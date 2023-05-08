الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
جبل لبنان
28
o
متن
32
o
كسروان
32
o
الشمال
31
o
الجنوب
31
o
البقاع
23
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
رصيف الغرباء
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
جبل لبنان
28
o
متن
32
o
كسروان
32
o
الشمال
31
o
الجنوب
31
o
البقاع
23
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
" لمراقبة الأعاصير...ناسا" تطلق قمرين اصطناعيين صغيرين
علوم وتكنولوجيا
2023-05-08 | 09:16
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
" لمراقبة الأعاصير...ناسا" تطلق قمرين اصطناعيين صغيرين
"ناسا" تطلق قمرين اصطناعيين صغيرين لمراقبة الأعاصير
أقلع الاثنين من نيوزيلندا في صاروخ لشركة "روكت لاب" الأميركية قمران اصطناعيان صغيران تابعان لوكالة الفضاء الأميركية ("ناسا") مخصصان لمراقبة تطور الأعاصير ساعة بساعة.
وانطلق صاروخ "إلكترون" الذي ينتمي إلى فئة القاذفات الصغيرة ويبلغ ارتفاعه 18 مترا، في الساعة 13,00بالتوقيت المحلي (01,00 بتوقيت غرينتش) من ماهيا في شمال نيوزيلندا، وفقا لشركة "روكت لاب".
ولا يتجاوز وزن القمرين الاصطناعيين وهما من فئة "كيوب سات" خمسة كيلوغرامات، وسيتمركزان على ارتفاع نحو 550 كيلومتراً. ويُطلق في غضون نحو أسبوعين صاروخ ثانٍ تابع أيضاً لشركة "روكت لاب"، يحمل قمرين اصطناعيين آخرين لإكمال هذه الكوكبة الصغيرة.
وستكون هذه المجموعة من الأقمار الاصطناعية قادرة على المرور كل ساعة فوق أعاصير المحيط الهادئ، في حين تمر راهناً كل ست ساعات. وأُطلقت على المهمة تسمية "تروبيكس".
وأوضح العالِم في "ناسا" ويل مكارتي في مؤتمر صحافي أن هذه الأقمار الاصطناعية ستتيح للعلماء عدم "الاكتفاء برصد ما يحدث في لحظة معينة فحسب (...) بل معرفة كيفية تغير الوضع ساعة بساعة".
وأضاف "سنبقى بحاجة إلى الأقمار الاصطناعية الكبيرة (...) ولكن ما يمكن أن نحصل عليه من هذه المهمة هو معلومات إضافية إلى تلك التي توفرها أصلاً أبرز أقمارنا الاصطناعية".
وتساهم هذه المعلومات التي تجمعها الأقمار الجديدة عن المتساقطات ودرجة الحرارة والرطوبة، في تحسين التوقعات الجوية، ولا سيما الأماكن التي سيصل فيها الإعصار إلى اليابسة وبأي شدة، وبالتالي الاستعداد بشكل أفضل لعمليات الإجلاء المحتملة للسكان الذين يعيشون على السواحل.
وكان من المفترض اساساً أن تضمّ الكوكبة ستة أقمار اصطناعية بدلاً من أربعة، لكن الأولين فُقدا عندما تعطل صاروخ من شركة "استرا" الأميركية بعد وقت قصير من إقلاعه العام الفائت.
وأدى الإعصار إيان الذي اجتاح فلوريدا عام 2022 إلى مقتل العشرات، وتسبب بخسائر تجاوزت قيمتها 100 مليار دولار، وهي أكبر كارثة مناخية شهدها العالم العام الفائت.
آخر الأخبار
علوم وتكنولوجيا
ناسا
قمر اصطناعي
أعصار
التالي
ناسا تعمل لاكتشاف شكل الحياة الفضائية في الـ"25 سنة" القادمة!
باحث أميركي يكشف... الذكاء الاصطناعي قد يطيح "80 في المئة من الوظائف"
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
علوم وتكنولوجيا
04:57
ناسا تعمل لاكتشاف شكل الحياة الفضائية في الـ"25 سنة" القادمة!
علوم وتكنولوجيا
04:57
ناسا تعمل لاكتشاف شكل الحياة الفضائية في الـ"25 سنة" القادمة!
