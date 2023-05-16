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ماسك يدرس القيام باستثمارات لشركته "تسلا" في فرنسا
علوم وتكنولوجيا
2023-05-16 | 06:11
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ماسك يدرس القيام باستثمارات لشركته "تسلا" في فرنسا
ماسك يدرس القيام باستثمارات لشركته "تسلا" في فرنسا
أعلن الملياردير إيلون ماسك الإثنين أنه يدرس القيام باستثمارات في فرنسا لشركته "تسلا" الرائدة في مجال السيارات الكهربائية، ما يعطي إندفاعة للرئيس إيمانويل ماكرون الذي جعل تحفيز التصنيع من أولوياته.
وقام رئيس شركتي "تسلا" و"سبايس إكس" ومنصة "توتير" بزيارة فرنسا لحضور الدورة السادسة لقمة "اختر فرنسا" الإستثمارية التي شارك فيها أكثر من 200 رئيس شركة أجنبي في قصر فرساي الإثنين وأتاحت الإعلان عن 28 مشروعًا كبيرًا بقيمة 13 مليار يورو.
واستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون صباح الإثنين الملياردير الأميركي في قصر الإليزيه.
وقال الرئيس الفرنسي في تغريدة إثر اللقاء مع ماسك "تحدثنا عن جاذبية فرنسا والتقدم الكبير في قطاعي السيارات الكهربائية والطاقة، وكذلك تنظيم القطاع الرقمي. لدينا الكثير لنفعله معًا".
ومن جهته، قال ماسك في تغريدة: "أنا واثق بأن تسلا ستقوم باستثمارات كبيرة في فرنسا في المستقبل"، من دون كشف مزيد من التفاصيل.
وأضاف أنه "أعجب بالترحيب الذي خصّه به الرئيس ماكرون" بعد نحو 4 سنوات من اختياره برلين لتحتضن أول مصنع لشركة "تسلا" في أوروبا.
وفي هذا الصدد، قال وزير الصناعة الفرنسي رولان ليسكيور الأحد لإذاعة "فرانس إنفو"، "قمنا لسنوات بدعم تصنيع الألواح الكهروضوئية في مناطق قصيّة من العالم، الآن سنصنع ألواحا كهروضوئية في فرنسا".
وعلى صعيد الطاقة أيضًا، أعلنت شركة "نيوكليو" الناشئة عن استثمار 3 مليارات يورو خلال الفترة 2025-2030 لتطوير مفاعل معياري صغير من نوع "إس إم آر".
وفي مجال الصيدلة، ستضخ شركة "فايزر" مبلغًا إضافيًا قدره 500 مليون يورو، وستستثمر شركة "جي إس كي" البريطانية نحو 400 مليون يورو.
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