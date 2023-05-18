الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
أحمر بالخط العريض
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

دراسة تكشف... التغير المناخي يزيد احتمال حدوث موجات حر في آسيا بثلاثين مرة

علوم وتكنولوجيا
2023-05-18 | 07:12
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
دراسة تكشف... التغير المناخي يزيد احتمال حدوث موجات حر في آسيا بثلاثين مرة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
دراسة تكشف... التغير المناخي يزيد احتمال حدوث موجات حر في آسيا بثلاثين مرة

التغير المناخي يزيد احتمال حدوث موجات حر في آسيا بثلاثين مرة

أفادت دراسة نشرت الأربعاء أن التغير المناخي زاد بثلاثين مرة احتمالية حدوث موجات حر قاتلة مثل تلك التي شهدتها بنغلادش والهند ولاوس وتايلاند الشهر الماضي.

وسُجل في أجزاء من الهند الشهر الماضي ارتفاع في درجات الحرارة لتصل إلى أعلى من 44 درجة مئوية في منتصف نيسان، مع تسجيل 11 وفاة على الأقل في مومباي تعزى إلى ضربات الشمس في يوم واحد. كما سجّلت دكا في بنغلادش اليوم الأكثر حرا منذ نحو 60 عاما.

وبحسب الدراسة التي أجرتها مجموعة "وورلد وذر اتريبيوشن غروب" فإن مدينة تاك في تايلاند سجلت أعلى درجة حرارة في تاريخها عند 45,4 درجات، بينما سجلت مقاطعة ساينيبولي في لاوس 42,9 درجات مئوية وهو رقم قياسي وطني.

وتم الإبلاغ عن حالتي وفاة في تايلاند، ولكن الحصيلة الحقيقية قد تكون أعلى حيث تسببت درجات الحرارة المرتفعة بإدخال الكثيرين إلى المستشفيات وكانت الفئات الفقيرة والضعيفة الأكثر تضررا.

واطلعت الدراسة التي أجراها علماء مناخ دوليون على متوسط درجات الحرارة القصوى والحد الأقصى لمؤشر الحرارة الذي يتضمن الرطوبة.

وأكدت المجموعة في بيان أن "في كلا المنطقتين، وجد الباحثون أن التغير المناخي جعل احتمالية حدوث موجة الحر الرطبة أكثر بثلاثين مرة، مع درجات حرارة أعلى بمقدار درجتين مئويتين مما كانت ستكون عليه دون التغير المناخي".

وأضاف البيان أنه "حتى يتم وقف انبعاثات الغاز الحراري، ستستمر درجات الحرارة العالمية في الارتفاع وستصبح أحداث مثل هذه أكثر تواتراً وشدة".

ووجد التحليل أيضاً أن في الهند وبنغلادش، وفيما كانت تحدث سابقاً مرة كل مئة عام، يمكن توقّع تكرار هذه الظاهرة مرة كل خمس سنوات بسبب التغير المناخي الذي تسبب به البشر.

وبالنسبة للاوس وتايلاند، فإنه في حال ارتفاع درجات الحرارة العالمية بمقدار درجتين، كما سيحدث في غضون ثلاثين عامًا حال عدم خفض الانبعاثات بسرعة، فإن هذا سيتكرر مرة كل عشرين عاماً، مقارنة بمرة كل قرنين كما كانت عليه الحال، بحسب الدراسة.

وقالت فريديركي أوتو من معهد غرانثام لتغير المناخ والبيئة المشاركة في الدراسة: "نرى مراراً وتكراراً أن التغير المناخي يزيد بشكل كبير من تواتر موجات الحر وشدتها، وهي واحدة من الأحداث الجوية الأشد فتكاً".

وتابعت: "مع ذلك، يتم تقديم خطط العمل المتعلقة بالحرارة ببطء شديد في العالم. يجب أن تكون إجراءات التكيف ذات أولوية مطلقة في كل مكان، ولكن بخاصة في الأماكن التي تعزز فيها الرطوبة العالية من تأثير موجات الحر".

