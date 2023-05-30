رئيس شركة "نفيديا": العالم أمام "نقطة تحوّل" بفعل الذكاء الإصطناعي

اعتبر رئيس شركة "نفيديا" جنسن هوانغ الاثنين أن العالم بات أمام "نقطة تحوّل في عصر الحوسبة الجديد"، في أول كلمة يدلي بها على الملأ منذ 4 سنوات، خلال مشاركته في معرض "كومبيوتكس" للتكنولوجيا في تايوان، حيث عرض مجموعة منتجات متعلقة بالذكاء الاصطناعي.وشهدت الشركة التايوانية الأميركية المصنعة للرقائق الإلكترونية، التي تحظى باهتمام كبير منذ طفرة الذكاء الاصطناعي، قفزة في قيمتها السوقية بنسبة 25 في المئة الأربعاء، إلى نحو تريليون دولار، بعد نتائج ربع سنوية مدعومة بطلب كبير فاق التوقعات بكثير.وتأسست "نفيديا" قبل 30 عاماً على يد جنسن هوانغ، وهي معروفة بصنع شرائح رسومات مطلوبة في ألعاب الفيديو، أصبحت في ما بعد محركات لعمليات معقدة ينطوي عليها الذكاء الاصطناعي، وهو ما يُعرف باسم الحوسبة المتسارعة.وتُعد رقائقها مكوناً رئيسياً في ثورة الذكاء الإصطناعي التوليدية، وهي قادرة على توفير أجهزة الحوسبة اللازمة لسيل المحتوى المعقد في ثوانٍ من مراكز البيانات حول العالم.وقال رئيس "نفيديا" أمام جمهور صغير "لم ألقِ خطاباً عاماً منذ 4 سنوات. تمنّوا لي التوفيق!".وأضاف: "لقد وصلنا إلى نقطة تحوّل لعصر جديد للحوسبة".ومن بين المنتجات الجديدة المعروضة، منصة كمبيوتر عملاق للذكاء الاصطناعي تسمى DGX GH200، قال هوانغ إنها الآن "في مرحلة الإنتاج الكامل".