الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
جبل لبنان
28
o
متن
32
o
كسروان
32
o
الشمال
31
o
الجنوب
31
o
البقاع
21
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
أحمر بالخط العريض
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
جبل لبنان
28
o
متن
32
o
كسروان
32
o
الشمال
31
o
الجنوب
31
o
البقاع
21
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
قبل أيام على إطلاق أحدث نسخة من لعبة زيلدا... نتائج نينتندو السنوية فاقت توقعاتها
علوم وتكنولوجيا
2023-05-11 | 03:08
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
قبل أيام على إطلاق أحدث نسخة من لعبة زيلدا... نتائج نينتندو السنوية فاقت توقعاتها
قبل أيام على إطلاق أحدث نسخة من لعبة زيلدا... نتائج نينتندو السنوية فاقت توقعاتها
أعلنت الثلاثاء شركة ألعاب الفيديو اليابانية العملاقة "نينتندو" التي تطلق الجمعة أحدث نسخة من سلسلة ألعاب "زيلدا"، عن نتائجها السنوية التي أتت أفضل مما كانت تتوقّع، بفضل ثبات مبيعاتها من الألعاب، إلا أنها أبدت حذراً بشأن وضعها المستقبلي في ظل تراجع مبيعات وحدة التحكم الخاصة بها "سويتش".
وحققت "نينتندو" عن السنة المالية 2022-2023 التي انتهت في آذار، أرباحاً صافية بلغت 432,8 مليار ين (3,18 مليار دولار)، لتحدّ بذلك انخفاض هذه النتيجة عند 9 في المئة على أساس سنوي. وشهدت أرباحها التشغيلية انخفاضاً بـ15 في المئة ووصلت إلى 504,4 مليارات ين.
وإيراداتها السنوية (1601,7 مليارات ين، أو 11,86 مليار دولار) التي انخفضت بنسبة 5,5 في المئة، كانت مدعومة تحديداً بمبيعاتها من الألعاب، في ظل النجاح الذي حققته ألعاب "بوكيمون سكارليت اند فايولت"، و"سبلاتون 3" و"نينتندو سويتش سبورتس"، و"ماريو كارت 8 دولوكس".
ومن ناحية أخرى، انخفضت مبيعات وحدة التحكم الخاصة بها "سويتش" بنسبة 22 في المئة على أساس سنوي، لتصل إلى 18 مليون نسخة. وعزت الشركة هذا الانخفاض إلى النقص الذي يطال أشباه الموصلات، وهي مشكلة أضرت بإنتاجها حتى الصيف الفائت، بالإضافة إلى أنّ الزخم الذي عادة ما كان يترافق مع المبيعات خلال أعياد نهاية العام أتى أقل مما كان متوقعاً.
وتتوقع الشركة تحقيق أرباح تشغيلية بـ450 مليار ين (-11 في المئة) ومبيعات بـ1,450 مليار ين (-9.5 في المئة)، مراهنةً على نسختها الحديثة من سلسلة ألعاب "زيلدا" المرتقب صدورها الجمعة.
ويشير المحلل لدى شركة "كانتان غيمز" سيركان توتو إلى أنّ النسخة الجديدة من اللعبة والتي تحمل عنوان "تيرز أوف كينغدم" ستكون "المساهم الأكبر في مبيعات نينتندو لهذه السنة المالية".
آخر الأخبار
علوم وتكنولوجيا
لعبة زيلدا
نتائج
نينتندو
التالي
في بريطانيا... ولادة أول طفل بجينات من 3 أشخاص!