0
أخبار دولية
2023-04-19
كيم جونع أون يأمر بإطلاق أول قمر اصطناعي تجسسي كوري شمالي
أخبار دولية
2023-04-19
كيم جونع أون يأمر بإطلاق أول قمر اصطناعي تجسسي كوري شمالي
0
أخبار دولية
2023-04-16
تايوان تؤكد أن إطلاق الصين لقمر اصطناعي أدى إلى سقوط حطام قرب سواحلها
أخبار دولية
2023-04-16
تايوان تؤكد أن إطلاق الصين لقمر اصطناعي أدى إلى سقوط حطام قرب سواحلها
0
علوم وتكنولوجيا
2023-04-12
"ناسا" تختبر العيش في منزلٍ مريخيّ لمدة سنة (فيديو)
علوم وتكنولوجيا
2023-04-12
"ناسا" تختبر العيش في منزلٍ مريخيّ لمدة سنة (فيديو)
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
علوم وتكنولوجيا
09:44
كتّاب السيناريو الهوليووديون المُضربون يخشون تحوّل الذكاء الإصطناعي منافساً لهم
علوم وتكنولوجيا
09:44
كتّاب السيناريو الهوليووديون المُضربون يخشون تحوّل الذكاء الإصطناعي منافساً لهم
0
علوم وتكنولوجيا
04:57
ناسا تعمل لاكتشاف شكل الحياة الفضائية في الـ"25 سنة" القادمة!
علوم وتكنولوجيا
04:57
ناسا تعمل لاكتشاف شكل الحياة الفضائية في الـ"25 سنة" القادمة!
0
علوم وتكنولوجيا
16:22
باحث أميركي يكشف... الذكاء الاصطناعي قد يطيح "80 في المئة من الوظائف"
علوم وتكنولوجيا
16:22
باحث أميركي يكشف... الذكاء الاصطناعي قد يطيح "80 في المئة من الوظائف"
0
علوم وتكنولوجيا
2023-05-06
أرباح آبل وشركات التكنولوجيا العملاقة الأخرى تتخطى توقعات السوق
علوم وتكنولوجيا
2023-05-06
أرباح آبل وشركات التكنولوجيا العملاقة الأخرى تتخطى توقعات السوق
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
02:35
لبنان يحرز فوزاً عالمياً جديداً في دبي
منوعات
02:35
لبنان يحرز فوزاً عالمياً جديداً في دبي
0
امن وقضاء
14:19
غادرت مكان عملها في محلة حارة صخر-جونية ولم تعد... هل من يعرف شيئًا عن اليسار؟
امن وقضاء
14:19
غادرت مكان عملها في محلة حارة صخر-جونية ولم تعد... هل من يعرف شيئًا عن اليسار؟
0
خبر عاجل
10:32
اسقاط عضوية كل من هاشم حيدر وجورج عبود وحسان رستم من اللجنة التنفيذية خلال الجمعية العمومية للجنة الأولمبية اللبنانية
خبر عاجل
10:32
اسقاط عضوية كل من هاشم حيدر وجورج عبود وحسان رستم من اللجنة التنفيذية خلال الجمعية العمومية للجنة الأولمبية اللبنانية
0
أمن وقضاء
2023-05-06
مسلحون اعترضوا شاحنة في البقاع الشمالي واقتادوا سائقها إلى جهة مجهولة
أمن وقضاء
2023-05-06
مسلحون اعترضوا شاحنة في البقاع الشمالي واقتادوا سائقها إلى جهة مجهولة
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:57
وزير العمل العراقي من عين التينة: أكدنا للرئيس بري أن العراق سيبقى داعماً للبنان
أخبار لبنان
07:57
وزير العمل العراقي من عين التينة: أكدنا للرئيس بري أن العراق سيبقى داعماً للبنان
0
رياضة
07:57
اجتماع اثر الانقسامات والتباينات في اللجنة الاولمبية اللبنانية
رياضة
07:57
اجتماع اثر الانقسامات والتباينات في اللجنة الاولمبية اللبنانية
0
أخبار لبنان
07:50
تداعيات ملف النزوح السوري حضرت في المؤتمر المسيحي الدائم
أخبار لبنان
07:50
تداعيات ملف النزوح السوري حضرت في المؤتمر المسيحي الدائم
0
أخبار لبنان
16:09
باسيل لـ"الاحد مع ماريو": رفضُنا لانتخاب فرنجية رئيسا مستمر في ظل المعطيات المتوفرة حاليا
أخبار لبنان
16:09
باسيل لـ"الاحد مع ماريو": رفضُنا لانتخاب فرنجية رئيسا مستمر في ظل المعطيات المتوفرة حاليا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:57
النجاح الرياضي اللبناني مهدد بفعل الانقسامات والتباينات في اللجنة الاولمبية اللبنانية
تقارير نشرة الاخبار
13:57
