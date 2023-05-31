الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
24
o
جبل لبنان
21
o
متن
24
o
كسروان
24
o
الشمال
27
o
الجنوب
23
o
البقاع
25
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
24
o
جبل لبنان
21
o
متن
24
o
كسروان
24
o
الشمال
27
o
الجنوب
23
o
البقاع
25
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
خبراء يحذّرون من أن صعود الذكاء الاصطناعي ينطوي على خطر "انقراض" للبشرية
علوم وتكنولوجيا
2023-05-31 | 03:49
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
خبراء يحذّرون من أن صعود الذكاء الاصطناعي ينطوي على خطر "انقراض" للبشرية
خبراء يحذّرون من أن صعود الذكاء الاصطناعي ينطوي على خطر "انقراض" للبشرية
حذّرت مجموعة من كبار رجال الأعمال والخبراء من بينهم مبتكر برنامج "تشات جي بي تي" سام ألتمان في بيان نُشر على الإنترنت الثلاثاء من أن صعود الذكاء الاصطناعي ينطوي على خطر "انقراض" للبشرية.
ورأى موقعو البيان الذي نُشر على الموقع الإلكتروني لمنظمة "سنتر فور إيه آي سايفتي" غير الربحية التي تتّخذ الولايات المتحدة مقراً أن مكافحة المخاطر المتعلّقة بالذكاء الاصطناعي ينبغي أن تكون "أولوية عالمية كسواها من المخاطر الأخرى على مستوى المجتمع، كالأوبئة والحروب النووية".
وسبق لجيفري هينتون الذي شارك في توقيع البيان ويعتبر أحد الآباء المؤسسين للذكاء الاصطناعي، أن حذّر من مخاطره عندما ترك منصبه في شركة "غوغل" العملاقة في مطلع أيار.
وشدّد عبر صحيفة "نيويورك تايمز" على أن التقدّم في قطاع الذكاء الاصطناعي يشكّل "مخاطر جسيمة على المجتمع والإنسانية".
وفي آذار الفائت، دعا مئات من الخبراء العالميين من بينهم الملياردير إيلون ماسك الذي كان بين مؤسسي شركة "أوبن إيه آي" عام 2015 وترك مجلس إدارتها 2018، إلى التوقف لـ6 أشهر عن إجراء أبحاث ترمي للتوصل إلى تقنيات ذكاء اصطناعي أقوى من "تشات جي بي تي"، معربين عن تخوفهم مما تحمله هذه التكنولوجيا من "مخاطر كبيرة على البشرية".
وشكّل إطلاق "أوبن إيه آي" في آذار الفائت "تشات جي بي تي-4"، وهو إصدار جديد أقوى من "تشات جي بي تي" الذي أتيح استخدامه في نهاية 2022، مؤشراً إلى الانتشار السريع للذكاء الاصطناعي الآخذ في اكتساب الطابع "العام" والذي يوفّر قدرات معرفية بشرية ويُغني تالياً عن مِهن عدة.
ويواظب الأميركي سام ألتمان على إبداء مخاوفه من إمكان إلحاق الذكاء الاصطناعي "أضراراً جسيمة بالعالم"، من خلال تزوير نتائج عمليات إنتخابية مثلاً، أو إحداث تغييرات جذرية في سوق العمل.
آخر الأخبار
علوم وتكنولوجيا
خبراء
الذكاء الاصطناعي
انقراض
لتعزيز الابتكار... شركات الإعلان تعول على الذكاء الإصطناعي!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
2023-05-25
استخدم تقنية الذكاء الاصطناعي... محتال في الصين سرق 600 ألف دولار!
منوعات
2023-05-25
استخدم تقنية الذكاء الاصطناعي... محتال في الصين سرق 600 ألف دولار!
0
فنّ
2023-05-22
أم كلثوم في أغنية جديدة بتقنية الذكاء الاصطناعي... اتهامات بـ "تشويه صوت أكبر رموز الغناء العربي"
فنّ
2023-05-22
أم كلثوم في أغنية جديدة بتقنية الذكاء الاصطناعي... اتهامات بـ "تشويه صوت أكبر رموز الغناء العربي"
0
صحة وتغذية
2023-05-19
خبراء يحذرون... أبعدوا فرشاة الأسنان عن حمام منزلكم!
