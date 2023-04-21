انفجار صاروخ "ستارشيب" من "سبايس اكس" عقب إطلاقه في أولى رحلاته المدارية التجريبية!

انفجر صاروخ "ستارشيب" العملاق التابع لـ"سبايس اكس" بعيد انطلاقه من تكساس

انفجر صاروخ "ستارشيب" العملاق التابع لـ"سبايس اكس" والمُخصص للرحلات إلى القمر والمريخ، بعيد انطلاقه من تكساس الخميس 20 نيسان 2023 في أولى رحلاته المدارية التجريبية، على ما أظهر بث مباشر للشركة.



ولا يشكّل هذا الانفجار فشلاً للشركة المملوكة للملياردير إيلون ماسك، كون الصاروخ انطلق بنجاح من منصة إطلاقه، ما يمثل أصلاً نجاحاً كبيراً.