النجاح الرياضي اللبناني مهدد بفعل الانقسامات والتباينات في اللجنة الاولمبية اللبنانية
0
رياضة
13:54
تنافس بين السائقين في رالي الربيع والفوز من نصيب روجيه فغالي
رياضة
13:54
تنافس بين السائقين في رالي الربيع والفوز من نصيب روجيه فغالي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
كأس العالم لكرة السلة يصل الى محطته الاخيرة بيروت
تقارير نشرة الاخبار
13:52
كأس العالم لكرة السلة يصل الى محطته الاخيرة بيروت
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
راشيا إلى ركب البلدات التي تدعم اللّامركزية السياحية
تقارير نشرة الاخبار
13:50
راشيا إلى ركب البلدات التي تدعم اللّامركزية السياحية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
لماذا اختير بناء مزار سيدة لبنان في درعون ومتى بدأت عملية البناء؟
تقارير نشرة الاخبار
13:45
لماذا اختير بناء مزار سيدة لبنان في درعون ومتى بدأت عملية البناء؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
04:06
ابنة سيرين عبد النور تتلقى رسالة كراهية: "نكره والدتك".. فكيف ردّت؟
فنّ
04:06
ابنة سيرين عبد النور تتلقى رسالة كراهية: "نكره والدتك".. فكيف ردّت؟
2
خبر عاجل
15:15
باسيل لـ الاحد مع ماريو: أقول لنصرالله إن الطريقة التي اعتدنا على التعاطي فيها مع بعضنا البعض على مدى سنوات بإمكانها أن تسهم في إيجاد الكثير من الحلول
خبر عاجل
15:15
باسيل لـ الاحد مع ماريو: أقول لنصرالله إن الطريقة التي اعتدنا على التعاطي فيها مع بعضنا البعض على مدى سنوات بإمكانها أن تسهم في إيجاد الكثير من الحلول
3
امن وقضاء
14:19
غادرت مكان عملها في محلة حارة صخر-جونية ولم تعد... هل من يعرف شيئًا عن اليسار؟
امن وقضاء
14:19
غادرت مكان عملها في محلة حارة صخر-جونية ولم تعد... هل من يعرف شيئًا عن اليسار؟
4
خبر عاجل
10:32
اسقاط عضوية كل من هاشم حيدر وجورج عبود وحسان رستم من اللجنة التنفيذية خلال الجمعية العمومية للجنة الأولمبية اللبنانية
خبر عاجل
10:32
اسقاط عضوية كل من هاشم حيدر وجورج عبود وحسان رستم من اللجنة التنفيذية خلال الجمعية العمومية للجنة الأولمبية اللبنانية
5
حال الطقس
00:23
درجات الحرارة الى ارتفاع كبير... اليكم تفاصيل الطقس
حال الطقس
00:23
درجات الحرارة الى ارتفاع كبير... اليكم تفاصيل الطقس
6
خبر عاجل
14:57
باسيل لـ"الاحد مع ماريو": هناك سعودية جديدة نراها وهي تقول إنها تريد الاستثمار في بلد حقيقي وهي تعمل بحسب تجاربها مع لبنان وهذا الامر مفيد لنا
خبر عاجل
14:57
باسيل لـ"الاحد مع ماريو": هناك سعودية جديدة نراها وهي تقول إنها تريد الاستثمار في بلد حقيقي وهي تعمل بحسب تجاربها مع لبنان وهذا الامر مفيد لنا
7
خبر عاجل
15:00
باسيل لـ"الاحد مع ماريو": لن نكون جزءا من تمديد الازمة في لبنان ووصول فرنجية إلى الرئاسة بالمعنى السياسي الضيف يناسبنا لكن الموضوع هو هل هوية الرئيس هي الحل المطلوب للبنان؟
خبر عاجل
15:00
باسيل لـ"الاحد مع ماريو": لن نكون جزءا من تمديد الازمة في لبنان ووصول فرنجية إلى الرئاسة بالمعنى السياسي الضيف يناسبنا لكن الموضوع هو هل هوية الرئيس هي الحل المطلوب للبنان؟
8
خبر عاجل
15:13
باسيل لـ الاحد مع ماريو: لا يزورني أحد من حزب الله ولا لزوم لان أطلب موعدا من السيد نصرالله طالما أن المعطيات المتوفرة هي نفسها ولم يسبق أن طلبت موعدا من أحد
خبر عاجل
15:13
باسيل لـ الاحد مع ماريو: لا يزورني أحد من حزب الله ولا لزوم لان أطلب موعدا من السيد نصرالله طالما أن المعطيات المتوفرة هي نفسها ولم يسبق أن طلبت موعدا من أحد
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store