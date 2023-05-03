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"غوغل" وآبل" تقترحان معياراً تقنياً لمكافحة التتبع غير القانوني

علوم وتكنولوجيا
2023-05-03 | 09:56
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&quot;غوغل&quot; وآبل&quot; تقترحان معياراً تقنياً لمكافحة التتبع غير القانوني
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"غوغل" وآبل" تقترحان معياراً تقنياً لمكافحة التتبع غير القانوني

اقترحت شركتا "غوغل" وآبل" الثلاثاء معياراً تقنياً جديداً يرمي إلى تنبيه الأشخاص الذين يتم تعقبهم عبر أجهزة صغيرة طُرحت للبيع أساساً كأدوات تساعد في العثور على مفاتيح أو أمتعة أو أغراض شخصية ضائعة.

وتحظى أجهزة "إيرتاغ" التي ابتكرتها "آبل" وتأتي بحجم عملة معدنية ومزوّدة بتقنية "بلوتوث"، بشعبية لدى المسافرين لكنها لعبت دوراً أيضاً في حالات تحرش تعرض لها أشخاص، بحسب وكالة فرانس برس.

ويمكن لهذه الأجهزة بعد اتصالها بتطبيق عبر الهاتف المحمول، أن تتبع في الوقت الفعلي الموقع الجغرافي للغرض الذي تُرفَق به، بالإضافة إلى إمكانية تتبعها الأشخاص الذي يحملونها، من دون علمهم أحياناً.

وأجهزة "آيفون" تُخطر مستخدميها في حال رصدت وجود جهاز "إيرتاغ" بالقرب منهم حتى لو لم يكن يخصهم.

ويرمي اقتراح شركتي التكنولوجيا العملاقتين إلى جعل المواصفات الفنية لإشارات بلوتوث الخاصة بشركات أخرى متوافقة مع أنظمة التنبيه لنظامي تشغيل الهواتف "آي او س" الخاصة بـ"آبل" و"أندرويد" الخاصة بـ"غوغل".

وذكر بيان مشترك لـ"آبل" و"غوغل" أنّ عدداً من الشركات المصنّعة لأجهزة مماثلة لـ"إيرتاغ"، أبرزها "سامسونغ" وتايل"، "أبدت دعمها" للاقتراح الجديد.

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