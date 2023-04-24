الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
21
o
جبل لبنان
22
o
متن
21
o
كسروان
21
o
الشمال
23
o
الجنوب
22
o
البقاع
21
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
العربجي
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
21
o
جبل لبنان
22
o
متن
21
o
كسروان
21
o
الشمال
23
o
الجنوب
22
o
البقاع
21
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
علامة التوثيق الزرقاء على تويتر تعود إلى حسابات مشاهير من دون موافقتهم
علوم وتكنولوجيا
2023-04-24 | 07:46
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
علامة التوثيق الزرقاء على تويتر تعود إلى حسابات مشاهير من دون موافقتهم
علامة التوثيق الزرقاء على تويتر تعود إلى حسابات مشاهير من دون موافقتهم
بعد ما أثاره نظام التوثيق الجديد عبر تويتر من تململ لدى المستخدمين حول العالم عند بدء تطبيقه قبل أيام، بدا الوضع أكثر تعقيداً السبت مع عودة العلامات الزرقاء الشهيرة إلى حسابات بعض الوسائل الإعلامية أو الشخصيات، حتى من دون موافقة أصحابها.
وغرّد مغني الراب الأميركي ليل ناس إكس، الذي تظهر على حسابه علامة التوثيق الزرقاء: "أقسم بأنني لم أدفع مقابل الاشتراك بتويتر بلو، ستشعر بغضبي يا رجل تيسلا" (في إشارة إلى إيلون ماسك الذي يملك أيضًا الشركة المتخصصة في السيارات الكهربائية).
وبعدما كانت سابقاً مجانية وتشكل ضمانة لأصالة الحسابات وشهرة أصحابها، باتت العلامة الزرقاء تعني أن المستخدم مشترك في "تويتر بلو" (مقابل 8 دولارات شهرياً)، وأنه تم التحقق من رقم هاتفه بواسطة النظام الأساسي.
ويوم الخميس، فقدت الحسابات التي كانت تحمل الشارة الزرقاء القديمة هذه العلامة، لدى المستخدمين الذين لم يدفعوا مقابل الخدمة الجديدة، عملاً بالاستراتيجية التي وضعها إيلون ماسك خلال الشتاء للتحقق من الحسابات وتحقيق إيرادات إضافية.
لكنّ جزءاً ضئيلاً من أصحاب العلامات الزرقاء القديمة، أي أقل من 5 في المئة من 407 آلاف حساب معني، اشتركوا بـ"تويتر بلو"، وفق الباحث ترافيس براون.
وخلال يومي الجمعة والسبت، وجد عدد متزايد من الشخصيات العلامة الزرقاء مرفقة بحساباتهم، على ما يبدو من دون اتخاذ أي إجراء من جانبهم، مثل الكاتب ستيفن كينغ، أو بطل الدوري الأميركي للمحترفين في كرة السلة ليبرون جيمس، أو الرئيس السابق دونالد ترامب.
وكتبت الصحافية المتخصصة في شؤون التكنولوجيا كارا سويشر على تويتر السبت "كلا تعني كلا يا رفاق"، موضحة أن حسابها تعرض لـ"توثيق قسري" من دون "موافقتها".
وبعد ساعة من إعلانها أنها لن تدفع "8 دولارات شهرياً مقابل علامة زرقاء وأدوات تافهة"، أضافت سويشر "يحتاج الناس إلى أن يعرفوا: هل يحبني إيلون لشخصي أم من أجل الـ1,49 مليون متابع على حسابي؟".
وقد حرص الكثير من المستخدمين الذين وُثقت حساباتهم رغماً عنهم على التأكيد بأن لا علاقة لهم بالموضوع، بعدما باتت العلامة المثيرة للجدل رمزاً لدعم إيلون ماسك.
وقال الكاتب ريك ويلسون "يرجى ملاحظة أنني لم أشترك في تويتر بلو، على الرغم من ظهور العلامة الزرقاء مجدداً (على حسابي) لسبب غامض".
كذلك كتب الخبير الاقتصادي التقدمي الحائز جائزة نوبل بول كروغمان، الذي سخر من "اندفاع إيلون ماسك الخارج عن السيطرة" في تموز الماضي، السبت "ليست لدي أي علاقة بالأمر وأنا بالتأكيد لا أدفع".
وردّ رئيس تويتر وتيسلا وسبايس اكس، بصورة تظهر طفلاً ملطخاً بصلصة الطماطم، وهو يبكي أمام طبق من المعكرونة ويرتدي مريلة عليها علامة التوثيق الزرقاء.
