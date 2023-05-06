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أرباح آبل وشركات التكنولوجيا العملاقة الأخرى تتخطى توقعات السوق

علوم وتكنولوجيا
2023-05-06 | 10:51
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أرباح آبل وشركات التكنولوجيا العملاقة الأخرى تتخطى توقعات السوق
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أرباح آبل وشركات التكنولوجيا العملاقة الأخرى تتخطى توقعات السوق

أرباح آبل وشركات التكنولوجيا العملاقة الأخرى تتخطى توقعات السوق

شهدت مبيعات هواتف "آيفون" ارتفاعاً بسيطاً على أساس سنوي لتصل إلى 51,33 مليار دولار، في نتيجة تجاوزت توقعات المحللين أيضاً، بينما انخفض الطلب على الأجهزة الالكترونية بشكل كبير بسبب التضخم.

تمكنت شركات التكنولوجيا العملاقة من الانتعاش مجدداً خلال الربع الأول من عام 2023، رغم التباطؤ الاقتصادي العالمي، إذ تجاوزت إيراداتها وأرباحها توقعات السوق، بفضل لجوئها إلى عمليات صرف جماعي وإصدارها عدداً من المنتجات المتطورة.

وتجاوزت نتائج آبل التي نشرتها الشركة الخميس توقعات المحللين بصورة كبيرة، إذ بلغت إيرادات المجموعة الأمريكية نحو 95 مليار دولار بين كانون الثاني/يناير وآذار/مارس، فيما وصلت أرباحها الصافية إلى 24 مليار دولار.

وشهدت مبيعات هواتف "آيفون" ارتفاعاً بسيطاً على أساس سنوي لتصل إلى 51,33 مليار دولار، في نتيجة تجاوزت توقعات المحللين أيضاً، بينما انخفض الطلب على الأجهزة الالكترونية بشكل كبير بسبب التضخم.

إلى ذلك، ارتفع نشاط الخدمات التي توفرها الشركة (موسيقى، ترفيه، تخزين عبر الإنترنت، مدفوعات...) بشكل طفيف على أساس سنوي، محققاً نحو 21 مليار دولار في الربع الثاني من سنتها المالية المتعثرة.

ونقل بيان عن رئيس "آبل" تيم كوك قوله "نحن سعداء لأننا حققنا رقماً قياسياً لناحية الخدمات ونتيجة قياسية أخرى لمبيعات +آيفون+ خلال الربع الثاني من السنة (...) إنّ أبرز أجهزتنا النشطة وصلت إلى أعلى مستوياتها".

وقال خلال مكالمة عبر الهاتف مع المحللين "حققنا عائدات قياسية عبر +آبل ستور+ (متجر تطبيقات هواتف +آيفون+)"، لافتاً إلى أنّ "أكثر من 975 مليون اشتراك مدفوع" سُجّل لخدمات توفرها "آبل".

وأشار المحلل في شركة "ويدبوش سيكيوريتيز" دان ايفز، إلى أنّ ""آبل" شجّلت نقاطاً كثيرة في الربع الفائت"، لافتاً إلى انّ التقدم الذي شهدته نتائج "آيفون" يظهر أنّ الشركة "تواصل كسب حصة من السوق في الصين رغم الأوضاع الاقتصادية السيئة.

تراجع في مبيعات "ماك"
وشهدت عائدات مجموعة "كوبرتينو" وصافي أرباحها انخفاضاً طفيفاً على أساس سنوي، إلا أنّ السوق توقعت نتائج أسوأ.

فالطلب على الأجهزة الإلكترونية الذي ارتفع كثيراً خلال فترة الجائحة والحجر الصحي المرتبط بها، قد انخفض خلال الأشهر الأخيرة بسبب التضخم.

وفي النصف الثاني من العام 2022، تراجعت مبيعات الهواتف المحمولة في مختلف أنحاء العالم إلى أدنى مستوى لها منذ العام 2014، بحسب شركة "كاناليس".

وكان المحلل لدى "كاناليس" لو شوان تشيو أشار في أواخر كانون الثاني/يناير، إلى أنّ "الشعبية التي تحظى بها أجهزة +آيفون لناحية تمتعها بميزة الاحترافية تساعد +آبل+ على زيادة حصتها في السوق، رغم الضغوط التي يشهدها الطلب".

وذكر أنّ "الصعوبات غير المتوقعة في الإمدادات المرتبطة بهذه الأجهزة دفعت "آبل" إلى تسريع عملية التنويع للتخفيف من تأثير هذه المشكلة".

وكانت "آبل" أطلقت خلال الشهر الفائت حساب توفير بمعدلات فائدة مرتفعة (4,15 بالمئة على أساس سنوي مقارنة بـ0,37 بالمئة كمتوسط في الولايات المتحدة) لحاملي بطاقات "آبل كارد" التي باتت مُتاحة في الأسواق عام 2019. وتم إيداع نحو 990 مليون دولار في هذه الحسابات خلال الأيام الأربعة الأولى، بحسب مجلة "فوربس".

وتراجعت مبيعات أجهزة الكمبيوتر الشخصية في بداية العام، فيما لم تنجُ من هذا التراجع أجهزة "ماك" من "آبل"، إذ حققت عائدات بـ7,2 مليار دولار خلال الربع الفائت، مقارنة بـ10,4 مليار دولار في الفترة نفسها من السنة الفائتة.

عمليات صرف مدفوعة
خلال الأسبوع الفائت، طمأنت كل من "ألفابت" (غوغل) و"مايكروسوفت" و"ميتا" (فيسبوك وانستغرام وواتساب) و"أمازون" الأسواق بنتائج ربع سنوية أفضل من المتوقع، رغم التباطؤ في نموها.

وعلى الرغم من تخفيض المعلنين ميزاتياتهم، ارتفعت عائدات شركتي ميتا و"غوغل" في مجال الإعلان الرقمي بشكل طفيف على أساس سنوي، لتصل إلى نحو 70 مليار دولار (غوغل) و29 مليار دولار (ميتا).

ولاقت قرارتهما بالاستغناء غن خدمات عد كبير من الموظفين استحسان المستثمرين، تماماً كخطة "أمازون" التي قررت التخلي عن 27 ألف وظيفة.

وتجاوزت إيرادات شركة التجارة الإلكترونية والحوسبة السحابية 127 مليار دولار، مع تسجيلها زيادة بثلاثة مليارات دولار عن النتيجة المتوقعة.

وأسعدت "مايكروسوفت" بورصة وول ستريت بإيرادات مدعومة بالحوسبة السحابية. وتستفيد المجموعة من النجاح الذي حققته في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال دمجها في خدماتها أدوات ابتكرتها شركة "أوبن ايه آي" الناشئة التي أطلقت برنامج "تشات جي بي تي".

وكان المحلل دان ايفز أشار خلال الأسبوع الفائت إلى أنّ "بيئة الاقتصاد الكلي ليست مزدهرة لكنّ التكنولوجيا تخطتها بشكل أفضل مما توقعه جميع المتشائمين"، مضيفاً "مع خفض التكاليف والرسملة السوقية الضخمة كشبكة أمان، نتوقّع أن يتخطى القطاع العاصفة بسهولة أكبر من القطاعات الأخرى".

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