الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
العربجي
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

إيطاليا قد تعيد السماح بـ"شات جي بي تي" في حال إجرائه تغييرات "مفيدة"

علوم وتكنولوجيا
2023-04-19 | 05:20
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
إيطاليا قد تعيد السماح بـ&quot;شات جي بي تي&quot; في حال إجرائه تغييرات &quot;مفيدة&quot;
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
إيطاليا قد تعيد السماح بـ"شات جي بي تي" في حال إجرائه تغييرات "مفيدة"

إيطاليا قد تعيد السماح بـ"تشات جي بي تي"

أبدى رئيس هيئة حماية الخصوصية في إيطاليا الثلاثاء أملاً في أن تُدخل شركة "أوبن إيه آي" تعديلات على روبوت الدردشة "شات جي بي تي" ChatGPT القائم على الذكاء الاصطناعي، ما من شأنه إعادة السماح باستخدامه في البلاد بحلول نهاية نيسان.

وكانت هيئة الرقابة الإيطالية منعت "شات جي بي تي" موقتاً في نهاية شهر آذار بسبب مخاوف تتعلق بخصوصية البيانات، لتصبح أول دولة غربية تتخذ إجراءات ضد روبوت الدردشة الشهير المستند إلى الذكاء الاصطناعي.

وقال رئيس هيئة حماية البيانات باسكواله ستانزيوني لصحيفة "كورييري ديلا سيرا": "نحن مستعدون لإعادة إتاحة شات جي بي تي في 30 نيسان، إذا كان هناك استعداد من جانب أوبن إيه آي لاتخاذ خطوات مفيدة".

وأضاف: "يبدو أنّ ثمة (استعداداً) من جانب الشركة، سنرى".

وأحدث روبوت "شات جي بي تي" ضجة عالمية منذ طرحه أواخر العام الماضي، خصوصاً بفعل قدرته المذهلة على توليد المقالات والأغاني والإجابة على أسئلة الامتحانات، وحتى كتابة المقالات الإخبارية بمجرد طرح أسئلة مقتضبة عليه.

ولكن منتقدي هذه البرمجية يبدون شكوكاً حيال المصدر الذي تحصل منه برمجيات "شات جي بي تي" وتلك المنافسة لها على بياناتها أو كيفية معالجتها لها.

وقالت هيئة مراقبة حماية البيانات الإيطالية إن شركة "أوبن إيه آي" OpenAI الأميركية، المطورة لبرمجية "شات جي بي تي"، ليس لديها أي أساس قانوني لتبرير جمع البيانات الشخصية وتخزينها على نطاق واسع لتدريب الخوارزميات الأساسية لتشغيل المنصة.

وسلّطت الهيئة الضوء أيضاً على عدم الوضوح بشأن الجهات التي تُجمع بياناتها.

ولفتت إلى أن الإجابات الخاطئة التي قدمها برنامج الدردشة الآلي لم يتم التعامل معها بشكل صحيح، واتهمت الشركة بتعريض الأطفال "لإجابات غير مناسبة على الإطلاق".

وشدّد ستانزيوني الثلاثاء على ضرورة التحقق من أعمار المستخدمين، داعياً "أوبن إيه آي" إلى تحديد "طريقة لتقليل مخاطر الإجابات الخاطئة".

وأضاف أنه يجب "إبلاغ المستخدمين بوضوح بأن بياناتهم تُستخدم لغرض معين، وهو تدريب الخوارزمية".

وقد أدّى النجاح الباهر الذي حقّقه "شات جي بي تي" إلى حصول شركة "أوبن إيه آي" على صفقة بمليارات الدولارات مع ميكروسوفت التي تستخدم التكنولوجيا في محرك بحث "بينغ" وبرامج أخرى.