وكان ماسك قد أشار الجمعة إلى أنه "دفع بنفسه مقابل بعض الاشتراكات".
آخر الأخبار
علوم وتكنولوجيا
علامة
التوثيق
الزرقاء
تويتر
حسابات
مشاهير
بريطانيا تختبر نظام انذار جديًدا على الهواتف المحمولة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
فنّ
2023-04-21
حذف العلامة الزرقاء عن حسابات المشاهير على تويتر.. ويوسف الخال: "عمرها ما تكون"
فنّ
2023-04-21
حذف العلامة الزرقاء عن حسابات المشاهير على تويتر.. ويوسف الخال: "عمرها ما تكون"
0
امن وقضاء
13:14
بعد إزالة العلامة الزرقاء… هكذا يمكنكم التأكد اذا كانت حسابات تويتر حقيقية أو وهمية
امن وقضاء
13:14
بعد إزالة العلامة الزرقاء… هكذا يمكنكم التأكد اذا كانت حسابات تويتر حقيقية أو وهمية
0
علوم وتكنولوجيا
2023-04-21
تويتر يزيل علامات التوثيق الزرقاء "المجانية"!
علوم وتكنولوجيا
2023-04-21
تويتر يزيل علامات التوثيق الزرقاء "المجانية"!
0
علوم وتكنولوجيا
2023-04-06
تويتر يضع علامة "وسيلة إعلام تابعة للدولة" على حساب إذاعة "أن بي ار" الأميركية العريقة
علوم وتكنولوجيا
2023-04-06
تويتر يضع علامة "وسيلة إعلام تابعة للدولة" على حساب إذاعة "أن بي ار" الأميركية العريقة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
علوم وتكنولوجيا
04:07
بريطانيا تختبر نظام انذار جديًدا على الهواتف المحمولة
علوم وتكنولوجيا
04:07
بريطانيا تختبر نظام انذار جديًدا على الهواتف المحمولة
0
علوم وتكنولوجيا
2023-04-22
"إنجاز تاريخي"... كندا تتعهد تقديم 9.8 مليار دولار لبناء أول مصنع بطاريات للسيارات الكهربائية
علوم وتكنولوجيا
2023-04-22
"إنجاز تاريخي"... كندا تتعهد تقديم 9.8 مليار دولار لبناء أول مصنع بطاريات للسيارات الكهربائية
0
علوم وتكنولوجيا
2023-04-21
تويتر يزيل علامات التوثيق الزرقاء "المجانية"!
علوم وتكنولوجيا
2023-04-21
تويتر يزيل علامات التوثيق الزرقاء "المجانية"!
0
علوم وتكنولوجيا
2023-04-21
انفجار صاروخ "ستارشيب" من "سبايس اكس" عقب إطلاقه في أولى رحلاته المدارية التجريبية!
علوم وتكنولوجيا
2023-04-21
انفجار صاروخ "ستارشيب" من "سبايس اكس" عقب إطلاقه في أولى رحلاته المدارية التجريبية!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
2023-04-10
خطيب نادين نسيب نجيم يدلّعها بعبارة "يقبرني الله ومنتجاته"
فنّ
2023-04-10
خطيب نادين نسيب نجيم يدلّعها بعبارة "يقبرني الله ومنتجاته"
0
أمن وقضاء
2023-03-02
إخبار من الأسمر وحبشي وكرم ضدّ "القرض الحسن"
أمن وقضاء
2023-03-02
إخبار من الأسمر وحبشي وكرم ضدّ "القرض الحسن"
0
منوعات
2023-03-20
الملك تشارلز يحتفل بعيد الأم... للمرّة الأولى بدون الملكة إليزابيث!
منوعات
2023-03-20
الملك تشارلز يحتفل بعيد الأم... للمرّة الأولى بدون الملكة إليزابيث!
0
صحف اليوم
00:05
مُعارض بارز يرسم من باريس تطوّر الاتصالات: ثلث مُعطّل لانتخاب فرنجية... والحلّ يبدأ بانسحابه (النهار)
صحف اليوم
00:05
مُعارض بارز يرسم من باريس تطوّر الاتصالات: ثلث مُعطّل لانتخاب فرنجية... والحلّ يبدأ بانسحابه (النهار)
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
07:56
جولةٌ ثانيةٌ مرتقبةٌ في الساعاتِ المقبلة لإجلاءِ لبنانيين من السودان...
