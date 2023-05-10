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تويتر تعتزم إضافة خدمة الاتصالات الصوتية والمرئية عبر المنصة
علوم وتكنولوجيا
2023-05-10 | 03:17
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تويتر تعتزم إضافة خدمة الاتصالات الصوتية والمرئية عبر المنصة
تويتر تعتزم إضافة خدمة الاتصالات الصوتية والمرئية عبر المنصة
أعلن رئيس تويتر إيلون ماسك، الذي يهدف إلى جعل الشبكة تطبيقاً "متعدد الأغراض"، الثلاثاء أنه سيكون من الممكن قريباً إجراء مكالمات صوتية ومرئية من المنصة.
وقال على تويتر "ستتم إضافة الدردشات الصوتية والمرئية قريباً من حسابكم إلى أي مستخدم لهذه المنصة، ما سيسمح لكم بالتحدث إلى أشخاص في أي مكان في العالم من دون إعطائهم رقم هاتفكم".
وبالتالي، سيقدم تويتر أداة مشابهة لتلك المتوافرة حالياً على شبكتَي إنستغرام وفيسبوك خصوصاً.
ويعتزم الملياردير الذي إشترى المنصة مقابل 44 مليار دولار في نهاية تشرين الأول، إتاحة إمكان تشفير الرسائل الخاصة الأربعاء.
وكتب "هذا النظام سيصبح أكثر تعقيداً بسرعة".
ومنذ تسلمه رئاسة تويتر، أجرى إيلون ماسك سلسلة تغييرات، مضيفاً ميزات جديدة على الخدمة، أحياناً بطريقة فوضوية.
وكان قد أعلن في تشرين الثاني عزمه على تحويل تويتر إلى تطبيق "متعدد الأغراض" يسمح، من بين أمور أخرى، بالرسائل المشفرة والتغريدات الطويلة ووسائل الدفع.
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