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في محاولة ثانية... سبيس إكس تستعد لإطلاق أول رحلة تجريبية لأقوى صاروخ!

علوم وتكنولوجيا
2023-04-20 | 08:06
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في محاولة ثانية... سبيس إكس تستعد لإطلاق أول رحلة تجريبية لأقوى صاروخ!
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في محاولة ثانية... سبيس إكس تستعد لإطلاق أول رحلة تجريبية لأقوى صاروخ!

في محاولة ثانية... سبيس إكس تستعد لإطلاق أول رحلة تجريبية لأقوى صاروخ!

ستقوم سبيس إكس بمحاولة ثانية يوم الخميس لإجراء أول رحلة تجريبية لـ"ستارشيب"، أقوى صاروخ تم بناؤه على الإطلاق، مصمم لإرسال رواد فضاء إلى القمر والمريخ وما وراءهما.

وتم تأجيل الإقلاع المخطط له يوم الاثنين للصاروخ العملاق قبل أقل من 10 دقائق من الإطلاق المقرر بسبب مشكلة الضغط في المرحلة الأولى من الصاروخ.

وقالت سبيس إكس إن النافذة الجديدة للإقلاع من Starbase، ميناء الفضاء سبيس إكس في بوكا تشيكا، تكساس، تفتح يوم الخميس في الساعة 8:28 صباحًا بالتوقيت المركزي وتستمر لمدة ساعة تقريبًا.

وألقى مؤسس سبيس إكس، إيلون ماسك، الذي سعى للتقليل من التوقعات بشأن الرحلة التجريبية الافتتاحية المحملة بالمخاطر، ببعض الشكوك حول ما إذا كان الإطلاق سيبدأ بالفعل يوم الخميس.

وكتب ماسك على تويتر في وقت متأخر من يوم الثلاثاء: "يعمل الفريق على مدار الساعة في العديد من القضايا".

واختارت وكالة الفضاء الأميركية ناسا المركبة الفضائية ستارشيب لنقل رواد الفضاء إلى القمر في أواخر عام 2025.

وتتكون ستار شيب من مركبة فضائية يبلغ ارتفاعها 164 قدمًا (50 مترًا) مصممة لنقل الطاقم والبضائع التي تجلس فوق صاروخ معزز من المرحلة الأولى يبلغ ارتفاعه 230 قدمًا (70 مترًا).

وستواصل ستارشيب، التي لديها 6 محركات خاصة بها، ارتفاعها ما يقرب من 150 ميلًا، لتكمل دائرة قريبة من الأرض قبل أن تتساقط في المحيط الهادئ بالقرب من هاواي بعد حوالي 90 دقيقة من الإطلاق.

وبدوره، قال ماسك: "إذا دخلت في المدار، فسيكون ذلك نجاحًا هائلاً".

وتتوقع سبيس إكس في النهاية وضع المركبة الفضائية في مدار، ثم تزويدها بالوقود مع مركبة أخرى حتى تتمكن من الاستمرار في رحلة إلى المريخ أو ما بعده.

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علوم وتكنولوجيا

سبيس إكس

إطلاق

صاروخ

إيلون ماسك

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