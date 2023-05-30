مصر تكتشف ورش تحنيط ومقبرتين في مقابر قديمة

مصر تكتشف ورش تحنيط ومقبرتين في مقابر قديمة



اكتشفت مصر ورش تحنيط بشرية وحيوانية بالإضافة إلى مقبرتين في مقبرة سقارة القديمة، ضمن سلسلة الاكتشافات التي تأمل البلاد في أن تساعد في إنعاش صناعة السياحة الحيوية فيها.



وصرح مصطفى وزيري، رئيس المجلس الأعلى للآثار في مصر، للصحافيين بأن "ورشتي التحنيط" الكبيرتين تعودان إلى عصر الأسرة الثلاثين (380-343 قبل الميلاد) والبطلمية (305-30 قبل الميلاد).



وتم الاكتشاف بعد عملية تنقيب استمرت لمدّة عام بالقرب من حرم الإلهة باستت، والتي تضم سراديب الموتى للقطط المحنطة في سقارة، على بعد حوالي 30 كيلومترًا جنوب القاهرة.



وكان المكان نفسه الذي تم فيه اكتشاف مئات الحيوانات المحنطة والتماثيل في عام 2019.



وقال وزيري: "وجدنا ورش تحنيط واحدة للبشر وواحدة للحيوانات. وجدنا كل الأدوات التي استخدموها (في التحنيط) في العصور القديمة".



وتخطط الدولة لافتتاح المتحف المصري الكبير، وهو منشأة حديثة بالقرب من أهرامات الجيزة في ضواحي القاهرة، بعد الإنتهاء من بنائه في وقت لاحق من هذا العام.