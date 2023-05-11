الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
جبل لبنان
30
o
متن
32
o
كسروان
32
o
الشمال
32
o
الجنوب
31
o
البقاع
23
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
رصيف الغرباء
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
جبل لبنان
30
o
متن
32
o
كسروان
32
o
الشمال
32
o
الجنوب
31
o
البقاع
23
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
لعمل عن بعد بلا حدود جغرافية... حل لشركات التكنولوجيا بمواجهة نقص الأدمغة
علوم وتكنولوجيا
2023-05-11 | 10:27
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
لعمل عن بعد بلا حدود جغرافية... حل لشركات التكنولوجيا بمواجهة نقص الأدمغة
لعمل عن بعد بلا حدود جغرافية... حل لشركات التكنولوجيا بمواجهة نقص الأدمغة
بمواجهة نقص الأدمغة، تتنافس شركات التكنولوجيا لإستقطاب أصحاب المواهب، لكن العمل يحصل عن بُعد، والموظفون يكونون أحياناً في الجانب الآخر من العالم.
غادر نيكولا بيسيمييه أخيراً سيليكون فالي للإقامة في رينو بولاية نيفادا، من أجل وظيفة عن بُعد بالكامل (ما يُعرف بـ"فول ريموت") لحساب موقع "هوبر" المتخصص في مقارنة أسعار الرحلات الجوية. وبعد صرفه من غوغل التي أعلنت أخيراً الاستغناء عن 12 ألف وظيفة، لم يجد بيسيمييه صعوبة في إيجاد شركة جديدة مهتمة بالإفادة من مهاراته في تطوير البرمجيات.
ويروي بيسيمييه من مقر إقامته الجديد الذي يستخدمه أيضاً مكتباً له "الـ"فول ريموت" يعطينا إمكانية اختيار المكان الذي نريد الإقامة فيه، مع حرية تغييره في حال غيّرنا رأينا بعد شهرين".
وفي الجانب الآخر من المحيط الأطلسي، يعمل جوردان بيتييه (35 عاماً) مطوراً معلوماتياً لحساب شركة "غورجياس" الفرنسية الأميركية العاملة في مجال التجارة الإلكترونية. وهو يعمل أيضاً من منزله، في مدينة غرونوبل في جبال الألب الفرنسية، وهو ما يصفه بأنه إطار "أكثر ملاءمة للحياة العائلية" مقارنة مع باريس.
ويقول "لقد تحدثت إلى مديري عن نقل مقر إقامتي، فلم يكن لذلك أي أهمية لديه لأني أعمل عن بُعد بصورة كاملة".
ومع فرق عمل منتشرة في فرنسا وصربيا وكندا، يجد مؤسس "غورجياس" رومان لابير نفسه من سان فرانسيسكو على رأس موظفين في مناطق زمنية مختلفة.
هذا الاتجاه دفع إلى إنشاء الشركة الأميركية "ريموت" التي تأسست في عام 2019 لربط الشركات "أينما كانت، مع أشخاص مؤهلين، في كل مكان في العالم"، كما توضح مارغريت مونروز، المسؤولة عن الشركة في فرنسا وبلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ.
وتوظف الشركة حوالى ألف شخص في 70 دولة يعملون أيضاً عن بعد، من المحاسبة إلى الموارد البشرية.
ويتيح تنظيم العمل إمكانية التوظيف بأجور أقل بكثير. على سبيل المثال، بحسب تقرير صادر عن شركة "غارتنر" الأميركية في عام 2022، يتقاضى مهندس البيانات 17400 دولار سنوياً في نيودلهي، مقارنة بـ187 ألف دولار في سان فرانسيسكو.
لكن لهذه الطريقة أيضاً عيوبها، مثل صعوبة دمج الموظفين المبتدئين، وثقافة الشركة التي يصعب نقلها أو الجداول الزمنية المتداخلة للغاية.
وقد عانى جوردان بيتييه من هذه العقبات، عندما كان يدير "فريقاً من الموظفين في باريس وكيبيك وبوخارست وسياتل". ويقول "كانت لدينا فروق في التوقيت تصل إلى 10 ساعات من الشرق إلى الغرب. لقد كان الأمر متعباً". وبنتيجة ذلك، بدأ القطاع في التوظيف تبعاً للمناطق الزمنية، من أجل مزيد من السلاسة في العمل.
