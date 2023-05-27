تويتر تنسحب من مدونة الإتحاد الأوروبي ضد التضليل الإعلامي

قررت منصة تويتر الإنسحاب من مدونة الإتحاد الأوروبي للممارسات السليمة ضد التضليل الإعلامي عبر الإنترنت، لكن "تعهداتها لا تزال قائمة"، على ما ذكر مفوض الإتحاد الأوروبي للصناعة تييري بريتون السبت في تغريدة على الشبكة الإجتماعية التي يملكها إيلون ماسك.وكتب بريتون "يمكنك الركض ولكن لا يمكنك الاختباء. علاوة على التعهدات الطوعية، فإن مكافحة المعلومات المضللة ستكون التزامًا قانونيًا بموجب قانون الخدمات الرقمية اعتبارًا من 25 آب".وحذر من أن "فرقنا ستكون جاهزة لتطبيق القانون".وتم إطلاق المدونة الأوروبية للممارسات السليمة العام 2018، ووقعتها 30 منصة، بينها ميتا وغوغل وتويتر وميكروسوفت وتيك توك، بالإضافة إلى منصات أقل أهمية ومتخصصين في الدعاية وتقصي الحقائق ومنظمات غير حكومية.وشارك الموقعون أنفسهم في صوغ النص الذي يتضمن حوالى 40 تعهداً بهدف تحسين التعاون مع تقصي الحقائق وحرمان المواقع التي تبث أخبارًا كاذبة من الإعلانات.