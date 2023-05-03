الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

فوربس: رونالدو الرياضي الأعلى أجراً في 2023 أمام ميسي ومبابي

علوم وتكنولوجيا
2023-05-03 | 02:54
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
فوربس: رونالدو الرياضي الأعلى أجراً في 2023 أمام ميسي ومبابي
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
فوربس: رونالدو الرياضي الأعلى أجراً في 2023 أمام ميسي ومبابي

رونالدو الرياضي الأعلى أجراً في 2023

بات النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بفضل عقده الخيالي مع نادي النصر السعودي، الرياضي الأعلى أجراً في العالم في العام 2023، بدخل بلغ 136 مليون دولار، متقدماً على الأرجنتيني ليونيل ميسي والفرنسي كيليان مبابي، حسب تصنيف لمجلة "فوربس" السنوي نُشر الثلاثاء.

وعاد المهاجم البرتغالي البالغ 38 عاماً إلى المركز الأول الذي كان احتله في عامي 2016 و2017.

وهذه العودة إلى القمة هي النتيجة المباشرة لرحيله عن مانشستر يونايتد الإنكليزي إلى السعودية في كانون الثاني، لأن عقديه مجتمعين يكسبانه هذا الموسم 46 مليون دولار، يضاف إليها 90 مليوناً من شراكات تجارية مختلفة على مدى الأشهر الـ12 الماضية.

وبعقد حتى العام 2025 مع النصر، سيحصل رونالدو على راتب سنوي قدره 75 مليون دولار، حسب تقديرات وسائل إعلام أميركية متخصصة تتوقع أيضاً "فرصاً تسويقية إضافية" في هذا البلد الذي بات هو أيضاً سفيره الرياضي غير الرسمي.

وهو دور قام به أيضاً ميسي لاعب باريس سان جرمان الفرنسي الذي أُزيح عن المركز الأول رغم دخله الإجمالي البالغ 130 مليون دولار قبل الضرائب.

ويلتزم "البرغوث" الأرجنتيني بالفعل بعقد كبير مع السلطات السياحية في المملكة السعودية رغم أنه يلعب في ناد مملوك قطرياً أوقفه اليوم عن المنافسات لمدة أسبوعين كعقاب على سفره إلى الرياض.

وليس رونالدو وميسي وحدهما مرتبطان بالاستثمارات الرياضية الكبيرة للسعودية، إذ ظهر الأميركيان داستن جونسون (107 مليون دولار) وفيل ميكلسون (106) في المراكز العشرة الأولى، السادس والسابع، وحصدا أرباحهما بالمشاركة في بطولة "ليف غولف"، وهو دوري انفصالي تموله السعودية.

وأكمل مهاجم سان جرمان الآخر كيليان مبابي عقداً ثلاثي المقدمة، محققاً قفزة مذهلة من المركز الخامس والثلاثين إلى المركز الثالث بإيرادات بلغت 120 مليون دولار، بسبب عقده الذي جدده العام الماضي مع النادي الباريسي والذي منحه مئة مليون دولار.

وإلى جانب هذا الراتب الأكبر في كرة القدم العالمية، هناك 20 مليون من العائدات خارج الملعب.

وخلفه يتمركز نجم كرة السلة الأميركية لاعب ليكرز ليبرون جيمس (38 عاما)، وأرباحه البالغة 119.5 مليون دولار، منها 75 مليون دولار من الأرباح غير الرياضية.

آخر الأخبار

علوم وتكنولوجيا

رونالدو

كريستيانو رونالدو

فوربس

أجر

الرياضي الأعلى أجراً

2023

ليونيل

ميسي

كيليان مبابي

شركة "آي بي أم" الأميركية تنظر في تقليص وظائف يمكن الاستعاضة عنها بالذكاء الاصطناعي
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
منوعات
2023-05-01

صورة جديدة... كريستيانو رونالدو وجورجينا رودريغيز يحسمان الجدل!