آخر الأخبار
علوم وتكنولوجيا
العمل عن بعد بلا
حدود جغرافية
شركات
التكنولوجيا
الأدمغة
التالي
"غوغل" تتيح الاستخدام العام لبرنامجها "بارد" للذكاء الاصطناعي التوليدي في 180 دولة
"لينكد إن" توقف شبكتها الاجتماعية في الصين
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
علوم وتكنولوجيا
2023-05-06
أرباح آبل وشركات التكنولوجيا العملاقة الأخرى تتخطى توقعات السوق
علوم وتكنولوجيا
2023-05-06
أرباح آبل وشركات التكنولوجيا العملاقة الأخرى تتخطى توقعات السوق
0
أخبار دولية
2023-05-09
الصين تحذّر من فرض عقوبات أوروبية على شركاتها على خلفية حرب أوكرانيا
أخبار دولية
2023-05-09
الصين تحذّر من فرض عقوبات أوروبية على شركاتها على خلفية حرب أوكرانيا
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-05-05
مبادرة في طرابلس لربط الشركات والمؤسسات في الخارج بالشباب اللبناني
تقارير نشرة الاخبار
2023-05-05
مبادرة في طرابلس لربط الشركات والمؤسسات في الخارج بالشباب اللبناني
0
أخبار لبنان
2023-05-05
خطوة هامة لتطوير الطاقة الشمسية.. فياض: توقيع العقود مع شركات القطاع الخاص لإنتاج 165 ميغاوات
أخبار لبنان
2023-05-05
خطوة هامة لتطوير الطاقة الشمسية.. فياض: توقيع العقود مع شركات القطاع الخاص لإنتاج 165 ميغاوات
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
علوم وتكنولوجيا
07:41
في بريطانيا... ولادة أول طفل بجينات من 3 أشخاص!
علوم وتكنولوجيا
07:41
في بريطانيا... ولادة أول طفل بجينات من 3 أشخاص!
0
علوم وتكنولوجيا
03:08
قبل أيام على إطلاق أحدث نسخة من لعبة زيلدا... نتائج نينتندو السنوية فاقت توقعاتها
علوم وتكنولوجيا
03:08
قبل أيام على إطلاق أحدث نسخة من لعبة زيلدا... نتائج نينتندو السنوية فاقت توقعاتها
0
علوم وتكنولوجيا
03:04
"غوغل" تتيح الاستخدام العام لبرنامجها "بارد" للذكاء الاصطناعي التوليدي في 180 دولة
علوم وتكنولوجيا
03:04
"غوغل" تتيح الاستخدام العام لبرنامجها "بارد" للذكاء الاصطناعي التوليدي في 180 دولة
0
علوم وتكنولوجيا
2023-05-10
"لينكد إن" توقف شبكتها الاجتماعية في الصين
علوم وتكنولوجيا
2023-05-10
"لينكد إن" توقف شبكتها الاجتماعية في الصين
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
09:56
وزارة العدل الأميركية تحجب 13 موقعاً إلكترونياً يُستخدم من "حزب الله" وجماعات تابعة له
خبر عاجل
09:56
وزارة العدل الأميركية تحجب 13 موقعاً إلكترونياً يُستخدم من "حزب الله" وجماعات تابعة له
0
أخبار دولية
08:43
مصر والأردن وفرنسا وألمانيا تدعو إلى وقف "إراقة الدماء" في غزة
أخبار دولية
08:43
مصر والأردن وفرنسا وألمانيا تدعو إلى وقف "إراقة الدماء" في غزة
0
علوم وتكنولوجيا
03:04
"غوغل" تتيح الاستخدام العام لبرنامجها "بارد" للذكاء الاصطناعي التوليدي في 180 دولة
علوم وتكنولوجيا
03:04
"غوغل" تتيح الاستخدام العام لبرنامجها "بارد" للذكاء الاصطناعي التوليدي في 180 دولة
0
أمن وقضاء
03:00
قوى الأمن: توقيف أحد أفراد عصابة سرقة منازل
أمن وقضاء
03:00
قوى الأمن: توقيف أحد أفراد عصابة سرقة منازل
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
07:56
مؤتمر صحافي بعنوان حمايةُ رغيفِ الخبز وحقوق العمال
تقارير نشرة الاخبار
07:56
مؤتمر صحافي بعنوان حمايةُ رغيفِ الخبز وحقوق العمال
0
أخبار لبنان
07:25
يعقوبيان عن قانون تعديل الشراء العام: يُشتمّ منه رائحة العودة الى الصفقات
أخبار لبنان
07:25
يعقوبيان عن قانون تعديل الشراء العام: يُشتمّ منه رائحة العودة الى الصفقات
0
أخبار دولية
07:24
ترامب يرفض الإفصاح عمّا إذا كان يريد أن تكسب أوكرانيا أو روسيا الحرب
أخبار دولية
07:24
ترامب يرفض الإفصاح عمّا إذا كان يريد أن تكسب أوكرانيا أو روسيا الحرب
0
أخبار لبنان