صحة وتغذية
2023-05-19
خبراء يحذرون... أبعدوا فرشاة الأسنان عن حمام منزلكم!
0
علوم وتكنولوجيا
2023-05-17
الذكاء الاصطناعي يدخل محركات البحث الإلكترونية في عصر جديد!
علوم وتكنولوجيا
2023-05-17
الذكاء الاصطناعي يدخل محركات البحث الإلكترونية في عصر جديد!
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
علوم وتكنولوجيا
09:37
لتعزيز الابتكار... شركات الإعلان تعول على الذكاء الإصطناعي!
علوم وتكنولوجيا
09:37
لتعزيز الابتكار... شركات الإعلان تعول على الذكاء الإصطناعي!
0
علوم وتكنولوجيا
06:32
مصر تكتشف ورش تحنيط ومقبرتين في مقابر قديمة
علوم وتكنولوجيا
06:32
مصر تكتشف ورش تحنيط ومقبرتين في مقابر قديمة
0
علوم وتكنولوجيا
2023-05-30
رئيس شركة "نفيديا": العالم أمام "نقطة تحوّل" بفعل الذكاء الإصطناعي
علوم وتكنولوجيا
2023-05-30
رئيس شركة "نفيديا": العالم أمام "نقطة تحوّل" بفعل الذكاء الإصطناعي
0
علوم وتكنولوجيا
2023-05-29
الصين ترسل الثلاثاء أول رائد مدني إلى الفضاء
علوم وتكنولوجيا
2023-05-29
الصين ترسل الثلاثاء أول رائد مدني إلى الفضاء
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
عالم الطبخ
2022-12-26
مشروب العسل والقرفة الليمون... وصفة لذيذة ومميزة!
عالم الطبخ
2022-12-26
مشروب العسل والقرفة الليمون... وصفة لذيذة ومميزة!
0
منوعات
2022-12-25
هبة القواس لـ"الأحد مع ماريو": نجحنا بتمرير 4 مراسيم للكونسرفاتوار هي ستكون بداية مرحلة جديدة
منوعات
2022-12-25
هبة القواس لـ"الأحد مع ماريو": نجحنا بتمرير 4 مراسيم للكونسرفاتوار هي ستكون بداية مرحلة جديدة
0
فنّ
2022-12-26
نادين الراسي ترنّم ترتيلة "دق بوابن" في حلقة "ضوّي شموعن" الميلاديّة (فيديو)
فنّ
2022-12-26
نادين الراسي ترنّم ترتيلة "دق بوابن" في حلقة "ضوّي شموعن" الميلاديّة (فيديو)
0
فنّ
2022-12-25
في عيد الميلاد..."نجوم العيد" يُطلقون أغنية "نجمة الميلاد" (فيديو)
فنّ
2022-12-25
في عيد الميلاد..."نجوم العيد" يُطلقون أغنية "نجمة الميلاد" (فيديو)
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:05
الفضاء…ميدانٌ جديدٌ تتصاعد فيه المنافسة بين أكبر اقتصاديين في العالم
تقارير نشرة الاخبار
14:05
الفضاء…ميدانٌ جديدٌ تتصاعد فيه المنافسة بين أكبر اقتصاديين في العالم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:59
انضمام السعودية الى بنك دول البريكس ... هل يحد من هيمنة الغرب؟
تقارير نشرة الاخبار
13:59
انضمام السعودية الى بنك دول البريكس ... هل يحد من هيمنة الغرب؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
خطوات جيدة من ايران.. فماذا فعلت؟
تقارير نشرة الاخبار
13:56
خطوات جيدة من ايران.. فماذا فعلت؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
الدستوري يناقض نفسه... التمديد مخالف ولكن...
