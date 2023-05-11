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قبل أيام على إطلاق أحدث نسخة من لعبة زيلدا... نتائج نينتندو السنوية فاقت توقعاتها

علوم وتكنولوجيا
2023-05-11 | 03:08
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قبل أيام على إطلاق أحدث نسخة من لعبة زيلدا... نتائج نينتندو السنوية فاقت توقعاتها
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قبل أيام على إطلاق أحدث نسخة من لعبة زيلدا... نتائج نينتندو السنوية فاقت توقعاتها

قبل أيام على إطلاق أحدث نسخة من لعبة زيلدا... نتائج نينتندو السنوية فاقت توقعاتها

أعلنت الثلاثاء شركة ألعاب الفيديو اليابانية العملاقة "نينتندو" التي تطلق الجمعة أحدث نسخة من سلسلة ألعاب "زيلدا"، عن نتائجها السنوية التي أتت أفضل مما كانت تتوقّع، بفضل ثبات مبيعاتها من الألعاب، إلا أنها أبدت حذراً بشأن وضعها المستقبلي في ظل تراجع مبيعات وحدة التحكم الخاصة بها "سويتش".

وحققت "نينتندو" عن السنة المالية 2022-2023 التي انتهت في آذار، أرباحاً صافية بلغت 432,8 مليار ين (3,18 مليار دولار)، لتحدّ بذلك انخفاض هذه النتيجة عند 9 في المئة على أساس سنوي. وشهدت أرباحها التشغيلية انخفاضاً بـ15 في المئة ووصلت إلى 504,4 مليارات ين.

وإيراداتها السنوية (1601,7 مليارات ين، أو 11,86 مليار دولار) التي انخفضت بنسبة 5,5 في المئة، كانت مدعومة تحديداً بمبيعاتها من الألعاب، في ظل النجاح الذي حققته ألعاب "بوكيمون سكارليت اند فايولت"، و"سبلاتون 3" و"نينتندو سويتش سبورتس"، و"ماريو كارت 8 دولوكس".

ومن ناحية أخرى، انخفضت مبيعات وحدة التحكم الخاصة بها "سويتش" بنسبة 22 في المئة على أساس سنوي، لتصل إلى 18 مليون نسخة. وعزت الشركة هذا الانخفاض إلى النقص الذي يطال أشباه الموصلات، وهي مشكلة أضرت بإنتاجها حتى الصيف الفائت، بالإضافة إلى أنّ الزخم الذي عادة ما كان يترافق مع المبيعات خلال أعياد نهاية العام أتى أقل مما كان متوقعاً.
وتتوقع الشركة تحقيق أرباح تشغيلية بـ450 مليار ين (-11 في المئة) ومبيعات بـ1,450 مليار ين (-9.5 في المئة)، مراهنةً على نسختها الحديثة من سلسلة ألعاب "زيلدا" المرتقب صدورها الجمعة.

ويشير المحلل لدى شركة "كانتان غيمز" سيركان توتو إلى أنّ النسخة الجديدة من اللعبة والتي تحمل عنوان "تيرز أوف كينغدم" ستكون "المساهم الأكبر في مبيعات نينتندو لهذه السنة المالية".

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