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بعد 3 أيّام على إصدارها... مبيعات لعبة "زيلدا" الجديدة تتخطى الـ10 ملايين نسخة حول العالم!
علوم وتكنولوجيا
2023-05-18 | 05:08
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بعد 3 أيّام على إصدارها... مبيعات لعبة "زيلدا" الجديدة تتخطى الـ10 ملايين نسخة حول العالم!
بعد 3 أيّام على إصدارها... مبيعات لعبة "زيلدا" الجديدة تتخطى الـ10 ملايين نسخة حول العالم!
بيعت أكثر من 10 ملايين نسخة حول العالم من لعبة الفيديو الجديدة "ذي ليجند أوف زيلدا: تيرز أوف ذي كينغدم" في 3 أيام فقط، لتصبح اللعبة الأسرع مبيعاً ضمن هذه السلسلة، على ما أعلنت مجموعة نينتندو اليابانية العملاقة الأربعاء.
وللمقارنة، وصلت مبيعات لعبة الفيديو "هوغارتس ليغاسي"، من عالم هاري بوتر، إلى أكثر من 15 مليون وحدة في جميع أنحاء العالم في 3 أشهر منذ إطلاقها في 10 شباط.
وبعد إنتظار طويل من اللاعبين الذين إصطف كثير منهم في طوابير أمام المتاجر للحصول عليها فور طرحها ليل الخميس، أصبحت لعبة "زيلدا" الجديدة في أوروبا وفي القارة الأميركية "اللعبة الأسرع مبيعاً على وحدة تحكم نينتندو سويتش"، و"لعبة نينتندو الأسرع مبيعاً على جميع أجهزة الألعاب"، وفق المجموعة.
وكشفت نينتندو عن بيع 2,24 مليون وحدة من هذه اللعبة في اليابان.
وكان شيغيرو مياموتو، مصمم الألعاب الياباني الذي إبتكر شخصيات كثيرة أبرزها ماريو ودنكي كونغ، إبتكر "ذي ليجند أوف زيلدا" التي تركز على المغامرة والإستكشاف في العام 1986.
وبيع ما مجموعه نحو 125 مليون نسخة في مختلف أنحاء العالم، فيما الهمت اللعبة أجيالاً من اللاعبين وصانعي الألعاب.
وبهذه الأرقام الجديدة، تجاوزت مبيعات "زيلدا" الإجمالية 140 مليون لعبة في جميع أنحاء العالم.
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