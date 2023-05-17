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أمازون تطور لعبة جديدة مقتبسة من عالم سيد الخواتم
علوم وتكنولوجيا
2023-05-17 | 08:09
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أمازون تطور لعبة جديدة مقتبسة من عالم سيد الخواتم
أمازون تطور لعبة جديدة مقتبسة من عالم سيد الخواتم
أعلنت منصة ألعاب الفيديو "أمازون غايمز" أنها وقعت اتفاقية مع شركة "ميدل إيرث إنتربرايزس" التي تملك حقوق منتجات مشتقة من سلسلة "سيد الخواتم" ("لورد أوف ذي رينغز")، لتطوير لعبة مقتبسة من السلسلة الشهيرة للكاتب جون رونالد روين تولكين ستصدر على أجهزة الكمبيوتر ووحدات التحكم.
وقال نائب رئيس الشركة كريستوف هارتمان في بيان "إن منح اللاعبين رؤية جديدة عن +سيد الخواتم+ كان منذ فترة طويلة أمنية فريقنا، ونحن فخورون وممتنون لأن شركة +ميدل ايرث+ تثق بنا في إعادة الحياة إلى هذا العالم الأيقوني".
وأضاف "نحن ملتزمون تقديم ألعاب عالية الجودة للاعبين، سواء لامتيازات أصلية، أو لأخرى موجودة ومحبوبة مثل +سيد الخواتم+".
ولا تزال هذه اللعبة المستقبلية "في المراحل الأولى من الإنتاج" لدى "أمازون غايمز"، وستكون لعبة مغامرة متعددة اللاعبين على الإنترنت تدور "في عالم مفتوح ومستمر في +الأرض الوسطى+، يتناول القصص المحببة من +ذي هوبيت+ و+سيد الخواتم+".
وأشار إلى أن "تفاصيل إضافية، مثل تاريخ الإطلاق، ستُعلن لاحقاً".
وتطور أمازون في الموازاة مسلسلها المقتبس من عالم "سيد الخواتم" الذي رصدت له المجموعة أكثر من مليار دولار لمدة خمسة مواسم على الأقل، وطُرح أول أجزائه على منصة "برايم فيديو" الخاصة بها في عام 2022.
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