تقارير نشرة الاخبار
07:56
جولةٌ ثانيةٌ مرتقبةٌ في الساعاتِ المقبلة لإجلاءِ لبنانيين من السودان...
0
أخبار لبنان
06:26
مجلس كنائس الشرق الاوسط أحيا ذكرى خطف مطراني حلب: لكشف مصيرهما
أخبار لبنان
06:26
مجلس كنائس الشرق الاوسط أحيا ذكرى خطف مطراني حلب: لكشف مصيرهما
0
أخبار لبنان
04:50
صفي الدين: لبنان ينتقل الآن من مرحلة التأزم إلى مرحلة الفوضى
أخبار لبنان
04:50
صفي الدين: لبنان ينتقل الآن من مرحلة التأزم إلى مرحلة الفوضى
0
أخبار لبنان
03:41
إجلاء اللبنانيين من السودان... بيان جديد لوزارة الخارجية
أخبار لبنان
03:41
إجلاء اللبنانيين من السودان... بيان جديد لوزارة الخارجية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
نشاط توعوي بهدف التخفيف من حوادث السير المأساوية
تقارير نشرة الاخبار
13:35
نشاط توعوي بهدف التخفيف من حوادث السير المأساوية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
العين مجددا على ملف التعديات على الاملاك البحرية
تقارير نشرة الاخبار
13:32
العين مجددا على ملف التعديات على الاملاك البحرية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
لبنانيو السودان…إلى برّ الأمان!
تقارير نشرة الاخبار
13:30
لبنانيو السودان…إلى برّ الأمان!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
قصصُ انكسارٍ ونصر وتضحيات... صورة جسدت الحربَ في لبنان في الثمانينيات
تقارير نشرة الاخبار
13:27
قصصُ انكسارٍ ونصر وتضحيات... صورة جسدت الحربَ في لبنان في الثمانينيات
0
رياضة
13:26
متاعب نادي بايرن ميونيخ متواصلة بالفترة الاخيرة
رياضة
13:26
متاعب نادي بايرن ميونيخ متواصلة بالفترة الاخيرة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
03:40
إشكال أمام ملهى ليلي في الكسليك وإطلاق رشق من سلاح كلاشينكوڤ
أمن وقضاء
03:40
إشكال أمام ملهى ليلي في الكسليك وإطلاق رشق من سلاح كلاشينكوڤ
2
أخبار لبنان
15:23
بيان من هيئة ادارة السير..تسجيل السيارات المستوردة الجديدة والمستعملة في هذه الأيام
أخبار لبنان
15:23
بيان من هيئة ادارة السير..تسجيل السيارات المستوردة الجديدة والمستعملة في هذه الأيام
3
صحف اليوم
00:05
مُعارض بارز يرسم من باريس تطوّر الاتصالات: ثلث مُعطّل لانتخاب فرنجية... والحلّ يبدأ بانسحابه (النهار)
صحف اليوم
00:05
مُعارض بارز يرسم من باريس تطوّر الاتصالات: ثلث مُعطّل لانتخاب فرنجية... والحلّ يبدأ بانسحابه (النهار)
4
أخبار لبنان
17:09
جعجع: لا مجال للعودة والاتفاق مع باسيل إلّا إذا قرر انتخاب مرشحنا..والأسد "جثة" على رأس النظام السوري
أخبار لبنان
17:09
جعجع: لا مجال للعودة والاتفاق مع باسيل إلّا إذا قرر انتخاب مرشحنا..والأسد "جثة" على رأس النظام السوري
5
فنّ
04:38
محمد قنوع في آخر منشور على فيسبوك... نعى نفسه قبل رحيله!
فنّ
04:38
محمد قنوع في آخر منشور على فيسبوك... نعى نفسه قبل رحيله!
6
أمن وقضاء
04:07
يقوم وزوجته بتوضيب وتخزين المخدرات داخل منزلهما في حارة حريك وشعبة المعلومات توقفهما
أمن وقضاء
04:07
يقوم وزوجته بتوضيب وتخزين المخدرات داخل منزلهما في حارة حريك وشعبة المعلومات توقفهما
7
حال الطقس
01:13
منخفض جوي ممطر متوقع اواخر الاسبوع
حال الطقس
01:13
منخفض جوي ممطر متوقع اواخر الاسبوع
8
صحف اليوم
01:09
أسرار الصحف 24 -4- 2023
صحف اليوم
01:09
أسرار الصحف 24 -4- 2023
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store