تقارير نشرة الاخبار
13:43
الدستوري يناقض نفسه... التمديد مخالف ولكن...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
قائد الجيش كان أول من أعلن تحرير السعودي المخطوف بعد عملية في جرود الهرمل
تقارير نشرة الاخبار
13:39
قائد الجيش كان أول من أعلن تحرير السعودي المخطوف بعد عملية في جرود الهرمل
0
أخبار لبنان
13:38
جلسة نقاش حول تطوير الإعلام في غياب قانون عادل وعصري للإعلام في لبنان
أخبار لبنان
13:38
جلسة نقاش حول تطوير الإعلام في غياب قانون عادل وعصري للإعلام في لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
النساء في العالم العربي بين النجاحات والتحديات
تقارير نشرة الاخبار
13:36
النساء في العالم العربي بين النجاحات والتحديات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
خطف المواطن السعودي من وسط بيروت إلى سوريا... الرواية الكاملة
تقارير نشرة الاخبار
13:34
خطف المواطن السعودي من وسط بيروت إلى سوريا... الرواية الكاملة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
وزير العدل يرفض قرار السرايا ورئيس الحكومة يلغي جلسة لمجلس الوزراء
تقارير نشرة الاخبار
13:33
وزير العدل يرفض قرار السرايا ورئيس الحكومة يلغي جلسة لمجلس الوزراء
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
06:08
أنجي خوري تدّعي حملها من أدهم نابلسي.. فهل تنتحر؟
فنّ
06:08
أنجي خوري تدّعي حملها من أدهم نابلسي.. فهل تنتحر؟
2
خبر عاجل
06:43
معلوماتLBCI:الرأس المدبّر لعملية خطف المواطن السعودي هو موسى ع. ج. لم يتم توقيفه لوجوده بالجانب السوري أما المتورط بالعملية ح.ج. الذي أطلق النار على مركز للجيش ردّاً على ما حصل ومداهمات للجيش بالبقاع
خبر عاجل
06:43
معلوماتLBCI:الرأس المدبّر لعملية خطف المواطن السعودي هو موسى ع. ج. لم يتم توقيفه لوجوده بالجانب السوري أما المتورط بالعملية ح.ج. الذي أطلق النار على مركز للجيش ردّاً على ما حصل ومداهمات للجيش بالبقاع
3
فنّ
06:12
ألين خلف في المناولة الأولى لابنتها... هكذا أصبحت بعد غياب (صور)
فنّ
06:12
ألين خلف في المناولة الأولى لابنتها... هكذا أصبحت بعد غياب (صور)
4
أمن وقضاء
07:50
دهم منازل مطلوبين على علاقة بخطف السعودي مشاري المطيري ومعمل كبتاغون عائد لهم
أمن وقضاء
07:50
دهم منازل مطلوبين على علاقة بخطف السعودي مشاري المطيري ومعمل كبتاغون عائد لهم
5
خبر عاجل
11:20
وزارة الخزانة الأميركية تفرض عقوبات على شركتي صيرفة في سوريا
خبر عاجل
11:20
وزارة الخزانة الأميركية تفرض عقوبات على شركتي صيرفة في سوريا
6
خبر عاجل
07:06
معلومات للـLBCI: المجلس الدستوري يرد الطعون المقدمة بقانون التمديد للمجالس البلدية والإختيارية
خبر عاجل
07:06
معلومات للـLBCI: المجلس الدستوري يرد الطعون المقدمة بقانون التمديد للمجالس البلدية والإختيارية
7
خبر عاجل
06:28
بخاري: أشكر قيادة الجيش وقوى الامن وشعبة المعلومات ووزير الداخلية الذي تابع القضية ونسجّل تقديرنا ومحبتنا والمواطن السعودي المُحرّر خضع لفحوص طبية وهو بخير ونطمئن ذويه
خبر عاجل
06:28
بخاري: أشكر قيادة الجيش وقوى الامن وشعبة المعلومات ووزير الداخلية الذي تابع القضية ونسجّل تقديرنا ومحبتنا والمواطن السعودي المُحرّر خضع لفحوص طبية وهو بخير ونطمئن ذويه
8
تقارير نشرة الاخبار
13:34
خطف المواطن السعودي من وسط بيروت إلى سوريا... الرواية الكاملة
تقارير نشرة الاخبار
13:34
خطف المواطن السعودي من وسط بيروت إلى سوريا... الرواية الكاملة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More