ناسا تعمل لاكتشاف شكل الحياة الفضائية في الـ"25 سنة" القادمة!

ناسا تعمل لاكتشاف شكل الحياة الفضائية في الـ"25 سنة" القادمة!



كشف الخبراء أن تلسكوب جيمس ويب الفضائي JWST التابع لوكالة ناسا، سيساعد في إكتشاف كوكب خارج المجموعة الشمسية مناسب للحياة في السنوات الـ25 القادمة.



وكان JWST قد إكتشف بالفعل ثاني أكسيد الكربون وثاني أكسيد الكبريت في الغلاف الجوي لكوكبين خارج المجموعة الشمسية خارج نظامنا الشمسي، وهي أول ملاحظات من هذا النوع على الإطلاق.



وبناءً على التكنولوجيا ونجاح JWST، تعمل ناسا على تطوير خليفة بمليارات الدولارات مهمته البحث عن الحياة على كواكب شبيهة بالأرض في أوائل الأربعينيات من القرن الماضي.



ويشرح فيلم وثائقي حديث بعنوان New Eye on the Universe كيف تستعد JWST لتحديد البصمات المتبقية في أجواء الكواكب الخارجية بإستخدام منظار التلسكوب المتطور.



ولم يتم تصميم JWST لدراسة الكواكب الخارجية فقط، النجوم القديمة في الكون، إلّا أن قدراتها فاقت التوقعات بسبب تقنياتها القويّة.