LBCI
رياضة
2023-04-05

هل يرحل ليونيل ميسي عن نادي باريس سان جرمان؟

LBCI
رياضة
2023-03-24

كريستيانو رونالدو يقدم ادعاءات جريئة بشأن الدوري السعودي

LBCI
منوعات
2023-03-06

كريستيانو رونالدو يرسل مساعدات إلى متضرري الزلزال في سوريا وتركيا

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
علوم وتكنولوجيا
01:03

شركة "آي بي أم" الأميركية تنظر في تقليص وظائف يمكن الاستعاضة عنها بالذكاء الاصطناعي

LBCI
علوم وتكنولوجيا
10:11

"سامسونغ" تمنع جزءاً من موظفيها من استخدام "تشات جي بي تي"

LBCI
علوم وتكنولوجيا
08:11

عرّاب الذكاء الاصطناعي" يترك غوغل للتنبيه من مخاطر هذه التكنولوجيا

LBCI
علوم وتكنولوجيا
07:42

ريو دي جانيرو تستضيف "قمة الويب" بنسختها الأولى خارج أوروبا

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر كاذب
01:50

ما حقيقة العثور على رفات الامام موسى الصدر؟

LBCI
حال الطقس
2023-04-18

إحتمال أمطار محلية وتدني كبير بدرجات الحرارة...

LBCI
فنّ
07:44

نسرين طافش تعود رسمياً الى زوجها.. زفّت الخبر في جلسة تصوير رومنسيّة (صور)

LBCI
آخر الأخبار
15:35

إشكال وتبادل إطلاق نار بين عدد من الشبان في محلة المعرض - طرابلس ومعلومات عن سقوط جريح وقتيل

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
رياضة
14:01

صراع كبير في المباريات الإقصائية لدوري الـNBA بالقسمين الشرقي والغربي

LBCI
رياضة
13:48

سباق عالمي في بيروت الأحد المقبل يحمل رسالة إنسانية

LBCI
أخبار لبنان
13:40

لقاء جمع مخزومي ومعوض وسكاف للبحث في الملف الرئاسي

LBCI
أخبار دولية
13:37

وفاة الأسير الفلسطيني خضر عدنان تشعل ردود فعل واسعة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

الأنظار الى دمشق التي يزورها الرئيس الإيراني... فماذا على جدول الأعمال؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

"الشاطىء الآخر" فيلم يحاكي معاناة المعوق مع العزل الإجتماعي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

فضيحة فاضحة وجريمة متمادية تحضران في مجلس النواب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

الداخلية تطلب مسحاً شاملاً لتعداد النازحين...وماذا عن داتا مفوضية اللاجئين؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

أزمة مكتومي قيد بعد الازمة السورية حضرت في ساحة النجمة من باب درس إقتراحي قانون

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
10:38

وزارة الطاقة والمياه تصدر تسعيرة المولدات الخاصة في شهر نيسان 2023

LBCI
فنّ
07:06

الموت يُفجع مايا نصري

LBCI
فنّ
06:19

وفاة مصطفى درويش تصدم الوطن العربي.. لم يستطع النوم قبل ساعات من رحيله!

LBCI
فنّ
07:15

التهابات حادة في وجه سوزان نجم الدين.. لن تصدّقوا السبب!

LBCI
فنّ
07:19

"ضفر رجلها بيمثل أحسن منها"... هل هاجمت سوسن ميخائيل ممثلة لبنانيّة؟

LBCI
أخبار لبنان
13:22

شاب لبناني ضحية جريمة طعن في الولايات المتحدة الأميركية…

LBCI
أمن وقضاء
10:16

تتنزّه وتسرق ما استطاعت من مجوهرات...قيمة المسروقات بلغت حوالي ٧٠٠٠ دولار

LBCI
فنّ
06:14

نادين نسيب نجيم تظهر وحيدة في صورة مظلمة: "لا تدين كي لا تدان.. عدّ للعشرة"

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة