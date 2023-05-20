"تويتر" تتهم شركة "مايكروسوفت" باستغلال بياناتها

اتهم إيلون ماسك "مايكروسوفت" بأنها لم تحترم اتفاقها مع "تويتر" في شأن استخدام بيانات شبكة التواصل الاجتماعي، ويندرج هذا الاتهام ضمن السباق إلى الذكاء الاصطناعي الذي يتصف بنهمه الكبير بالبيانات الرقمية.

وقال وكيل إيلون ماسك المحامي أليكس سبيرو في رسالة وجهها الخميس إلى رئيس مجموعة المعلوماتية الأميركية ساتيا ناديلا: "يبدو أن مايكروسوفت استخدمت واجهة برمجة تطبيقات تويتر لأغراض غير مصرح بها"، بحسب وكالة فرانس برس.



وأكّد "تويتر" أن "مايكروسوفت" استخدمت بيانات أكثر مما كان مسموحاً لها، وزودت جهات حكومية بعض هذه البيانات من دون إذن.

كذلك أشارت المنصة التي اشتراها رئيس شركة "تيسلا" في تشرين الأول إلى أن "مايكروسوفت" "رفضت حتى دفع سعر مخفض للاستمرار في الوصول إلى واجهة برمجة تطبيقات تويتر ومحتواها".

واشارت الرسالة أن "برامج مايكروسوفت تمكنت رغم القيود من الوصول إلى واجهات برمجة تطبيقات تويتر أكثر من 780 مليون مرة واسترجعت أكثر من 26 مليار تغريدة عام 2022 وحده".

وأكدت "مايكروسوفت" أنها تلقت مراجعات من وكلاء المنصة في شأن "استخدامها السابق لواجهات برمجة تطبيقات تويتر المجانية".

واتهم ماسك الشهر الفائت "مايكروسوفت" بأنها "تدرّب بطريقة غير شرعية" تقنياتها القائمة على الذكاء الاصطناعي بواسطة بياناتات "تويتر". وكتب في تغريدة "لقد حان وقت المحاكمة".