آخر الأخبار

علوم وتكنولوجيا

إيطاليا

شات جي بي تي

أوبن إيه آي

ChatGPT

OpenAI

أكبر صاروخ في العالم... سبايس إكس ستارشيب يستعد لأول رحلة تجريبية
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
00:23

الاتحاد الأوروبي يدعو دوله إلى مزيد من التضامن مع إيطاليا على صعيد استقبال طالبي اللجوء

LBCI
أخبار دولية
2023-04-17

إيطاليا ترفع حظر تصدير الأسلحة للإمارات بعد تحسّن الأوضاع في اليمن

LBCI
أخبار دولية
2023-04-13

إيطاليا تريد من صندوق النقد الدولي بدء دعم تونس من دون شروط

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2023-04-12

مسؤول في فيسبوك يكشف... "تشات جي بي تي ليس ثوريًا على الإطلاق"

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
علوم وتكنولوجيا
2023-04-17

أكبر صاروخ في العالم... سبايس إكس ستارشيب يستعد لأول رحلة تجريبية

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2023-04-17

إيلون ماسك ينشئ شركته الخاصة للذكاء الإصطناعي

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2023-04-16

في المحاولة الثانية... نجاح إقلاع صاروخ "أريان 5" حاملاً المسبار الفضائي الأوروبي "جوس"

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2023-04-14

صورة "أكثر وضوحاً" للثقب الأسود "M87*" تثير تحفظ جهات علمية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر كاذب
10:17

ما حقيقة العثور راهناً على كمية كبيرة من الأموال في منزل حميدتي؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:02

المباراة الحاسمة المؤهلة الى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم تنطلق الليلة

LBCI
اسرار
23:27

أسرار الصحف 19-4-2023

LBCI
أخبار لبنان
2023-04-15

المركز الوطني للجيوفيزياء حدد موقع الهزة التي شعر بها اللبنانيون اليوم

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:11

هدنة انسانية لم تدم في السودان

LBCI
أخبار لبنان
06:31

وزارة الطاقة تطلق التطبيق الإلكتروني لتسعيرة المحروقات

LBCI
أخبار لبنان
06:25

مولوي بعد لقائه عودة: نصرّ على اجراء الانتخابات البلدية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
05:21

الوفد النيابي اللبناني في واشنطن يواصل لقاءاته.. ويشرح الواقع اللبناني امام المجموعة الاميركية من اجل لبنان ومعهد الشرق الاوسط

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:06

مفاجآت في المراحل الاقصائية من دوري الـNBA

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:02

المباراة الحاسمة المؤهلة الى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم تنطلق الليلة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

اقتراحات واجراءات جديدة للحد من الزحمة في النافعة!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

قضية ظهور المحامين على الاعلام تتفاعل ونقيب المحامين غائب عن السمع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

الإصلاحات وأهمية حصرِ السلاح بالدولة في زيارات وفد النواب لواشنطن

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
15:50

الخزانة الاميركية تفرض عقوبات على 52 شخصا وشركة لغسل الأموال وتمويل حزب الله

LBCI
أمن وقضاء
02:53

يدخل محالًا تجارية قبل إقفالها ويبيت فيها ثم يسرق أمولا ويتوارى في الصباح.. و"المعلومات" توقفه

LBCI
أخبار لبنان
12:03

إليكم أبرز مقررات جلسة مجلس الوزراء

LBCI
أخبار دولية
16:00

فرض عقوبات على 52 شخصا وشركة لغسل الأموال وتمويل حزب الله

LBCI
خبر عاجل
08:29

المديرية العامة للأمن العام تتوقف عن استقبال طلبات جوازات السفر البيومترية ايام الجمعة من كل اسبوع وذلك حتى إشعار آخر

LBCI
أخبار لبنان
11:27

مجلس الوزراء أقرّ زيادة ٤ أضعاف لمعاشات القطاع العام..

LBCI
حال الطقس
23:58

طقس مستقر ودافىء اليوم... ماذا عن الأيام المقبلة؟

LBCI
أخبار لبنان
10:57

الخارجية الأميركية: واشنطن تعرض مكافأة 7 ملايين دولار مقابل معلومات عن قيادي في حزب الله

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة