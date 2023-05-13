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إيلون ماسك يختار ليندا ياكارينو رئيسة لتويتر خلفاً له
علوم وتكنولوجيا
2023-05-13 | 01:46
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إيلون ماسك يختار ليندا ياكارينو رئيسة لتويتر خلفاً له
اختار إيلون ماسك مديرة الإعلانات في "ان بي سي يونيفرسال" ليندا ياكارينو لتولي رئاسة تويتر خلفاً له
اختار إيلون ماسك مديرة الإعلانات في "ان بي سي يونيفرسال" ليندا ياكارينو لتولي رئاسة تويتر خلفاً له، وذلك في خضم جهود يبذلها لإعطاء دفع جديد للمنصة التي اشتراها العام الماضي مقابل 44 مليار دولار.
وياكارينو شخصية تحظى باحترام كبير، وقد تنحّت الجمعة "بمفعول فوري" من منصبها في "ان بي سي يونيفرسال"، بعدما سرت شائعات بأنها ستتولى الرئاسة التنفيذية لتويتر خلفاً لماسك.
وتعرّض ماسك لانتقادات واسعة منذ بدء توليه الإشراف على تويتر، على خلفية أن هذا الدور يشغله عن مهامه الأخرى في شركتيه "تيسلا" و"سبايس إكس".
كذلك، فقد أثار الجدل منذ استحواذه على منصة تويتر في تشرين الأول، إذ سرح غالبية الموظفين فيها، وسمح بعودة شخصيات يمينية متطرفة لتفعيل حساباتها في مقابل تعليق مشاركة شخصيات أخرى وصحافيين، وبتقاضي بدلات مالية لقاء خدمات كانت مجانية.
وكان ماسك قد أعلن الخميس تعيين رئيسة جديدة بدلاً منه لمنصة تويتر وشركة "إكس" الناشئة التي ستصبح مالكة لها.
وأبدى ماسك عبر حسابه على منصة التواصل الاجتماعي حماسته "لتعيين رئيسة تنفيذية جديدة لإكس/تويتر" من دون أن يكشف اسمها.
وأكد أن المسؤولة الجديدة "ستبدأ مهامها في غضون نحو ستة أسابيع".
ويأتي رحيل ياكارينو عن الشركة المالكة لشبكة "ان بي سي" وشركتي "يونيفرسال" و"تيليموندو" بعد بضعة أسابيع على مقابلة أجرتها مع ماسك في مؤتمر تسويق في ميامي.
وبدأت ياكارينو العمل لحساب "ان بي سي يونيفرسال" في العام 2011.
وكان مستخدمون لتويتر أيّدوا في كانون الأول، تنحّي ماسك عن رئاسة المنصة، على ما أظهرت نتائج استطلاع تعهّد الثري الأميركي المثير للجدل عند إطلاقه بالالتزام بنتيجته.
وأتى الاستطلاع بعد أسابيع على توليه المنصب الأعلى في المنصة التي استحوذ عليها في العام 2022.
وأشار ماسك الى أنه سينتقل الى موقع "رئيس مجلس الإدارة التنفيذي" وكبير المسؤولين التكنولوجيين، على أن تشمل مهامه "الإشراف على الإنتاج وعمليات الأنظمة والبرامج".
وفي الآونة الأخيرة، جعل ماسك من تويتر جزءاً من شركة تكنولوجية ناشئة أطلق عليها اسم "إكس" على أن تحتفظ المنصة باسمها. وهو تحدّث عن نيته إطلاق تطبيق يحمل اسم "إكس" يمزج بين خدمات مختلفة مثل الرسائل والمدفوعات.
وأعلن هذا الأسبوع عزمه على إطلاق خدمة الرسائل المباشرة المشفّرة عبر تويتر، إضافة الى خدمة الاتصالات الصوتية وعبر الفيديو.
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