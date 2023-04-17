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إيلون ماسك ينشئ شركته الخاصة للذكاء الإصطناعي

علوم وتكنولوجيا
2023-04-17 | 04:47
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إيلون ماسك ينشئ شركته الخاصة للذكاء الإصطناعي
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إيلون ماسك ينشئ شركته الخاصة للذكاء الإصطناعي

إيلون ماسك ينشئ شركته الخاصة للذكاء الإصطناعي

أنشأ إيلون ماسك شركة جديدة مخصصة للذكاء الاصطناعي وأطلق عليها اسم X.AI، وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال. وأدرجت الشركة التي تم تأسيسها الشهر الماضي ضمن النشاط التجاري في 9 آذار 2023.

وكشفت تقارير صحافية عدّة أن ماسك قام بتأسيس شركة ذكاء اصطناعي واشترى الآلاف من وحدات معالجة الرسوم (GPU) لتشغيل منتج الذكاء الاصطناعي. كما أكدت التقارير أن ماسك خطط لإنشاء شركته الجديدة، للتنافس مع شركة OpenAI المدعومة من ميكروسوفت، بتمويل من مستثمري سبيس أكس وتسلا.

وكان ماسك قد عارض علنًا شركة OpenAI المنظمة للذكاء الإصطناعي، التي شارك في تأسيسها عام 2015 وانسحب منها عام 2018، مطالبًا بالتوقف عن "تجارب الذكاء الاصطناعي العملاقة". 

الجدير بالذكر أن OpenAI أصبحت في الأشهر الأخيرة، اسمًا معروفًا بشكل كبير في مجال التكنولوجيا، بسبب ChatGPT وGPT-4. وهي مسؤول جزئيًا عن إطلاق ميكروسوفت وغوغل الدفعة الحالية لدمج أدوات الذكاء الإصطناعي بشكل أعمق في العديد من منتجاتها.
 
 

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