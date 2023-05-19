الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
غربة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

ارتفاع عدد مستخدمي منصة نتفلكس إلى نحو خمسة ملايين

علوم وتكنولوجيا
2023-05-19 | 11:23
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
ارتفاع عدد مستخدمي منصة نتفلكس إلى نحو خمسة ملايين
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
ارتفاع عدد مستخدمي منصة نتفلكس إلى نحو خمسة ملايين

أعلنت نتفليكس الأربعاء أن عدد المشتركين في المنصة ضمن صيغة تشمل مشاهدة إعلانات، ارتفع الى نحو خمسة ملايين مستخدم نشط شهرياً.

ويختلف عدد المستخدمين عن عدد المشتركين في المنصة، لأن مَن يشترك في الخدمة يمكنه أن يتيح لأشخاص آخرين استخدام حسابه في منصة البث التدفقي.

وقالت الشركة في بيان "نفضّل التطرق إلى أساليب القياس التي تهمّ المعلنين"، مضيفةً "بعد ستة أشهر من إطلاق صيغة الاشتراكات مع الإعلانات، بات عدد المشتركين في هذه الخدمة نحو خمسة ملايين مستخدم نشط شهرياً في مختلف أنحاء العالم، ومتوسط عمر هؤلاء 34 عاماً".

ويأتي إعلان نتفليكس هذا في وقت نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأربعاء مقالاً يشير إلى أنّ بعض المعلنين "محبطون من الحجم الصغير" لقاعدة المستهلكين المشتركين في الصيغة التي تشمل إعلانات، ولأنهم عاجزون عن بثّ إعلانات بالعدد الذي يرغبون فيه.

وبعدما حقّقت نمواً كبيراً خلال فترة الجائحة، واجهت نتفليكس سنة صعبة في 2022، إذ خسرت نحو 1.2 مليون مشترك في النصف الأول من السنة، قبل أن يعود عدد مشتركيها الى الارتفاع خلال موسم الأعياد.

وركّزت المجموعة الأميركية على تنويع مصادر الإيرادات بدلاً من زيادة عدد المستخدمين.

وقال الرئيس التنفيذي المشارك غريغ بيترز في البيان "ارتفعت منذ بداية العام قاعدة المستخدمين المشتركين بالخدمة التي تشمل مشاهدة إعلانات إلى أكثر من الضعف"، مضيفاً "في المتوسط، يختار أكثر من ربع المشتركين الجدد هذه الصيغة في البلدان المتوفرة فيها".

وفي نهاية آذار، بات عدد المشتركين في المنصة أكثر من 232 مليون شخص في مختلف أنحاء العالم.

آخر الأخبار

علوم وتكنولوجيا

نتفليكس

اشتراك

المنصة

مشاهدة إعلانات

مستخدم.

دراسة تكشف... التغير المناخي يزيد احتمال حدوث موجات حر في آسيا بثلاثين مرة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
علوم وتكنولوجيا
2023-02-24

لتعزيز الاشتراكات... نتفليكس تخفض أسعارها في بعض البلدان من بينها لبنان

LBCI
أخبار لبنان
2023-05-18

وزارة الطاقة ترّد على أسئلة الحزب التقدمي الاشتراكي

LBCI
صحف اليوم
2023-05-18

تهافت على جوازات السفر يفوق قدرة المطبعة.. فهل تعود المنصة؟ (الاخبار)

LBCI
منوعات
2023-05-17

بعد اختطافها في 2017... مسلسل على نتفليكس يجمع فتاة بوالدها!

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
علوم وتكنولوجيا
2023-05-18

دراسة تكشف... التغير المناخي يزيد احتمال حدوث موجات حر في آسيا بثلاثين مرة

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2023-05-18

بعد 3 أيّام على إصدارها... مبيعات لعبة "زيلدا" الجديدة تتخطى الـ10 ملايين نسخة حول العالم!

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2023-05-18

علماء فلك يكتشفون للمرة الأولى الأثر الكيميائي للنجوم الفائقة الكتلة

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2023-05-17

الذكاء الاصطناعي يدخل محركات البحث الإلكترونية في عصر جديد!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-05-04

الـUNHCR تماطل والدولة تريد داتا النازحين كاملة ومن دون شروط

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:35

لوس انجلوس lakers يتعرض لهزيمة ثانية في نهائي المنطقة الغربية

LBCI
فنّ
2023-04-07

رؤى وبارود في "النار بالنار"... إبداع على الشاشة وصداقة في الكواليس (فيديو)

LBCI
امن وقضاء
07:19

ينشط بسرقة المنازل في بلدات بنت جبيل فأوقفته مفرزة استقصاء الجنوب بكمين محكم

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
17:02

في مقابلة مع l'orient le jour... الرئيس التنفيذي لشركة CMA CGM يؤكد: سنصبح من أكبر المؤسسات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:35

لوس انجلوس lakers يتعرض لهزيمة ثانية في نهائي المنطقة الغربية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:33

نشاطاتُ روزنامة السباقات بمختلف الفئات... متواصلة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:29

الفنان غازي الباقر يرسم احاديث الناس والسياسيين بريشة مرحة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:25

في عشائها السنوي مجموعة العمل الأميركية من أجل لبنان ATFL تؤكد دعمها المستمر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:21

مخيم برج البراجنة مقصد لبنانيين وسوريين لشراء دواء مفقود أو رخيص

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:14

جلسة وزارية تشاورية مطلع الأسبوع... ماذا عن ملف سلامة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:11

قمة استثنائية لمجموعة السبع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:09

النشرة الحمراء لسلامة...أين القضاء اللبناني من ذلك؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
02:13

انخفاض بأسعار المحروقات..

LBCI
امن وقضاء
11:53

إليكم مذكرة الإنتربول لتوقيف سلامة

LBCI
أخبار لبنان
04:19

مولوي: تسلمنا مذكرة من الإنتربول لتوقيف سلامة

LBCI
أخبار لبنان
12:37

رفع بدل الخدمة السريعة للحصول على جواز سفر...

LBCI
خبر عاجل
06:05

وزير الداخلية للعربية: على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة التنحي فورا

LBCI
أخبار دولية
11:11

اليكم اعلان جدة: وقف التدخلات الخارجية...ودعوة لانتخاب رئيس في لبنان

LBCI
خبر عاجل
07:45

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أمام القمة العربية: لن نسمح بأن تتحول منطقتنا إلى منطقة صراعات ونأمل أن تسهم عودة سوريا إلى الجامعة العربية في تحقيق الاستقرار فيها وحل أزمتها

LBCI
فنّ
05:14

ناجي أسطا "بابا" من جديد... إليكم الاسم الّذي اختاره لابنته!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More