آخر الأخبار

علوم وتكنولوجيا

دراسة

التغير المناخي

موجات حر

بعد 3 أيّام على إصدارها... مبيعات لعبة "زيلدا" الجديدة تتخطى الـ10 ملايين نسخة حول العالم!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
2023-05-17

دراسة بريطانية تكشف... الشعور بالتعب يمنع الأشخاص من اتباع أسلوب حياة صحي

LBCI
صحة وتغذية
2023-05-17

دراسة... كوفيد-19 يؤثر سلبًا على مستويات القراءة لدى التلاميذ!

LBCI
صحة وتغذية
2023-05-15

أمل جديد لمرضى سرطان الرأس والعنق... دراسة في أستراليا بقيادة الطبيب اللبناني شربل داريدو تتوصّل لنتائج مذهلة!

LBCI
صحة وتغذية
2023-05-10

دراسة... إجراءات طبية بسيطة قد تمنع وفاة مليون طفل سنوياً

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
علوم وتكنولوجيا
05:08

بعد 3 أيّام على إصدارها... مبيعات لعبة "زيلدا" الجديدة تتخطى الـ10 ملايين نسخة حول العالم!

LBCI
علوم وتكنولوجيا
04:12

علماء فلك يكتشفون للمرة الأولى الأثر الكيميائي للنجوم الفائقة الكتلة

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2023-05-17

الذكاء الاصطناعي يدخل محركات البحث الإلكترونية في عصر جديد!

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2023-05-17

أمازون تطور لعبة جديدة مقتبسة من عالم سيد الخواتم

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
03:43

صور غير مسبوقة وعالية الدقة تكشف جوانب جديدة لحطام تايتانيك

LBCI
منوعات
10:05

بعد 6 أشهر على وفاته... البرازيل تدشن ضريحا ضخما للأسطورة بيليه (فيديو)

LBCI
امن وقضاء
2023-05-15

الامن العام: التوقف عن استقبال طلبات تسوية أوضاع السوريين الداخلين الى لبنان بطرق غير شرعية

LBCI
أخبار لبنان
15:06

البنك الدولي يحذر من تنامي إقتصاد نقدي بالدولار في لبنان

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
16:08

حاصباني لـ"حوار المرحلة": مرشحنا ما زال ميشال معوض... والمنظومة الجديدة أسوأ من المنظومة القديمة

LBCI
أخبار لبنان
15:27

الخارجية الأميركية للـLBCI: لن نطبع مع الأسد والعقوبات باقية

LBCI
رياضة
13:36

مواجهة مدينة ميلان تنتهي لصالح الإنتر في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

إفتتاح أول مركز سياحي ثقافي جبلي لطريق الفينيقيين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

موسم الحرائق في لبنان بدأ... كيف نحد منها؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

مخاوف من تداعيات إقتصادية لمذكرة توقيف سلامة

LBCI
امن وقضاء
13:08

حاكم المركزي... مطلوب دوليا؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:05

في صيدا.. رفضٌ لوجود سيدة على الشاطئ العام تحت عناوين دينية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:04

عين لبنان في القمّة على اللقاءات الثنائية

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
08:41

مصادر وزارة المال للـLBCI: رواتب العاملين في القطاع العام ستدفع في مواعيدها..

LBCI
أخبار لبنان
06:22

بيان للامن العام حول جوازات السفر..

LBCI
فنّ
08:56

ما حقيقة انفصال أمل بوشوشة عن زوجها وليد عواضة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:05

في صيدا.. رفضٌ لوجود سيدة على الشاطئ العام تحت عناوين دينية

LBCI
أخبار لبنان
15:27

الخارجية الأميركية للـLBCI: لن نطبع مع الأسد والعقوبات باقية

LBCI
أمن وقضاء
02:48

نفّذوا عملية سرقة محترفة طالت أثريات ثمينة من داخل منزل في بيت مري

LBCI
اخبار البرامج
11:17

"بلا معلميّة"..ماذا تفعلون اذا تريدون التأكد من أن ورقة الـ 100$ اصليّة او مزوّرة؟

LBCI
صحف اليوم
00:06

سلامة يرفض طلب بري وميقاتي الاستقالة (النهار)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة