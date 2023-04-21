تويتر يزيل علامات التوثيق الزرقاء "المجانية"!

أزال موقع تويتر بشكل رسمي علامات التوثيق الزرقاء من حسابات المستخدمين

أزال موقع تويتر بشكل رسمي علامات التوثيق الزرقاء من حسابات المستخدمين الذين حصلوا عليها مجاناً، قبل استحواذ الملياردير إيلون ماسك على المنصة.



وكان ماسك قد أعلن قبل أيام موعد 20 نيسان، لإزالة علامات التوثيق المجانية من حسابات المستخدمين في جميع أنحاء العالم.



وقال ماسك آنذاك إن العديد من هذه العلامات التوثيقية مُنحت بشكل يعكس مستوى الفساد والتحايل الذي كان ينتشر في إدارة المنصة قبل استحواذه عليها.



ويروّج ماسك حالياً لـ"تويتر بلو"، وقد جعل علامة التوثيق الزرقاء ميزة رئيسية ضمن عرض الاشتراك فيه، علماً أن ماسك بدأ تسعيره مقابل 8 دولارات شهرياً.



يذكر أن عدداً كبيراً من المشاهير قد خسروا علامة التوثيق على حساباتهم الشخصية.