"غوغل" تتيح الاستخدام العام لبرنامجها "بارد" للذكاء الاصطناعي التوليدي في 180 دولة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
صحف اليوم
2023-05-06
ملحم خلف لـ"الأنباء" الكويتية: لا يمكننا الذهاب إلى جلسة لإعلان نتائج تسوية جرت في الخارج
صحف اليوم
2023-05-06
ملحم خلف لـ"الأنباء" الكويتية: لا يمكننا الذهاب إلى جلسة لإعلان نتائج تسوية جرت في الخارج
0
أخبار دولية
2023-05-03
نتائج اجتماع عمان التشاوري حول سوريا في اتصال بين وزير الخارجية العماني ونظيره الروسي
أخبار دولية
2023-05-03
نتائج اجتماع عمان التشاوري حول سوريا في اتصال بين وزير الخارجية العماني ونظيره الروسي
0
صحة وتغذية
2023-04-29
"إلاي ليلي" تنشر نتائج تجرية سريرية تؤكد فاعلية أحد أدويتها في إنقاص الوزن
صحة وتغذية
2023-04-29
"إلاي ليلي" تنشر نتائج تجرية سريرية تؤكد فاعلية أحد أدويتها في إنقاص الوزن
0
علوم وتكنولوجيا
2023-04-28
نتائج ميتا للربع الأول من السنة أفضل من المتوقّع
علوم وتكنولوجيا
2023-04-28
نتائج ميتا للربع الأول من السنة أفضل من المتوقّع
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
علوم وتكنولوجيا
07:41
في بريطانيا... ولادة أول طفل بجينات من 3 أشخاص!
علوم وتكنولوجيا
07:41
في بريطانيا... ولادة أول طفل بجينات من 3 أشخاص!
0
علوم وتكنولوجيا
03:04
"غوغل" تتيح الاستخدام العام لبرنامجها "بارد" للذكاء الاصطناعي التوليدي في 180 دولة
علوم وتكنولوجيا
03:04
"غوغل" تتيح الاستخدام العام لبرنامجها "بارد" للذكاء الاصطناعي التوليدي في 180 دولة
0
علوم وتكنولوجيا
2023-05-10
"لينكد إن" توقف شبكتها الاجتماعية في الصين
علوم وتكنولوجيا
2023-05-10
"لينكد إن" توقف شبكتها الاجتماعية في الصين
0
علوم وتكنولوجيا
2023-05-10
تويتر تعتزم إضافة خدمة الاتصالات الصوتية والمرئية عبر المنصة
علوم وتكنولوجيا
2023-05-10
تويتر تعتزم إضافة خدمة الاتصالات الصوتية والمرئية عبر المنصة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
04:55
كريستينا صوايا تتعرّض لمحاولة سرقة... ومدير أعمالها ينقذها من عمليّة المطاردة!
فنّ
04:55
كريستينا صوايا تتعرّض لمحاولة سرقة... ومدير أعمالها ينقذها من عمليّة المطاردة!
0
آخر الأخبار
2023-05-07
هزة أرضية بقوة ٤،٧ في انطاكيا شعر بها سكان الساحل اللبناني
آخر الأخبار
2023-05-07
هزة أرضية بقوة ٤،٧ في انطاكيا شعر بها سكان الساحل اللبناني
0
اسرار
2023-03-16
أسرار الصحف 16-03-2023
اسرار
2023-03-16
أسرار الصحف 16-03-2023
0
فنّ
2023-05-08
ابنة سيرين عبد النور تتلقى رسالة كراهية: "نكره والدتك".. فكيف ردّت؟
فنّ
2023-05-08
ابنة سيرين عبد النور تتلقى رسالة كراهية: "نكره والدتك".. فكيف ردّت؟
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
07:56
مؤتمر صحافي بعنوان حمايةُ رغيفِ الخبز وحقوق العمال
تقارير نشرة الاخبار
07:56
مؤتمر صحافي بعنوان حمايةُ رغيفِ الخبز وحقوق العمال
0
أخبار لبنان
07:25
يعقوبيان عن قانون تعديل الشراء العام: يُشتمّ منه رائحة العودة الى الصفقات
أخبار لبنان
07:25
يعقوبيان عن قانون تعديل الشراء العام: يُشتمّ منه رائحة العودة الى الصفقات
0
أخبار دولية
07:24
ترامب يرفض الإفصاح عمّا إذا كان يريد أن تكسب أوكرانيا أو روسيا الحرب
أخبار دولية
07:24
ترامب يرفض الإفصاح عمّا إذا كان يريد أن تكسب أوكرانيا أو روسيا الحرب
0
أخبار لبنان
04:46
سامي الجميل بعد لقائه أبو فاعور: سنحاول إحداث خرق سريع في الملف الرئاسي
أخبار لبنان
04:46
سامي الجميل بعد لقائه أبو فاعور: سنحاول إحداث خرق سريع في الملف الرئاسي
0
أخبار لبنان
16:44
الجميل للـ LBCI: المشكلة ليست شخصية مع فرنجية... وهناك نحو 6 أم 7 اسماء مستعدون للقبول بها
أخبار لبنان
16:44
الجميل للـ LBCI: المشكلة ليست شخصية مع فرنجية... وهناك نحو 6 أم 7 اسماء مستعدون للقبول بها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
في لبنان ... قطاع السيارات الكهربائية إلى مزيد من الازدهار
تقارير نشرة الاخبار
13:53
في لبنان ... قطاع السيارات الكهربائية إلى مزيد من الازدهار
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
حسم قمة نصف نهائي دوري ابطال اوروبا تتأجل... وترقبٌ لدربي مدينة ميلان
تقارير نشرة الاخبار
13:48
حسم قمة نصف نهائي دوري ابطال اوروبا تتأجل... وترقبٌ لدربي مدينة ميلان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
الحفارة في البلوك ٩ في مواجهة كاريش
تقارير نشرة الاخبار
13:45
الحفارة في البلوك ٩ في مواجهة كاريش
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
بين البطاطا اللبنانية والمصرية منافسة.. والدولة هي الحَكم!
