن روبوت المحادثة تشات جي بي تي "ليس ثورياً على الإطلاق"، قائلاً إن التقدم الكبير سيكون بدلاً من ذلك من خلال مساعدين شخصيين آليين.
وعند سؤاله عن التطبيق الذي طورته شركة "أوبن إيه آي"، أجاب مدير مختبر الذكاء الاصطناعي في مجموعة "ميتا" يان لو كون في تصريحات لإذاعة "فرانس إنتر" الفرنسية العامة "نعم، إنه منتج جيد. لكنه ليس ثوريًا على الإطلاق على مستوى العلم والتكنولوجيا المرتبطة به".
ولفت إلى أن "الكميات الضخمة للغاية من النصوص" التي أتاحت لبرمجية "تشات جي بي تي" الإجابة على أسئلة مستخدميها، تضم "الكثير من المعارف البشرية، لكنها سطحية للغاية".
وقال "إنها لا تتضمن، على سبيل المثال، معرفة العالم المادي، العالم الحقيقي. لذا، فإن هذه الأنظمة، بطريقة ما، لديها معرفة أقل بكثير بالعالم الحقيقي مما يعرفه هرّك".
وعند سؤاله عن أهم الابتكارات المتوقعة خلال السنوات العشر إلى الخمس عشرة المقبلة، تحدث هذا الأستاذ في جامعة نيويورك عن نوعين من المنتجات.
وتوقع يان لو كون وصول "نظارات الواقع المعزز، والتي ستكون بالتالي قادرة على تركيب صور افتراضية على العالم الحقيقي".
بالإضافة إلى ذلك، حسب قوله، "سنتفاعل مع مساعدين افتراضيين أذكياء يكون لديهم، في أوقات معينة، ذكاء مشابه للذكاء البشري، وربما يكون متفوقاً في مجالات معينة، ويمكنهم مساعدتنا في حياتنا في جميع الأيام"، على سبيل المثال من خلال السماح لنا "بالتركيز على الأشياء التي تهمنا، وعدم الاضطرار إلى تمضية ساعة على الهاتف للتحدث إلى السباك أو إدارة الضمان الاجتماعي".
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