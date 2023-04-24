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بريطانيا تختبر نظام انذار جديًدا على الهواتف المحمولة
علوم وتكنولوجيا
2023-04-24 | 04:07
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بريطانيا تختبر نظام انذار جديًدا على الهواتف المحمولة
بريطانيا تختبر نظام انذار جديًدا على الهواتف المحمولة
إختبرت الحكومة البريطانية نظام انذار جديدًا لتحذير الجمهور في حالات الطوارئ كالحرائق والفيضانات أو في حال وجود خطر الموت، مع انطلاق الصفارة على الهواتف المحمولة يوم الأحد.
ووفق وكالة فرانس برس، فإن نظام التنبيه الّذي أطلقته الحكومة مستوحى من الأنظمة الحالية في الولايات المتحدة وكندا وهولندا واليابان. وسيسمح ببعث رسائل إلى الهواتف المحمولة للتحذير بسرعة في حال وجود خطر داهم. وأكّدت الحكومة أنه سيتم استخدام النظام استثنائيًا.
وكتب رئيس الوزراء ريشي سوناك على تويتر السبت "أينما كنتم ستتلقون الأحد انذار الطوارئ... وستتلقون رسالة على شاشة الهاتف المحمول مصحوبة بصوت واهتزاز لمدة عشر ثوان كحد أقصى ولن تضطروا إلى اتخاذ أي إجراء".
وطلب من السائقين الامتناع عن التقاط هواتفهم أثناء الاختبار، ويمكن للأشخاص الذين لا يرغبون في تلقي التنبيهات وقف تشغيلها في إعدادات أجهزتهم.
وطلبت مسارح لندن من الحضور إغلاق هواتفهم حتى لا يصدر صوت الإنذار خلال العرض.
ورأت جودي إدوورثي الخبيرة الدولية في أنظمة الإنذار والأستاذة في علم النفس في جامعة بليموث البريطانية، أن نظام التنبيه يعدّ تطورًا إيجابيًا، مضيفةً "إذا نظر الاشخاص إلى هواتفهم وأطلعوا على الرسالة وتصرفوا بناءً عليها يمكننا القول إنها كانت تجربة ناجحة".
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