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فوربس: رونالدو الرياضي الأعلى أجراً في 2023 أمام ميسي ومبابي
علوم وتكنولوجيا
2023-05-03 | 02:54
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فوربس: رونالدو الرياضي الأعلى أجراً في 2023 أمام ميسي ومبابي
رونالدو الرياضي الأعلى أجراً في 2023
بات النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بفضل عقده الخيالي مع نادي النصر السعودي، الرياضي الأعلى أجراً في العالم في العام 2023، بدخل بلغ 136 مليون دولار، متقدماً على الأرجنتيني ليونيل ميسي والفرنسي كيليان مبابي، حسب تصنيف لمجلة "فوربس" السنوي نُشر الثلاثاء.
وعاد المهاجم البرتغالي البالغ 38 عاماً إلى المركز الأول الذي كان احتله في عامي 2016 و2017.
وهذه العودة إلى القمة هي النتيجة المباشرة لرحيله عن مانشستر يونايتد الإنكليزي إلى السعودية في كانون الثاني، لأن عقديه مجتمعين يكسبانه هذا الموسم 46 مليون دولار، يضاف إليها 90 مليوناً من شراكات تجارية مختلفة على مدى الأشهر الـ12 الماضية.
وبعقد حتى العام 2025 مع النصر، سيحصل رونالدو على راتب سنوي قدره 75 مليون دولار، حسب تقديرات وسائل إعلام أميركية متخصصة تتوقع أيضاً "فرصاً تسويقية إضافية" في هذا البلد الذي بات هو أيضاً سفيره الرياضي غير الرسمي.
وهو دور قام به أيضاً ميسي لاعب باريس سان جرمان الفرنسي الذي أُزيح عن المركز الأول رغم دخله الإجمالي البالغ 130 مليون دولار قبل الضرائب.
ويلتزم "البرغوث" الأرجنتيني بالفعل بعقد كبير مع السلطات السياحية في المملكة السعودية رغم أنه يلعب في ناد مملوك قطرياً أوقفه اليوم عن المنافسات لمدة أسبوعين كعقاب على سفره إلى الرياض.
وليس رونالدو وميسي وحدهما مرتبطان بالاستثمارات الرياضية الكبيرة للسعودية، إذ ظهر الأميركيان داستن جونسون (107 مليون دولار) وفيل ميكلسون (106) في المراكز العشرة الأولى، السادس والسابع، وحصدا أرباحهما بالمشاركة في بطولة "ليف غولف"، وهو دوري انفصالي تموله السعودية.
وأكمل مهاجم سان جرمان الآخر كيليان مبابي عقداً ثلاثي المقدمة، محققاً قفزة مذهلة من المركز الخامس والثلاثين إلى المركز الثالث بإيرادات بلغت 120 مليون دولار، بسبب عقده الذي جدده العام الماضي مع النادي الباريسي والذي منحه مئة مليون دولار.
وإلى جانب هذا الراتب الأكبر في كرة القدم العالمية، هناك 20 مليون من العائدات خارج الملعب.
وخلفه يتمركز نجم كرة السلة الأميركية لاعب ليكرز ليبرون جيمس (38 عاما)، وأرباحه البالغة 119.5 مليون دولار، منها 75 مليون دولار من الأرباح غير الرياضية.
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علوم وتكنولوجيا
رونالدو
كريستيانو رونالدو
فوربس
أجر
الرياضي الأعلى أجراً
2023
ليونيل
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