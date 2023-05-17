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ميزة جديدة في هواتف "آيفون" تتيح استنساخ الصوت!

علوم وتكنولوجيا
2023-05-17 | 07:50
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ميزة جديدة في هواتف &quot;آيفون&quot; تتيح استنساخ الصوت!
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ميزة جديدة في هواتف "آيفون" تتيح استنساخ الصوت!

كشفت شركة آبل الثلاثاء عن ميزة جديدة على نظام iOS تتيح لمستخدمي هواتف آيفون وأجهزة آيباد وماك استنساخ أصواتهم في غضون 15 دقيقة فقط.
 
وتهدف ميزة Personal Voice أو "الصوت الشخصي" إلى مساعدة الأشخاص المعرضين لخطر فقدان أصواتهم، مثل الأشخاص الذين يعانون مرض التصلب الجانبي الضموري ALS أو حالات عصبية أخرى.
 
وتشكل الميزة الجديدة جزءًا من مجموعة التحديثات التي تم الإعلان عنها مسبقاً من قبل الشركة، ومن المرجح أن يتم طرحها كجزء من نظام iOS 17 الحديث في وقت لاحق من هذا العام.
 
وتقترح جمعية أمراض الأعصاب الحركية في المملكة المتحدة أن استنساخ الصوت يستغرق عادةً ساعتين أو أكثر مع التكنولوجيا الحالية، ويمكن أن يصل ثمنه لمئات الجنيهات.
 
ويمكن تدريب ميزة Personal Voice في 15 دقيقة ببساطة عن طريق قراءة مجموعة من الرسائل النصية التي يتم إنشاؤها عشوائيًا، كما أكّدت شركة آبل أن التعلم الآلي على الجهاز يضمن الحفاظ على خصوصية البيانات وأمانها.
 
وستتوفر ميزة Personal Voice للاستخدام مع ميزة Live Speech الجديدة من آبل على نظام iOS، والتي ستتيح للمستخدمين كتابة ما يريدون قوله وجعله ينطق بصوت عالٍ وبجميع اللغات أثناء المحادثات الشخصية، وكذلك مع مكالمات الهاتف وFaceTime .

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علوم وتكنولوجيا

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Personal Voice

الصوت الشخصي.

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