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من جديد... ناسا تعلن إرجاء أول رحلة مأهولة عبر كبسولة "ستارلاينر"
علوم وتكنولوجيا
2023-06-02 | 06:03
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من جديد... ناسا تعلن إرجاء أول رحلة مأهولة عبر كبسولة "ستارلاينر"
من جديد... ناسا تعلن إرجاء أول رحلة مأهولة عبر كبسولة "ستارلاينر"
أعلنت "بوينغ" ووكالة "ناسا" الخميس أن الرحلة الأولى المأهولة للكبسولة الفضائية "ستارلاينر" المصنّعة من الشركة الأميركية، والتي كان من المقرر أن تحصل في تموز المقبل بعد تأجيلات عدّة، أرجئت مجدداً بسبب مشكلتين تقنيتين رُصدتا أخيراً.
وتتعلق المشكلة الأولى، وفق ما نقلت وكالة أ.ف.ب، بالمظلات المستخدمة لكبح الكبسولة أثناء عودتها إلى الأرض، إذ تبين أنّ جزءاً من الرابط بين الكبسولة والمظلة نفسها أكثر هشاشة مما كان متوقعاً.
أمّا المشكلة الثانية، فتتعلق بالشريط اللاصق المستخدم في لف الكابلات الكهربائية داخل الكبسولة. وقد ثبت أن هذا الشريط قابل للإشتعال، ويمكن أن يشكل خطراً في حال حدوث خلل ما، في ظل ظروف محددة.
وهذه الرحلة التجريبية، التي تسمى "إختبار رحلة الطاقم"، يُفترض أن تنقل اثنين من رواد الفضاء إلى محطة الفضاء الدولية.
وقد تعاقدت وكالة الفضاء الأميركية مع شركتي "بوينغ" و"سبايس اكس" لتطوير كبسولة لنقل رواد الفضاء إلى محطة الفضاء الدولية وإعادتهم.
آخر الأخبار
علوم وتكنولوجيا
ناسا
رحلة
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