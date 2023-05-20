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"تشات جي بي تي" يتوسع إلى الهواتف الذكية بشكل مجاني

علوم وتكنولوجيا
2023-05-20 | 13:06
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&quot;تشات جي بي تي&quot; يتوسع إلى الهواتف الذكية بشكل مجاني
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"تشات جي بي تي" يتوسع إلى الهواتف الذكية بشكل مجاني

أطلقت شركة "أوبن إيه ىي" الخميس تطبيقاً مخصصاً للهاتف المحمول من برنامج الذكاء الاصطناعي التوليدي "تشات جي بي تي" الذي يشهد أصلاً نمواً هائلاً على الإنترنت.

ووفقًا لبيان صادر عن الشركة الناشئة، فقد بات التطبيق الجديد متاحاً على أجهزة "آي فون" في الولايات المتحدة، كبداية، على أن يتوافر "قريباً" في دول أخرى وعلى الهواتف المحمولة العاملة وفق نظام "اندرويد".

وسيكون التطبيق مجانياً كما الموقع على الإنترنت، وسيتيح للمستخدمين أن يناقشوا روبوت المحادثة وأن يطلبوا منه مهاما عدة، ككتابة رسائل وشرح مفاهيم تقنية واقتراح أفكار وتلخيص نصوص.

ويُذكر أن موقع "تشات جي بي تي" أُطلِق في نهاية تشرين الثاني الفائت، وتجاوز عدد مستخدميه في أسبوع واحد مليوناً، وهو رقم قياسي. وبعد شهرين، أصبح عدد مستخدميه النشطين نحو 100 مليون شهرياً، وهو رقم قياسي آخر وفقاً لدراسة من "يو بي إس" نشرتها وسائل الإعلام.

وبادرت "مايكروسوفت" التي تُعدّ المستثمر الرئيسي في "أوبن إيه آي" إلى دمج النموذج اللغوي الذي يقوم عليه "تشات جي بي تي" في محركها للبحث "بينغ"، فيما شارفت "غوغل" إطلاق نسخة تجريبية باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي.

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