07:14
رئيس تيار المردة في اليرزة ولقاء مع البخاري... فرنجية: اللقاء كان وديّاً وممتازاً
أخبار لبنان
07:14
رئيس تيار المردة في اليرزة ولقاء مع البخاري... فرنجية: اللقاء كان وديّاً وممتازاً
0
أخبار لبنان
04:46
سامي الجميل بعد لقائه أبو فاعور: سنحاول إحداث خرق سريع في الملف الرئاسي
أخبار لبنان
04:46
سامي الجميل بعد لقائه أبو فاعور: سنحاول إحداث خرق سريع في الملف الرئاسي
0
أخبار لبنان
16:44
الجميل للـ LBCI: المشكلة ليست شخصية مع فرنجية... وهناك نحو 6 أم 7 اسماء مستعدون للقبول بها
أخبار لبنان
16:44
الجميل للـ LBCI: المشكلة ليست شخصية مع فرنجية... وهناك نحو 6 أم 7 اسماء مستعدون للقبول بها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
في لبنان ... قطاع السيارات الكهربائية إلى مزيد من الازدهار
تقارير نشرة الاخبار
13:53
في لبنان ... قطاع السيارات الكهربائية إلى مزيد من الازدهار
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
حسم قمة نصف نهائي دوري ابطال اوروبا تتأجل... وترقبٌ لدربي مدينة ميلان
تقارير نشرة الاخبار
13:48
حسم قمة نصف نهائي دوري ابطال اوروبا تتأجل... وترقبٌ لدربي مدينة ميلان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
الحفارة في البلوك ٩ في مواجهة كاريش
تقارير نشرة الاخبار
13:45
الحفارة في البلوك ٩ في مواجهة كاريش
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
04:10
وفاة سجعان قزي عن عمر 71 عامًا
أخبار لبنان
04:10
وفاة سجعان قزي عن عمر 71 عامًا
2
خبر عاجل
07:00
مصادر ديبلوماسية للـLBCI: لم يكن هناك من زيارة مقررة للسفير السعودي وليد بخاري إلى بنشعي وكل ما يتم تناقله عن أن السفير سيزور فرنجية الاسبوع المقبل لنقل دعوة له لزيارة المملكة هو كلام عار عن الصحة
خبر عاجل
07:00
مصادر ديبلوماسية للـLBCI: لم يكن هناك من زيارة مقررة للسفير السعودي وليد بخاري إلى بنشعي وكل ما يتم تناقله عن أن السفير سيزور فرنجية الاسبوع المقبل لنقل دعوة له لزيارة المملكة هو كلام عار عن الصحة
3
أمن وقضاء
01:16
جريحان سوريان في إشكال في يحشوش - كسروان
أمن وقضاء
01:16
جريحان سوريان في إشكال في يحشوش - كسروان
4
آخر الأخبار
15:32
سامي الجميل لـ "حوار المرحلة": فليسحبوا اسم فرنجية وهناك نحو 6 أم 7 اسماء حيادية مطروحة مستعدون للقبول بها والفرج الرئاسي يحصل عندما يتوقف الحزب عن محاولة فرض مرشحه الرئاسي
آخر الأخبار
15:32
سامي الجميل لـ "حوار المرحلة": فليسحبوا اسم فرنجية وهناك نحو 6 أم 7 اسماء حيادية مطروحة مستعدون للقبول بها والفرج الرئاسي يحصل عندما يتوقف الحزب عن محاولة فرض مرشحه الرئاسي
5
خبر عاجل
09:56
وزارة العدل الأميركية تحجب 13 موقعاً إلكترونياً يُستخدم من "حزب الله" وجماعات تابعة له
خبر عاجل
09:56
وزارة العدل الأميركية تحجب 13 موقعاً إلكترونياً يُستخدم من "حزب الله" وجماعات تابعة له
6
تقارير نشرة الاخبار
13:24
الدولارات الفريش من الخارج إلى الداخل
تقارير نشرة الاخبار
13:24
الدولارات الفريش من الخارج إلى الداخل
7
خبر عاجل
14:58
سامي الجميل لـ "حوار المرحلة": إذا أراد قائد الجيش خوض مغامرة رئاسة الجمهورية فعليه أن يتكلم بالسياسة ولا اريد أن احرجه بذلك ولكن على المرشح أن يطرح أفكاره وتوجهاته
خبر عاجل
14:58
سامي الجميل لـ "حوار المرحلة": إذا أراد قائد الجيش خوض مغامرة رئاسة الجمهورية فعليه أن يتكلم بالسياسة ولا اريد أن احرجه بذلك ولكن على المرشح أن يطرح أفكاره وتوجهاته
8
فنّ
04:55
كريستينا صوايا تتعرّض لمحاولة سرقة... ومدير أعمالها ينقذها من عمليّة المطاردة!
فنّ
04:55
كريستينا صوايا تتعرّض لمحاولة سرقة... ومدير أعمالها ينقذها من عمليّة المطاردة!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store