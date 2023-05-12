إيلون ماسك يعلن تعيين رئيسة جديدة لتويتر!

إيلون ماسك يعلن تعيين رئيسة جديدة لتويتر!



أعلن إيلون ماسك الخميس تعيين رئيسة جديدة بدلاً منه لمنصة تويتر وشركة "إكس" الناشئة التي ستصبح مالكة لها.



وأبدى ماسك عبر حسابه على منصة التواصل الاجتماعي حماسته "لتعيين رئيسة تنفيذية جديدة لتويتر" من دون أن يكشف اسمها.



وأكّد أن المسؤولة الجديدة "ستبدأ مهامها في غضون نحو 6 أسابيع".



وكان مستخدمون للموقع أيّدوا في كانون الأول، تنحّي ماسك عن رئاسة الشبكة، على ما أظهرت نتائج إستطلاع تعهّد الثري الأميركي المثير للجدل عند إطلاقه بالإلتزام بنتيجته.



وأتى الإستطلاع بعد أسابيع من توليه المنصب الأعلى في المجموعة التي استحوذ عليها في صفقة تجاوزت قيمتها 40 مليار دولار.



وأشار ماسك الى أنه سينتقل الى موقع "رئيس مجلس الإدارة التنفيذي" وكبير المسؤولين التكنولوجيين، على أن تشمل مهامه "الاشراف على الإنتاج وعمليات الأنظمة والبرامج".



وتعرّض ماسك لانتقادات واسعة منذ بدء توليه الإشراف على تويتر، على خلفية أن هذا الدور يشغله عن مهامه الأخرى في شركتيه "تيسلا" و"سبايس إكس".



كما أثار الجدل منذ استحواذه على منصة تويتر في تشرين الأول، إذ سرّح غالبية الموظفين فيها، وسمح بعودة شخصيات يمينية متطرفة لتفعيل حساباتها في مقابل تعليق مشاركة شخصيات أخرى وصحافيين، وبتقاضي بدلات مالية لقاء خدمات كانت مجانية.



وفي الآونة الأخيرة، جعل ماسك من تويتر جزءًا من شركة تكنولوجية ناشئة أطلق عليها اسم "إكس" على أن تحتفظ المنصة باسمها. وهو تحدّث عن نيته إطلاق تطبيق يحمل اسم "إكس" يمزج بين خدمات مختلفة مثل الرسائل والمدفوعات.



وأعلن هذا الأسبوع عزمه على إطلاق خدمة الرسائل المباشرة المشفّرة عبر تويتر، إضافة الى خدمة الإتصالات الصوتية وعبر الفيديو.