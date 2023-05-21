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هيونداي ستدفع تعويضات لمالكي سيارات تضرروا بسبب تحد على تيك توك
علوم وتكنولوجيا
2023-05-21 | 02:49
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هيونداي ستدفع تعويضات لمالكي سيارات تضرروا بسبب تحد على تيك توك
هيونداي ستدفع تعويضات لمالكي سيارات تضرروا بسبب تحد على تيك توك
تعتزم شركة هيونداي الكورية الجنوبية لصناعة السيارات دفع ما يصل إلى 200 مليون دولار كتعويض لمالكي سيارات من تصنيعها في الولايات المتحدة، بعد سلسلة سرقات وحوادث ناجمة عن تحدّ حقق انتشاراً كبيراً على تيك توك.
وبهدف إنهاء دعاوى قضائية جماعية، توصلت الشركة إلى اتفاق لتعويض حوالي 9 ملايين مالك لسيارات “هيونداي” و”كيا” مصنوعة بين عامي 2011 و2022، من طرازات مثل "توسون" و"سانتا في" و"إيلانترا"، بحسب بيان للشركة.
وقد بدأ تحدي تيك توك الذي أطلق عليه اسم "كيا تشالنج" (تحدي كيا) على المنصة الشهيرة في عام 2022، بعدما أظهر لصوص معروفون بالاسم المستعار “كيا بويز” في مقطع فيديو كيفية تشغيل سيارات معينة بالقوة باستخدام سلك "يو اس بي".
وقد ارتفعت أعداد السرقات بشكل كبير، كما "أسفرت الظاهرة عن 14 حادثة مرورية على الأقل و8 وفيات"، بحسب وكالة سلامة الطرق السريعة الأميركية.
في شباط/ فبراير، أعلنت الهيئة عن تكفل شركتي هيونداي وكيا بتغطية تكاليف برنامج لمكافحة السرقات من خلال تزويد ملايين السيارات مجاناً بنظام منع التشغيل.
وبحسب الاتفاقية التي كُشف عنها الخميس، ستدفع الشركة المصنعة للسيارات تعويضات للمستهلكين الذين سُرقت سيارتهم أو تضررت والذين لم يحصلوا على تعويضات بموجب عقود التأمين الخاصة بهم، بما يشمل الزيادات في الأقساط ذات الصلة.
وتواجه تيك توك، التي تنتمي إلى مجموعة بايت دانس الصينية، مشكلات في الولايات المتحدة في ظل مطالبة مسؤولين منتخبين كثيرين من قوى اليمين واليسار بحظر التطبيق من البلاد.
ويتهم هؤلاء تيك توك بالتلاعب بالمستخدمين والتجسس عليهم لحساب النظام الشيوعي الصيني، وهو ما نفته الشركة دائماً.
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هيونداي
تعوبض
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