تقارير نشرة الاخبار
13:43
بين البطاطا اللبنانية والمصرية منافسة.. والدولة هي الحَكم!
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
04:10
وفاة سجعان قزي عن عمر 71 عامًا
أخبار لبنان
04:10
وفاة سجعان قزي عن عمر 71 عامًا
2
خبر عاجل
09:10
توقيف شخصين في ألمانيا للاشتباه بانتمائهما لحزب الله
خبر عاجل
09:10
توقيف شخصين في ألمانيا للاشتباه بانتمائهما لحزب الله
3
خبر عاجل
07:00
مصادر ديبلوماسية للـLBCI: لم يكن هناك من زيارة مقررة للسفير السعودي وليد بخاري إلى بنشعي وكل ما يتم تناقله عن أن السفير سيزور فرنجية الاسبوع المقبل لنقل دعوة له لزيارة المملكة هو كلام عار عن الصحة
خبر عاجل
07:00
مصادر ديبلوماسية للـLBCI: لم يكن هناك من زيارة مقررة للسفير السعودي وليد بخاري إلى بنشعي وكل ما يتم تناقله عن أن السفير سيزور فرنجية الاسبوع المقبل لنقل دعوة له لزيارة المملكة هو كلام عار عن الصحة
4
آخر الأخبار
15:32
سامي الجميل لـ "حوار المرحلة": فليسحبوا اسم فرنجية وهناك نحو 6 أم 7 اسماء حيادية مطروحة مستعدون للقبول بها والفرج الرئاسي يحصل عندما يتوقف الحزب عن محاولة فرض مرشحه الرئاسي
آخر الأخبار
15:32
سامي الجميل لـ "حوار المرحلة": فليسحبوا اسم فرنجية وهناك نحو 6 أم 7 اسماء حيادية مطروحة مستعدون للقبول بها والفرج الرئاسي يحصل عندما يتوقف الحزب عن محاولة فرض مرشحه الرئاسي
5
أمن وقضاء
01:16
جريحان سوريان في إشكال في يحشوش - كسروان
أمن وقضاء
01:16
جريحان سوريان في إشكال في يحشوش - كسروان
6
تقارير نشرة الاخبار
13:24
الدولارات الفريش من الخارج إلى الداخل
تقارير نشرة الاخبار
13:24
الدولارات الفريش من الخارج إلى الداخل
7
خبر عاجل
14:58
سامي الجميل لـ "حوار المرحلة": إذا أراد قائد الجيش خوض مغامرة رئاسة الجمهورية فعليه أن يتكلم بالسياسة ولا اريد أن احرجه بذلك ولكن على المرشح أن يطرح أفكاره وتوجهاته
خبر عاجل
14:58
سامي الجميل لـ "حوار المرحلة": إذا أراد قائد الجيش خوض مغامرة رئاسة الجمهورية فعليه أن يتكلم بالسياسة ولا اريد أن احرجه بذلك ولكن على المرشح أن يطرح أفكاره وتوجهاته
8
تقارير نشرة الاخبار
13:45
الحفارة في البلوك ٩ في مواجهة كاريش
تقارير نشرة الاخبار
13:45
الحفارة في البلوك ٩ في مواجهة كاريش
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store